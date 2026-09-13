Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι τα ερωτηματολόγια του ΑΚΕΛ σε κρατικούς αξιωματούχους για την ηλεκτρική διασύνδεση ήταν τρία. Ενδεχομένως σήμερα, Κυριακή, να έχουν γίνει τέσσερα και πέντε. Το κόμμα δουλεύει και με βάρδιες τα Σαββατοκύριακα.

Όλες οι ερωτήσεις του ΑΚΕΛ προς τον Μάκη Κεραυνό και τη ΡΑΕΚ είναι εύλογες.

Περίπου οι μισές έπρεπε να είχαν υποβληθεί πριν 5-10-15 χρόνια. Έπρεπε να υποβληθούν στις Κυβερνήσεις, στη ΡΑΕΚ, στην Κομισιόν, στη EuroAsia, στην ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ, σύμπασα την επιχειρηματική κοινότητα και την πολυμήχανη ιδιωτική πρωτοβουλία.

Το θέμα δεν είναι μόνο ενεργειακό, ούτε μόνο οικονομικό, είναι πολιτικό πάνω απ’ όλα. Μην πω φιλοσοφικό και ταξικό. Είναι και σήμερα χρήσιμες οι ερωτήσεις του ΑΚΕΛ. Αλλά καμία απάντηση δεν μπορεί να αλλάξει τις πολιτικές, κυβερνητικές και ρυθμιστικές αποφάσεις που έχουν προ πολλού ληφθεί και μας δεσμεύουν. Έναντι της Κομισιόν, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της ελληνικής κυβέρνησης, έναντι -πλέον- της γαλλικής κυβέρνησης, έναντι ισχυρών εταιρειών. Μεταξύ αυτών και την εταιρεία που φτιάχνει τη διασύνδεση Βρετανίας – Γερμανίας και ανέλαβε τώρα να κάνει και τη δική μας. Μια εταιρεία από τους καλύτερους πελάτες της ΕΤΕπ, από την οποία υποτίθεται περιμένουμε να μας πει με μελέτη τι στο καλό συμβαίνει.

Η ΕΤΕπ θα ψάξει μόνο αν ο αιτητής του δανείου του ενός δισεκατομμυρίου για το καλώδιο θα μπορέσει να αποπληρώσει το δάνειο. Και, μάλλον, όσα περισσότερα είναι δεσμευμένοι από τις αποφάσεις ΡΑΕΚ και ΡΑΑΕΥ και Κομισιόν να πληρώνουν ανά κιλοβατώρα -σε βάθος δεκαετιών- οι καταναλωτές σε Ελλάδα και Κύπρο για την απόσβεση του καλωδίου (αν το ίδιο δεν έχει ικανοποιητικά έσοδα από το ρεύμα που θα πηγαινοέρχεται), τόσο το καλύτερο για τον δανειστή, την ΕΤΕπ. Αυτοί που λένε πως αυτή η ιστορία είναι win-win κατάσταση για τους επενδυτές (GSI), να έχουν υπόψη πως, αν έχουν δίκαιο, δεν υπάρχει πιθανότητα η ΕΤΕπ να αρνηθεί στους επενδυτές το δάνειο.

Όταν επί διακυβέρνησης Χριστόφια και ακόμα εντονότερα επί Αναστασιάδη μάς έλεγαν οι αξιωματούχοι πως θα συνδεθούμε με το ηλεκτρικό δίκτυο της Ευρώπης και θα έχουμε ρεύμα άκοπο και φθηνό -και θα δίνουμε και στα κατεχόμενα!- επειδή αυτό οραματίστηκε ένας επιχειρηματίας ονόματι Νάσος Κτωρίδης και μία εταιρεία EuroAsia Interconnector, κάποιοι ρωτούσαν τους αρμοδίους, από το 2012: Μα αν μιλούμε για έργο εθνικής σημασίας, με τεράστια γεωπολιτική σημασία, που μπορεί να βάλει τέλος στα προβλήματα επάρκειας ή ακρίβειας και μπορεί να τερματίσει το μονοπώλιο της ΑΗΚ και να μας προστατεύσει από νέο Μαρί και να βοηθήσει και στη λύση του Κυπριακού (!), από πού κι ως πού το έργο να ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία που δεν ξέρουμε τι καπνό φουμάρει; Γιατί όχι το κράτος; Γιατί όχι η ΑΗΚ;

Ο υπογράφων υπέβαλε την ερώτηση -από το 2012 έως και το 2022- πολλές φορές, σε πολλούς αξιωματούχους. Και ξέρω πως την υπέβαλαν και άλλοι συνάδελφοι. Μας έλεγαν, αστειευόμενοι βέβαια «αυτά που ξέρατε, κομμούνια, να τα ξεχάσετε. Είμαστε στην ΕΕ. Και στην ΕΕ μπορούν και οι ιδιώτες να αναλάβουν τέτοια έργα». Κάποιοι άλλοι μάς έλεγαν «παίρνει το έργο ιδιώτης, επειδή αυτός υπέβαλε αίτηση στην ΕΕ». Και μετά μάς έλεγαν «τι σας κόφτει αν είναι ιδιώτης;». Όταν ρωτούσαμε «με ποιους όρους θα κάνει το έργο ο ιδιώτης;» μας απαντούσαν «Ρώτα τη ΡΑΕΚ». Ναι.

Αν υπάρχει ανακοίνωση του ΑΚΕΛ που να εκφράζει διαμαρτυρία για την ανάθεση αυτού του τεράστιας σημασίας (για τις γενιές που έρχονται, εμείς τα ψωμιά μας και τα λεφτά μας τα φάγαμε στο πετρέλαιο και τις «μούχτιν» ΑΠΕ των κερδοσκόπων) σε μια ιδιωτική εταιρεία, θα χαρούμε να μας την στείλουν και θα τη δημοσιεύσουμε.

Δεν υπάρχει χώρος να πούμε άλλα. Όταν έβραζε το σίδερο έβγαζαν όλοι τον σκασμό. Τώρα, υπάρχουν αποφάσεις Υπουργικού, υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν ρυθμιστικές αποφάσεις, υπάρχουν διακρατικές συμφωνίες, συμβόλαια με εταιρείες. Έχουμε απομακρυνθεί από το ταμείο, κ. υπουργέ. Και ήδη χρωστούμε πολλά εκατομμύρια.

Θα πείτε: Μα δεν μπορεί ένα ολόκληρο κράτος να πει «μετανιώσαμε, το ξανασκεφτήκαμε και δεν μας συμφέρει;». Προφανώς ένα κράτος μπορεί να βρει τον τρόπο να το κάνει. Αλλά αυτό θα οδηγήσει σε μετωπική σύγκρουση με ισχυρές ευρωπαϊκές εταιρείες, μέτοχους, τις κυβερνήσεις Ελλάδας και Γαλλίας, την Κομισιόν. Και σε περίπτωση υπαναχώρησης, απλά θα χρειαστεί να αποζημιώσουμε χοντρά όσους θα επηρεαστούν οικονομικά. Θα ξοδέψουμε τα λεφτά, αλλά δεν θα έχουμε ούτε διασύνδεση. Όπως τα ξοδέψαμε και δεν έχουμε τερματικό φυσικού αερίου.