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Το ύψος των ανθρώπων δεν είναι νόμο DNA αλλά και καθρέφτης του βιοτικού επιπέδου της κάθε χώρας. Αυτό δείχνουν τα δεδομένα, τα οποία ανατράπηκαν θεαματικά. Πληθυσμοί που κάποτε θεωρούνταν βραχύσωμοι πραγματοποίησαν εντυπωσιακά αναπτυξιακά άλματα, ενώ ιστορικές οικονομικές υπερδυνάμεις είδαν τους δείκτες τους να περιέρχονται σε στασιμότητα.

Ποιοι λαοί, λοιπόν, βρίσκονται σήμερα στην κορυφή και πού καταγράφονται οι ταχύτερες αλλαγές σύμφωνα με το World Population Review;

1. Οι ψηλότεροι άνδρες στον κόσμο

Η πλέον εμπεριστατωμένη παγκόσμια έρευνα για το ανθρώπινο ανάστημα, η οποία αντλεί δεδομένα από εκατομμύρια άτομα σχεδόν από κάθε γωνιά του πλανήτη, αναδεικνύει μια χώρα ως αδιαφιλονίκητο ηγέτη.

Η Ολλανδία κατέχει την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία, με το μέσο ύψος των 19χρονων ανδρών να αγγίζει τα 183,78 εκατοστά. Ακολουθούν το Μαυροβούνιο με 183,30 εκ. και η Εσθονία με 182,79 εκ. Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ισλανδία και Δανία συμπληρώνουν την πρώτη εξάδα, με το ανάστημα των ανδρών να ξεπερνά τα 181,8 εκ. σε κάθε μία από αυτές.

Η διαφορά ανάμεσα στην πρώτη και την έκτη θέση είναι ελάχιστη, μόλις 2 εκατοστά, διαμορφώνοντας μια αξιοσημείωτα ομοιογενή ομάδα στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης. Αξίζει να τονιστεί ότι όλες οι χώρες που καταλαμβάνουν τις έξι πρώτες θέσεις βρίσκονται στη Βόρεια ή τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Καμία άλλη περιοχή του πλανήτη δεν πλησιάζει τα μεγέθη αυτής της συγκεκριμένης γεωγραφικής ζώνης.

2. Οι ψηλότερες γυναίκες στον κόσμο

Στην αντίστοιχη κατάταξη των γυναικών, η σειρά παρουσιάζει μικρές διαφοροποιήσεις, αν και η ίδια γεωγραφική περιφέρεια διατηρεί τα πρωτεία.

Η Ολλανδία προηγείται και πάλι, με το μέσο ύψος των 19χρονων γυναικών να φτάνει τα 170,36 εκατοστά. Ακολουθούν το Μαυροβούνιο με 169,96 εκ. και η Δανία με 169,47 εκ. Ισλανδία, Λετονία και Εσθονία συμπληρώνουν την πρώτη εξάδα, με το ανάστημα των γυναικών να ξεπερνά τα 168,6 εκ.

Σε αντίθεση με την κατάταξη των ανδρών, όπου συμπεριλαμβάνεται η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η αντίστοιχη λίστα των γυναικών περιορίζεται γεωγραφικά στην Ολλανδία, στη Σκανδιναβία και στις χώρες της Βαλτικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση Ολλανδέζα διαθέτει μεγαλύτερο ανάστημα από τον μέσο άνδρα σε περισσότερες από τις μισές χώρες του πλανήτη, στοιχείο που αναδεικνύει την ιδιαιτερότητα των συγκεκριμένων παγκόσμιων δεδομένων.

3. Πού καταγράφεται το χαμηλότερο ανάστημα στον κόσμο

Στον αντίποδα του παγκόσμιου χάρτη, τα δεδομένα αποτυπώνουν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα, αναδεικνύοντας τα έξι κράτη με το χαμηλότερο μέσο ύψος.

Το Ανατολικό Τιμόρ καταγράφει τον πιο βραχύσωμο πληθυσμό, με τον μέσο όρο των ανδρών να περιορίζεται μόλις στα 160,13 εκατοστά. Ακολουθούν το Λάος με 162,78 εκ. και τα Νησιά Σολομώντα με 163,07 εκ. Παπούα Νέα Γουινέα, Γουατεμάλα και Νεπάλ συμπληρώνουν την ομάδα, με μέσο όρο κάτω από τα 164,4 εκ.

Η απόσταση που χωρίζει την Ολλανδία από το Ανατολικό Τιμόρ αγγίζει τα 24 εκατοστά, απόκλιση που ισοδυναμεί με τη διαφορά δύο διαφορετικών γενεών στην ίδια οικογένεια. Οι ερευνητές αποδίδουν σταθερά το συγκεκριμένο χάσμα στις διατροφικές ελλείψεις και στο νοσογόνο φορτίο της παιδικής ηλικίας και όχι αποκλειστικά στη γενετική προδιάθεση.

Πληθυσμοί που υφίστανται τις συνέπειες χρόνιου υποσιτισμού για γενιές εμφανίζουν δραματικές αποκλίσεις στο τελικό ανάστημα της ενήλικης ζωής, ακόμη και όταν μοιράζονται παρόμοιο γενετικό υπόβαθρο.

4. Η εντυπωσιακή εξέλιξη της Νότιας Κορέας

Η πλέον εντυπωσιακή περίπτωση μεταβολής του αναστήματος σε παγκόσμιο επίπεδο αφορά την πορεία μιας συγκεκριμένης χώρας κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα.

Οι γυναίκες στη Νότια Κορέα που γεννήθηκαν το 1996 εμφανίζουν σήμερα μέσο ύψος περίπου 163 εκατοστά. Σύμφωνα με τα πορίσματα των ερευνητών, η τιμή αυτή είναι κατά 20 εκατοστά μεγαλύτερη σε σύγκριση με το ανάστημα των γυναικών που γεννήθηκαν έναν αιώνα νωρίτερα, το 1896.

Η συγκεκριμένη διαπίστωση συνεπάγεται ότι η αφετηρία για τον γυναικείο πληθυσμό της χώρας πριν από εκατό χρόνια βρισκόταν μόλις στα 143 εκατοστά. Πρόκειται για μία από τις πιο θεαματικές αυξήσεις ύψους που έχουν καταγραφεί ιστορικά σε οποιονδήποτε πληθυσμό της Γης μέσα σε διάστημα εκατό ετών.

Η επιστημονική κοινότητα αποδίδει την εξέλιξη αυτή στον ραγδαίο οικονομικό μετασχηματισμό της Νότιας Κορέας. Η μετάβαση από το καθεστώς μιας από τις φτωχότερες χώρες του πλανήτη κατά τη δεκαετία του 1950 σε μία ισχυρή, ανεπτυγμένη οικονομία μέσα σε ελάχιστες γενιές, εξασφάλισε στα παιδιά ριζικά αναβαθμισμένη διατροφή και υγειονομική περίθαλψη σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυξήσεις τέτοιας κλίμακας συνιστούν πλέον έναν από τους εγκυρότερους βιολογικούς δείκτες για τη μαζική αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου. Δεν αποτελούν τυχαίο γεγονός, αλλά μετρήσιμη συνέπεια της οικονομικής ευημερίας και των εφαρμοσμένων πολιτικών.

5. Παγκόσμιοι μέσοι όροι

Μια ευρύτερη θεώρηση των δεδομένων σε παγκόσμια κλίμακα αποκαλύπτει πόσο απέχει η διεθνής εικόνα από τα δεδομένα των αναπτυγμένων χωρών, οι οποίες μονοπωλούν συνήθως το ενδιαφέρον των σχετικών ερευνών.

Το παγκόσμιο μέσο ύψος για τους 19χρονους άνδρες διαμορφώνεται στα 163,10 εκατοστά.

Το παγκόσμιο μέσο ύψος για τις 19χρονες γυναίκες ανέρχεται στα 151,47 εκατοστά.

Αμφότεροι οι δείκτες υπολείπονται σημαντικά από τα κορυφαία μεγέθη της Ολλανδίας. Η απόκλιση αυτή υπενθυμίζει ότι πολυπληθή κράτη, όπως η Ινδία, η Κίνα και μεγάλο μέρος της Νοτιοανατολικής Ασίας, συμπαρασύρουν τον πραγματικό παγκόσμιο μέσο όρο σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από εκείνα που παρουσιάζουν οι δυτικές κατατάξεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο παγκόσμιος μέσος όρος του ανδρικού πληθυσμού προσεγγίζει περισσότερο τα χαμηλότερα αναστήματα του πλανήτη παρά τα υψηλότερα. Το στοιχείο αυτό ανατρέπει πλήρως τις εντυπώσεις που δημιουργούν οι τίτλοι των ειδήσεων για τις περιοχές με τους πιο ψηλούς κατοίκους.

6. Η απώλεια της αμερικανικής πρωτοκαθεδρίας

Ένα από τα πλέον απροσδόκητα ευρήματα στη διεθνή βιβλιογραφία για το ανθρώμινο ανάστημα αφορά μια χώρα η οποία, ιστορικά, διέθετε κάθε αναπτυξιακό πλεονέκτημα.

Πριν από έναν αιώνα, οι άνδρες στις Ηνωμένες Πολιτείες συγκαταλέγονταν μεταξύ των ψηλότερων στον κόσμο, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη, πίσω μόνο από ελάχιστα κράτη της Βόρειας Ευρώπης.

Ωστόσο, μέχρι το 2014 —το τελευταίο έτος αναφοράς της πλέον εμπεριστατωμένης παγκόσμιας μελέτης— οι Αμερικανοί άνδρες είχαν υποχωρήσει στην 37η θέση παγκοσμίως, παρά τον διαρκώς αυξανόμενο πλούτο και τις σύγχρονες υποδομές υγειονομικής περίθαλψης της χώρας.

Η επιστημονική κοινότητα δεν αποδίδει τη μεταβολή αυτή σε γενετικούς παράγοντες, αλλά στη σχετική υποβάθμιση της ποιότητας της διατροφής σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα από τη δεκαετία του 1970 και έπειτα, παρά την παράλληλη άνοδο των οικονομικών δεικτών των ΗΠΑ.

Η συγκεκριμένη στασιμότητα του μέσου ύψους λειτουργεί πλέον για τους ερευνητές ως πρώιμη προειδοποίηση διατροφικής υστέρησης ή κάμψης της δημόσιας υγείας. Επιβεβαιώνει ότι ένας πληθυσμός ενδέχεται να ευημερεί οικονομικά σε γενικό επίπεδο, την ώρα που η ποιότητα της διατροφής του υποχωρεί.

7. Η γεωγραφική κατανομή των δεδομένων

Συμπερασματικά:

Η ζώνη του υψηλότερου αναστήματος: Η Βόρεια και η Ανατολική Ευρώπη αποτελούν την περιοχή με τους πιο ψηλούς πληθυσμούς στον πλανήτη, με επίκεντρο την Ολλανδία, τη Δανία, την Ισλανδία και τα κράτη της Βαλτικής.

Η ζώνη του χαμηλότερου αναστήματος: Η Nότια και η Νοτιοανατολική Ασία βρίσκονται στο αντίθετο άκρο, με χώρες όπως το Μπαγκλαντές, η Ινδονησία και οι Φιλιππίνες να καταγράφουν μερικούς από τους χαμηλότερους εθνικούς μέσους όρους παγκοσμίως.

Η συγκεκριμένη κατανομή δεν παραμένει στατική. Κράτη όπως το Βιετνάμ και η Ινδονησία παρουσιάζουν πλέον από τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στον κόσμο, ακολουθώντας την ίδια αναπτυξιακή και διατροφική τροχιά που μεταμόρφωσε τη Νότια Κορέα μια γενιά νωρίτερα.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αρκετές από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, οι οποίες καταγράφουν σήμερα ραγδαία οικονομική πρόοδο, θα εμφανίζουν εντελώς διαφορετική εικόνα στις διεθνείς κατατάξεις μέσα στην επόμενη γενιά. Το μέσο ύψος, περισσότερο από σχεδόν οποιοδήποτε άλλο εθνικό στατιστικό μέγεθος, συνεχίζει να μεταβάλλεται παράλληλα με τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

naftemporiki.gr