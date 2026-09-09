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Απαντήσεις για το κόστος της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου–Ελλάδας και την επιβάρυνση των καταναλωτών ζητά από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, με επιστολή του μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam στην εταιρεία Great Sea Interconnector.

Ο κ. Στεφάνου θέτει δέκα ερωτήματα για το ιδιοκτησιακό και ρυθμιστικό καθεστώς, τη χρηματοδότηση και τη βιωσιμότητα του έργου. Ζητά, μεταξύ άλλων, να διευκρινιστεί ποιος θα έχει τον πραγματικό έλεγχο και την τελική ευθύνη για τη διασύνδεση, ποιος θα καλύψει ενδεχόμενη αύξηση του κόστους και ποια προστασία προβλέπεται για τους καταναλωτές σε περίπτωση καθυστέρησης ή ματαίωσης.

Το ΑΚΕΛ αναγνωρίζει τη στρατηγική σημασία της άρσης της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, τονίζοντας ότι απαιτούνται διαφάνεια, σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο, διασφαλισμένη χρηματοδότηση και τεκμηριωμένο όφελος για την οικονομία και τους καταναλωτές.

Ακολουθεί αυτούσια η επιστολή:

Θέμα: Ρυθμιστικό καθεστώς, εκκρεμότητες και κόστος του Great Sea Interconnector

Η συμφωνία για την είσοδο της Meridiam στην εταιρεία Great Sea Interconnector δημιουργεί νέα δεδομένα για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου–Ελλάδας.

Είναι κρίσιμο να διευκρινιστεί κατά πόσο η νέα μετοχική δομή επηρεάζει το ρυθμιστικό πλαίσιο του έργου. Με βάση τα νέα δεδομένα, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε το συντομότερο για τα ακόλουθα:

Είναι σε γνώση της ΡΑΕΚ το πλήρες περιεχόμενο της συμφωνίας μεταξύ Meridiam και ΑΔΜΗΕ; Παραμένει ο ΑΔΜΗΕ ο Φορέας Υλοποίησης, ιδιοκτήτης και διαχειριστής της διασύνδεσης; Μετά την είσοδο της Meridiam, ποιος θα έχει τον πραγματικό έλεγχο και την τελική ευθύνη για τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη λειτουργία και το κόστος του έργου; Ποιες ρυθμιστικές εκκρεμότητες παραμένουν ανοικτές; Παραμένουν σε ισχύ οι προηγούμενες ρυθμιστικές αποφάσεις ή χρειάζεται να τροποποιηθούν; Επηρεάζονται ο επιμερισμός του κόστους, η ανάκτηση δαπανών, οι εγκεκριμένες αποδόσεις και η κατανομή του γεωπολιτικού και άλλων κινδύνων; Ποιες δαπάνες έχουν αναγνωριστεί μέχρι σήμερα, σε ποιες εργασίες αντιστοιχούν και ποιο ποσό έχουν καταβληθεί; Ποιες πρόσθετες δαπάνες διεκδικεί ο ΑΔΜΗΕ που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί; Ποιο είναι σήμερα το συνολικό κόστος του έργου και ποιος θα καλύψει πιθανή αύξησή του; Έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕΚ επικαιροποιημένη μελέτη βιωσιμότητας και κόστους-οφέλους και εκτίμηση της επίδρασης στις τιμές ηλεκτρισμού; Ποια υπολογίζεται ότι θα είναι η συνολική επιβάρυνση της Κυπριακής Δημοκρατίας και των καταναλωτών; Τι ισχύει σε περίπτωση νέας καθυστέρησης ή ματαίωσης του έργου; Πώς θα διαπιστώνεται αν η αιτία είναι γεωπολιτική ή τεχνική και ποια προστασία προβλέπεται για τους καταναλωτές σε περίπτωση ευθύνης του Φορέα Υλοποίησης; Ποιο είναι το κόστος της διασύνδεσης Κύπρου–Ισραήλ και ποιο μέρος του θα κληθεί να πληρώσει η Κύπρος;

Το ΑΚΕΛ αναγνωρίζει τη στρατηγική σημασία της άρσης της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου. Ένα έργο τέτοιου μεγέθους, όμως, πρέπει να στηρίζεται σε πλήρη διαφάνεια, σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο, διασφαλισμένη χρηματοδότηση και τεκμηριωμένο όφελος για την οικονομία και τους καταναλωτές.

Παρακαλούμε όπως μας δοθούν οι ολοκληρωμένες και σαφείς απαντήσεις της ΡΑΕΚ ως η αρμόδια ρυθμιστική αρχή.