Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης κρατά για το 2027 την ανακοίνωση της απόφασής του για τις προεδρικές εκλογές. Πιθανότατα μετά την ολοκλήρωση των διεργασιών στον ΔΗΣΥ και ίσως και στο ΑΚΕΛ. Χρονικά, οι διεργασίες των δύο μεγάλων κομμάτων αναμένεται να ολοκληρωθούν το αργότερο την άνοιξη. Για την Πινδάρου ίσως και νωρίτερα.

Παρόλο, όμως, που η ανακοίνωση ακόμη αργεί, η απόφαση προφανώς έχει ληφθεί από τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος έχει ήδη μπει σε πορεία προεδρικών εκλογών. Οι κινήσεις του τελευταίου διαστήματος δείχνουν ότι η στρατηγική με ορίζοντα τις προεδρικές εκλογές και μια δεύτερη θητεία έχει ήδη αρχίσει να ξεδιπλώνεται.

«Είμαι συναγερμικός» – Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Στη συνέντευξή του στο Plus, που αναμένεται να προβληθεί απόψε, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, όπως αναφέρεται και στο διαφημιστικό της συνέντευξης, δηλώνει: «Ήμουν και είμαι συναγερμικός». Μια συνειδητή αναφορά από μέρους του Προέδρου, η οποία έχει συγκεκριμένη στόχευση: το συναγερμικό ακροατήριο, πάνω στο οποίο επενδύει και σε αυτή την προεκλογική πορεία, καθώς και τη δυναμική που θέλει να αποκτήσει.

Στη δημοσκόπηση της IMR μεταξύ των μελών του ΔΗΣΥ, ο Νίκος Χριστοδουλίδης παρουσιάζεται να έχει απήχηση που φτάνει το 25%. Δηλαδή, ένα στα τέσσερα μέλη του ΔΗΣΥ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι, σε ακόμη μία δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό του Προεδρικού, φαίνεται πως το ποσοστό μεταξύ των ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ γενικότερα, και όχι μόνο μεταξύ των μελών, που δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν Χριστοδουλίδη φτάνει το 34%.

Το σίγουρο είναι ότι από διάφορες δημοσκοπήσεις διαφαίνεται πως διατηρεί ένα σταθερό ποσοστό μεταξύ των συναγερμικών, μάλιστα σε σχέση και με το εκλογικό ποσοστό που έλαβε ο ΔΗΣΥ στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι το 1/3 του 27% είναι πιθανόν να ψηφίσει Νίκο Χριστοδουλίδη το 2028 και όχι τον υποψήφιο του κόμματος.

Άρα, είναι προφανές ότι θέλει να συντηρεί αυτό το έρεισμα που έχει στο συναγερμικό ακροατήριο, αφενός για να προσθέτει δυναμική στη δική του υποψηφιότητα και, αφετέρου, να αφαιρεί από την προοπτική του αντιπάλου του από τον ίδιο χώρο.

Οι δηκοϊκές δηλώσεις και… το ΕΛΑΜ

Την εβδομάδα που πέρασε, η συζήτηση γύρω από τις δηκοϊκές δηλώσεις για τις προεδρικές εκλογές ήταν έντονη. Από τη μία, ο Νικόλας Παπαδόπουλος αναφερόταν στις διαδικασίες και στο γεγονός ότι το κόμμα δεν έχει λάβει τις αποφάσεις του. Από την άλλη, η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου έβαζε ξανά στο τραπέζι το σενάριο να στηρίξει δικό του υποψήφιο το ΔΗΚΟ στις προεδρικές εκλογές και, καπάκι, ήρθαν οι δηλώσεις του Υπουργού Υγείας και εκ των αντιπροέδρων του κόμματος, Νεόφυτου Χαραλαμπίδη, ο οποίος δήλωσε πως το ΔΗΚΟ έχει και Πρόεδρο, έχει και υποψήφιο.

Δεν φαίνεται, ωστόσο, να υπάρχει ανησυχία στο κυβερνητικό στρατόπεδο, καθώς, με την ισχυρή παρουσία του κόμματος στην Κυβέρνηση μετά τον τελευταίο ανασχηματισμό, ουσιαστικά ο Νίκος Χριστοδουλίδης «κλείδωσε» και τη στήριξη του ΔΗΚΟ για τις προεδρικές του 2028.

Αυτό, όμως, το οποίο είναι αξιοσημείωτο είναι η… ενίσχυση της σχέσης του Προεδρικού με το ΕΛΑΜ. Δειλά μεν, με πιο επίσημο τρόπο δε. Από τη μία, είχαμε τον διορισμό της Ζαφείρως Κατάνου στο Δ.Σ. του Οργανισμού Νεολαίας και, από την άλλη, την επιστολή του Μάριου Πελεκάνου στην Αννίτα Δημητρίου, με την οποία ζητούσε διερεύνηση εντός Βουλής για τη διαρροή του εγγράφου που αφορούσε την αγορά νέας θωρακισμένης προεδρικής λιμουζίνας.

Διαπιστώνεται πλέον, μέσα από δηλώσεις και ανακοινώσεις του ΕΛΑΜ, μια πιο φιλική στάση προς την Κυβέρνηση, ακόμη και μια τάση ανάδειξης του κυβερνητικού έργου, ενώ απουσιάζει σχεδόν παντελώς η κριτική έναντι της Κυβέρνησης.

Δεδομένα τα οποία είναι ενδεχομένως τροχιοδεικτικά των προθέσεων του ΕΛΑΜ για τις προεδρικές εκλογές.

Η ΔΗΠΑ, με Βασίλη Πάλμα και Μαρίνο Μουσιούττα στο Υπουργικό Συμβούλιο, παραμένει δεμένη, στο μεγαλύτερο ποσοστό της, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ και η νέα ηγεσία της ΕΔΕΚ δεν δείχνει να έχει ως προτεραιότητά της την αποχώρηση από το κυβερνητικό σχήμα.

Ως εκ τούτου, έχοντας τη στήριξη της βάσης των κομμάτων που τον στηρίζουν, μιας μεγάλης μερίδας των συναγερμικών και ένα ΕΛΑΜ να «σπρώχνει» παρασκηνιακά την υποψηφιότητά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης βλέπει με αισιοδοξία την προοπτική ανανέωσης της εντολής του.

Οι εξαγγελίες και τα μηνύματα

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης παίζει πλέον με τα δυνατά χαρτιά της διακυβέρνησής του. Ο τελευταίος ανασχηματισμός ήταν και η τελευταία κίνηση στη σκακιέρα πριν αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι της επικοινωνιακής στρατηγικής του Λόφου.

Χθες, ο Πρόεδρος προχώρησε σε ακόμη ένα μαγνητοσκοπημένο βίντεο, με αφορμή τα δύο στεγαστικά σχέδια που εξήγγειλε τις προηγούμενες ημέρες ο Υπουργός Εσωτερικών. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή που ο Νίκος Χριστοδουλίδης απευθύνεται στους πολίτες με μαγνητοσκοπημένο βίντεο, μέσω του οποίου αναφέρεται σε κοινωνικές παροχές της Κυβέρνησης.

Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου αναφέρθηκε στα νέα κριτήρια του επιδόματος τέκνου, μέσω των οποίων αυξάνονται οι δικαιούχοι του επιδόματος. Είχαν προηγηθεί οι εξαγγελίες για έργα στις ορεινές περιοχές, για τις οποίες αναμένεται ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθούν και άλλα έργα.

Χθες ήταν η σειρά των νέων σχεδίων στεγαστικής πολιτικής. Στο μήνυμά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

«Με δύο νέα Στεγαστικά Σχέδια προσφέρουμε επιπρόσθετες δυνατότητες για τους νέους μας και αποδεικνύουμε στην πράξη ότι η στέγαση αποτελεί για την Κυβέρνησή μας μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες.

Το πρώτο σχέδιο δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης της οικογενειακής περιουσίας για τη δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για τα παιδιά ή τα εγγόνια.

Με απλά λόγια, μια οικογένεια μπορεί να αξιοποιήσει το σπίτι που διαθέτει για την ανέγερση πρόσθετης κατοικίας.

Μπορεί, δηλαδή, να χτίσει ένα νέο όροφο, να επεκτείνει την υφιστάμενη κατοικία ή να αξιοποιήσει ελεύθερο χώρο στο τεμάχιό του.

Και αυτή η δυνατότητα παρέχεται ακόμη και σε περιπτώσεις όπου έχει ήδη εξαντληθεί ο επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης.

Το δεύτερό μας σχέδιο προβλέπει την αξιοποίηση κρατικής γης προς όφελος νέων οικογενειών.

Συγκεκριμένα, διαθέτουμε κρατικά οικόπεδα με τιμή πώλησης μόλις στο 25% της αξίας τους.

Ως πρώτο βήμα, διατίθενται 570 οικόπεδα σε όλες τις επαρχίες, ενώ θα ακολουθήσουν και νέοι διαχωρισμοί.

Για μια νέα οικογένεια αυτό σημαίνει σαφώς χαμηλότερο κόστος για την απόκτηση γης και, σαφώς, περισσότερες δυνατότητες για να προχωρήσει στην ανέγερση του δικού της σπιτιού».

Τονίζει, μάλιστα, το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του σχεδιάστηκαν, προκηρύχθηκαν και υλοποιούνται περισσότερα από 10 στεγαστικά σχέδια.

«Αλλάζουμε την Κύπρο, προσφέροντας ουσιαστικές λύσεις και αποδεικνύοντας στην πράξη ότι για τη διακυβέρνησή μας το σπίτι σημαίνει ασφάλεια, σταθερότητα, δυνατότητα για ένα νέο άνθρωπο, για μια οικογένεια να σχεδιάζει το μέλλον με ασφάλεια, σταθερότητα και προοπτική», κατέληξε στο μήνυμά του.

Έργα 3,5 δισ. ευρώ και ενίσχυση της Άμυνας

Αυτό το οποίο καταγράφεται, από πλευράς Κυβέρνησης, είναι η σημασία που αποδίδεται στην ανάδειξη του κυβερνητικού έργου. Γι’ αυτό και κύριος στόχος του Προεδρικού, σε αυτό το χρονικό σημείο και μέχρι το τέλος της θητείας, είναι η ανάδειξη του κυβερνητικού έργου, ούτως ώστε αυτό να φτάσει στην κοινωνία και στους πολίτες, ιδιαίτερα σε εκείνο το ακροατήριο το οποίο κρίνει πολιτικά στη βάση μετρήσιμων κριτηρίων και έργων.

Οι ισχυροί δείκτες της οικονομίας δίνουν τη δυνατότητα στην Κυβέρνηση να προχωρήσει σε κοινωνικές παροχές προς τους πολίτες. Κάτι το οποίο αναμένεται ότι θα γίνει ακόμη πιο έντονο το επόμενο χρονικό διάστημα και θα κλιμακώνεται στην πορεία προς τις προεδρικές εκλογές.

Στοιχείο και σημείο αναφοράς είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι κατά πολύ αυξημένες δαπάνες για την Άμυνα που αναμένεται να συμπεριληφθούν στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2027. Η ενίσχυση της Άμυνας είναι ένας από τους άξονες της διακυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη, στον οποίο επενδύει και για τον οποίο φαίνεται να υπάρχει θετική απήχηση στην κοινωνία.

Δεύτερο σημείο αναφοράς είναι η εξαγγελία μεγάλων αναπτυξιακών έργων ύψους 3,5 δισ. ευρώ, που θα αφορούν ολόκληρη την Κύπρο. Έργα τα οποία θα αποφασιστούν στις αρχές του 2027 από το Υπουργικό Συμβούλιο. Τα 2,5 δισ. ευρώ θα προέρχονται από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Η εξαγγελία των έργων αυτών, όπως ασφαλώς και οι διάφορες άλλες εξαγγελίες που θα στοχεύουν στην αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών, είτε μέσω επιδοματικών πολιτικών είτε μέσω κοινωνικών πολιτικών είτε μέσω των αλλαγών που θα έρθουν με την ολοκλήρωση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, θα αποτελέσουν δεδομένα που θα προτάξουν τόσο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όσο και οι υπουργοί του το επόμενο χρονικό διάστημα.