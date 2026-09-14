Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Απώλεια έως και του 4% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου απειλεί να προκαλέσει η διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής-Δύσης στη Σαουδική Αραβία, εάν δεν αποκατασταθεί η μεταφορά πετρελαίου μέσα στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με αγοραστές σαουδαραβικού πετρελαίου και εμπόρους, τα διαθέσιμα αποθέματα για εξαγωγές θα εξαντληθούν χωρίς την επαναλειτουργία του.

Ο αγωγός έκλεισε την Παρασκευή έπειτα από επιθέσεις με drones, στερώντας από το Ριάντ μια κρίσιμη διαδρομή εξαγωγών προς την Ερυθρά Θάλασσα. Μέσω αυτού, η Σαουδική Αραβία διοχέτευε περίπου 4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως στο λιμάνι Γιανμπού, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ.

Ενδεχόμενη περαιτέρω μείωση των σαουδαραβικών εξαγωγών θα επιδείνωνε την παγκόσμια έλλειψη προσφοράς. Η έλλειψη αυτή έχει ήδη ωθήσει τις διεθνείς τιμές καυσίμων σε επίπεδα-ρεκόρ, ενισχύοντας τον πληθωρισμό διεθνώς και οδηγώντας τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων στα υψηλότερα επίπεδα από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Αποθέματα για πέντε έως επτά ημέρες στο Γιανμπού

Τα αποθέματα στο Γιανμπού επαρκούν για να διατηρηθούν οι εξαγωγές μόνο για πέντε έως επτά ημέρες, σύμφωνα με τρεις πηγές του κλάδου που γνωρίζουν τις σαουδαραβικές εξαγωγές.

Τέταρτη πηγή ανέφερε ότι η Σαουδική Αραβία διαθέτει επίσης αποθέματα στα αιγυπτιακά λιμάνια Αΐν Σούχνα, στην Ερυθρά Θάλασσα, και Σίντι Κερίρ, στη Μεσόγειο, τα οποία μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών της για αρκετές ημέρες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του κλάδου, η αποθηκευτική ικανότητα του Γιανμπού ανέρχεται σε περίπου 35 εκατομμύρια βαρέλια. Οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις στο Αΐν Σούχνα και στο Σίντι Κερίρ μπορούν να αποθηκεύσουν 18 εκατομμύρια και 20 εκατομμύρια βαρέλια.

Ωστόσο, οι δεξαμενές δεν είναι πλήρεις και τα αποθέματα θα εξαντληθούν εάν δεν επαναλειτουργήσει ο αγωγός Ανατολής-Δύσης, επισήμαναν οι τέσσερις πηγές.

Αβεβαιότητα για τον χρόνο αποκατάστασης

Το Ριάντ δεν έχει δημοσιοποιήσει πλήρη στοιχεία για την έκταση των ζημιών ούτε χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας του αγωγού.

Οι εκτιμήσεις των πηγών που μίλησαν στο Reuters διαφέρουν. Μία ανέφερε ότι η αποκατάσταση θα μπορούσε να απαιτήσει έως πέντε με έξι εβδομάδες. Άλλη εκτίμησε ότι ο αγωγός θα μπορούσε να επισκευαστεί νωρίτερα και να επαναλάβει εν μέρει τη μεταφορά πετρελαίου, ενώ οι εργασίες θα συνεχίζονται.

Το γραφείο Τύπου της σαουδαραβικής κυβέρνησης και το υπουργείο Ενέργειας δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλιο.

Η διαδρομή που παρέκαμπτε τα Στενά του Ορμούζ

Τους τελευταίους έξι μήνες, ο αγωγός που διασχίζει την Αραβική Χερσόνησο από την ανατολή προς τη δύση έχει περιορίσει σημαντικά τις επιπτώσεις του πολεμικού αποκλεισμού των εξαγωγών μέσω των Στενών του Ορμούζ για τη Σαουδική Αραβία.

Η δυνατότητα μεταφοράς πετρελαίου προς την Ερυθρά Θάλασσα επέτρεψε στον μεγαλύτερο εξαγωγέα πετρελαίου παγκοσμίως να διατηρήσει σημαντικές ροές, την ώρα που οι εξαγωγές γειτονικών χωρών έχουν παραλύσει.

Ωστόσο, οι απειλές επεκτείνονται και στην Ερυθρά Θάλασσα. Την Παρασκευή, μαχητές των Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι έχουν απειλήσει τις σαουδαραβικές αποστολές πετρελαίου, κατέλαβαν νησί στο στόμιό της.

Πριν από τον πόλεμο, η Μέση Ανατολή παρείχε περίπου 22 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως. Σύμφωνα με πηγές του κλάδου, οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν περιοριστεί σε 6 έως 9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Σε χαμηλό τριών δεκαετιών η σαουδαραβική προσφορά

Η προσφορά πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας υποχώρησε τον Αύγουστο στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες, λόγω των μειωμένων ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ και της Ερυθράς Θάλασσας, ανέφερε την Παρασκευή ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA).

Ο Οργανισμός, ο οποίος συντονίζει τις ενεργειακές πολιτικές των δυτικών χωρών, προβλέπει ότι η παγκόσμια προσφορά θα μειωθεί φέτος κατά 5,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ή περίπου 6%.

Η Σαουδική Αραβία ενημέρωσε τον ΟΠΕΚ την περασμένη εβδομάδα ότι η παραγωγή της περιορίστηκε σε 6,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Αύγουστο, από 10,9 εκατομμύρια τον Φεβρουάριο, πριν από την έναρξη του πολέμου.