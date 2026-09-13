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Δύο νέα στεγαστικά σχέδια εξήγγειλε μέσω μαγνητοσκοπημένου μηνύματος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Στο μήνυμά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρει:

Με δύο νέα Στεγαστικά Σχέδια προσφέρουμε επιπρόσθετες δυνατότητες για τους νέους μας και αποδεικνύουμε στην πράξη ότι η στέγαση αποτελεί για την Κυβέρνησή μας μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες.

Το πρώτο σχέδιο δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης της οικογενειακής περιουσίας για τη δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για τα παιδιά ή τα εγγόνια.

Με απλά λόγια, μια οικογένεια μπορεί να αξιοποιήσει το σπίτι που διαθέτει για την ανέγερση πρόσθετης κατοικίας.

Μπορεί, δηλαδή, να χτίσει ένα νέο όροφο, να επεκτείνει την υφιστάμενη κατοικία ή να αξιοποιήσει ελεύθερο χώρο στο τεμάχιό του.

Και αυτή η δυνατότητα παρέχεται ακόμη και σε περιπτώσεις όπου έχει ήδη εξαντληθεί ο επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης.

Το δεύτερό μας σχέδιο προβλέπει την αξιοποίηση κρατικής γης προς όφελος νέων οικογενειών.

Συγκεκριμένα, διαθέτουμε κρατικά οικόπεδα με τιμή πώλησης μόλις στο 25% της αξίας τους.

Ως πρώτο βήμα, διατίθενται 570 οικόπεδα σε όλες τις επαρχίες, ενώ θα ακολουθήσουν και νέοι διαχωρισμοί.

Για μια νέα οικογένεια αυτό σημαίνει σαφώς χαμηλότερο κόστος για την απόκτηση γης και, σαφώς, περισσότερες δυνατότητες για να προχωρήσει στην ανέγερση του δικού της σπιτιού.

Φίλες και Φίλοι,

Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, σχεδιάσαμε, προκηρύξαμε και υλοποιούμε περισσότερα από 10 στεγαστικά σχέδια.

Η συνολική επένδυσή μας ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ, και περισσότερες από 5.500 νέες οικιστικές μονάδες προστίθενται στην αγορά.

Την ίδια στιγμή, οι νέες διαδικασίες ταχείας αδειοδότησης που υιοθετήσαμε τυγχάνουν αξιοποίησης από περισσότερες από 15.000 οικογένειες.

Το όραμά μας για προσιτή στέγαση για όλους, υλοποιείται στην πράξη.

Στόχος και επιδίωξή μας: περισσότερες κατοικίες, ταχύτερες διαδικασίες αδειοδότησης, αξιοποίηση κρατικής γης, συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και παρεμβάσεις που προσφέρουν πραγματικές λύσεις στους πολίτες.

Αλλάζουμε την Κύπρο, προσφέροντας ουσιαστικές λύσεις και αποδεικνύοντας στην πράξη ότι για τη διακυβέρνησή μας το σπίτι σημαίνει ασφάλεια, σταθερότητα, δυνατότητα για ένα νέο άνθρωπο, για μια οικογένεια να σχεδιάζει το μέλλον με ασφάλεια, σταθερότητα και προοπτική.