Οι επιλογές σταδιοδρομίας στον κόσμο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και ο σύγχρονος ρόλος του επαγγελματία λογιστή βρέθηκαν στο επίκεντρο διαδραστικής παρουσίασης του ΣΕΛΚ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Καλοκαιρινού Εργαστηρίου Οικονομικών και Επιχειρηματικότητας.

Το εργαστήριο διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου, σε συνεργασία με τη Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, με στόχο την ενημέρωση μαθητών και μαθητριών για θέματα οικονομίας, επιχειρηματικότητας και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Εκ μέρους του ΣΕΛΚ, την παρουσίαση πραγματοποίησε η Μύρια Σαπαρίλλα, Αντιπρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Λεμεσού - Πάφου του ΣΕΛΚ και συνέταιρος στον ελεγκτικό οίκο Ernst & Young Κύπρου.

Ενημέρωση για το λογιστικό επάγγελμα

Σκοπός της παρουσίασης ήταν η ενημέρωση των μαθητών και μαθητριών για το λογιστικό επάγγελμα και το ευρύτερο φάσμα επαγγελματικών προοπτικών που αυτό προσφέρει, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της παρουσίασης, η επιλογή σπουδών και επαγγελματικής πορείας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις για κάθε νέο άνθρωπο, καθώς συνδέεται με βασικά ερωτήματα για το μέλλον, τις προσωπικές επιδιώξεις και τις επαγγελματικές προοπτικές.

Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές κλήθηκαν να προβληματιστούν για το τι αναζητούν στην επαγγελματική τους πορεία, μεταξύ άλλων:

καταξίωση,

άνετη ζωή,

ταξίδια,

οικονομική ασφάλεια,

δικτύωση,

αναγνώριση,

ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής,

προοπτικές,

διεθνή καριέρα,

σταθερή εργασία,

ευελιξία.

Αντίστοιχα, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα χαρακτηριστικά που αναζητεί ένας νέος από τον μελλοντικό εργοδότη του, όπως η εκτίμηση, η εκπαίδευση, η εμπιστοσύνη, η συμμετοχικότητα, οι ευκαιρίες, η δικαιοσύνη, η ανέλιξη, ο μισθός, το ωράριο, η ομαδικότητα, η ευελιξία και το εργασιακό περιβάλλον.

Τα κριτήρια επιλογής σπουδών

Στην παρουσίαση τονίστηκε ότι η επιλογή σπουδών δεν πρέπει να γίνεται αποσπασματικά, αλλά με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Οι μαθητές κλήθηκαν να εξετάσουν:

αν τους αρέσει πραγματικά το αντικείμενο,

αν ο τομέας έχει ζήτηση,

αν θα σπουδάσουν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό,

ποιο είναι το κόστος και η διάρκεια των σπουδών,

ποια είναι η αναγνώριση του τίτλου σπουδών,

ποιες επαγγελματικές προοπτικές ανοίγονται μετά την ολοκλήρωση των σπουδών.

Ο σύγχρονος ρόλος του λογιστή

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη αποδόμησης της στερεοτυπικής εικόνας ότι ο λογιστής ασχολείται αποκλειστικά με αριθμούς και καταχωρίσεις.

Όπως αναφέρθηκε, ο σύγχρονος επαγγελματίας λογιστής βρίσκεται στο κέντρο της οικονομικής πληροφόρησης, της επιχειρηματικής ανάλυσης, της συμμόρφωσης, της στρατηγικής και της λήψης αποφάσεων.

Η λογιστική, μεταξύ άλλων:

καταγράφει έσοδα, εισπράξεις, έξοδα και δαπάνες,

δείχνει αν μια επιχείρηση έχει κέρδος ή ζημιά,

αποτυπώνει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις μιας επιχείρησης,

υπολογίζει το κόστος προϊόντων και υπηρεσιών,

συμβάλλει στον καθορισμό τιμών πώλησης,

προβλέπει μελλοντικές ταμειακές ανάγκες,

καταγράφει ποιοι οφείλουν στην επιχείρηση και σε ποιους οφείλει η ίδια,

οργανώνει τη λειτουργική διαχείριση,

συμβάλλει στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Στο επίκεντρο, όπως αναφέρθηκε, βρίσκεται το κρίσιμο ερώτημα κατά πόσο μια επιχείρηση διαθέτει επαρκείς πόρους για να υλοποιήσει τους στόχους της.

Ποιοι μπορούν να γίνουν επαγγελματίες λογιστές

Η παρουσίαση ανέδειξε ότι το λογιστικό επάγγελμα δεν απευθύνεται μόνο σε άτομα με αμιγώς οικονομικό υπόβαθρο. Επαγγελματίας λογιστής μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε διαθέτει ενδιαφέρον, συνέπεια και διάθεση για εκπαίδευση.

Το επάγγελμα μπορεί να προσελκύσει, μεταξύ άλλων:

μαθηματικούς,

στατιστικολόγους,

τραπεζικούς,

χρηματοοικονομικούς συμβούλους,

ειδικούς πληροφορικής,

μηχανικούς,

οικονομολόγους,

επαγγελματίες από άλλους κλάδους.

Για την είσοδο στο επάγγελμα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να γίνει αποδεκτός ως φοιτητής στον ΣΕΛΚ με απολυτήριο λυκείου, GCSEs ή πανεπιστημιακό πτυχίο. Στη συνέχεια απαιτείται επιτυχία στις καθορισμένες εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας και συμπλήρωση τριών ετών πρακτικής εργασιακής πείρας.

Εναλλακτικά, δυνατότητα ένταξης υπάρχει και για μέλη αναγνωρισμένων σωμάτων επαγγελματιών λογιστών άλλων χωρών.

Το κοινό σχέδιο εξετάσεων ACCA - ΣΕΛΚ

Σημαντικό μέρος της παρουσίασης αφορούσε τη συνεργασία ACCA και ΣΕΛΚ, η οποία εφαρμόζεται από το 2004 μέσω του Κοινού Σχεδίου Εξετάσεων ACCA - ΣΕΛΚ.

Όλοι οι φοιτητές που διαμένουν στην Κύπρο εντάσσονται αυτόματα στο Κοινό Σχέδιο Εξετάσεων, το οποίο ακολουθεί την ίδια ύλη και τις ίδιες εξετάσεις του ACCA διεθνώς. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται και ηλεκτρονικά.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

13 μαθήματα του ACCA,

τρία μαθήματα που αφορούν την κυπριακή νομοθεσία,

ενότητα επαγγελματικής δεοντολογίας.

Τα κυπριακά μαθήματα είναι:

LW – Cyprus Company Law,

TX – Cyprus Taxation,

ATX – Cyprus Advanced Taxation.

Όπως επισημάνθηκε, τα πλεονεκτήματα του Κοινού Σχεδίου Εξετάσεων περιλαμβάνουν τη δυνατότητα σπουδών από το σπίτι, την ταχύτερη ολοκλήρωση σπουδών και εξετάσεων, το χαμηλότερο κόστος, καθώς και τον συνδυασμό φοίτησης με εργασία.

Παράλληλα, οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε καθηγητές στην Κύπρο, δυνατότητα επιλογής κυπριακών μαθημάτων, εγγύτητα σε επαγγελματικές ευκαιρίες και προοπτική άμεσης εργοδότησης.

Ευρύ φάσμα εργασιών και επαγγελματικών ρόλων

Στην πράξη, ο επαγγελματίας λογιστής ασχολείται με την καταχώριση, επεξεργασία, ανάλυση, παρουσίαση και επιβεβαίωση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, με στόχο τη λήψη αποφάσεων.

Οι βασικές εργασίες που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνουν:

καταχώριση και διαχείριση οικονομικών πληροφοριών,

τήρηση οικονομικών αρχείων,

παρακολούθηση της οικονομικής κατάστασης και της ρευστότητας,

κοστολόγηση, τιμολόγηση και αποτίμηση προϊόντων, έργων και δράσεων,

εφαρμογή πιστωτικής και ρευστοτικής πολιτικής,

προγραμματισμό και προϋπολογισμό,

εφαρμογή νομοθεσίας,

πληρωμές και μισθοδοσία,

κοινωνικές ασφαλίσεις,

φορολογική συμμόρφωση και φορολογικό σχεδιασμό,

ΦΠΑ,

αποτίμηση επενδύσεων,

αξιολόγηση επιχειρηματικών επιλογών,

διαχείριση κινδύνων,

διαδικασίες KYC,

υπηρεσίες αφερεγγυότητας,

συμμόρφωση και καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,

ESG,

εσωτερικό έλεγχο και διασφάλιση.

Οι επαγγελματικοί ρόλοι που μπορεί να αναλάβει ένας επαγγελματίας λογιστής είναι επίσης πολλοί. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι ρόλοι του λογιστή, ελεγκτή, φορολογικού συμβούλου, συμβούλου επιχειρήσεων, οικονομικού αναλυτή, χρηματοοικονομικού συμβούλου, συμβούλου αφερεγγυότητας, διαχειριστή ταμείων, οικονομικού διευθυντή, εταιρικού στελέχους, εσωτερικού ελεγκτή, τραπεζικού, λειτουργού συμμόρφωσης, παρόχου εταιρικών υπηρεσιών, ερευνητή οικονομικού εγκλήματος, συμβούλου επενδύσεων και εκπαιδευτικού.

Ο ρόλος του ελεγκτή

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στον ρόλο του ελεγκτή και στη σημασία του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων.

Όπως αναφέρθηκε, ο έλεγχος αποτελεί επαγγελματική, ανεξάρτητη και αντικειμενική διαδικασία ελέγχου και έκφρασης γνώμης για την εικόνα που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις. Συμβάλλει στη διασφάλιση της πληρότητας και της ορθότητάς τους, στον περιορισμό της οικονομικής απάτης, στην ενίσχυση της κανονιστικής συμμόρφωσης και στην εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου.

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων θεωρείται απαραίτητο εργαλείο για κυβερνήσεις, αρχές, επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματαγορές, επενδυτές, παράγοντες της οικονομίας, της εμπορικής κοινότητας και της κοινωνίας, καθώς προσδίδει αξιοπιστία και εμπιστοσύνη στην οικονομική πληροφόρηση.

Το επάγγελμα του αύριο

Η παρουσίαση ανέδειξε επίσης τις αλλαγές που επιφέρει η ψηφιακή τεχνολογία στο λογιστικό επάγγελμα.

Ο επαγγελματίας λογιστής του αύριο καλείται να λειτουργήσει σε ένα πιο σύνθετο, ψηφιακό και απαιτητικό περιβάλλον, στο οποίο απαιτούνται όχι μόνο τεχνικές γνώσεις, αλλά και ψηφιακές δεξιότητες, στρατηγική σκέψη, κριτική και αναλυτική ικανότητα, συναισθηματική νοημοσύνη, επαγγελματικός σκεπτικισμός και γνώση της αγοράς.

Μεταξύ των εργαλείων και εφαρμογών που επηρεάζουν το επάγγελμα αναφέρθηκαν:

audit and big data audit,

data analytics,

budgeting,

payroll systems,

accounts preparation systems,

τεχνητή νοημοσύνη,

crypto currencies,

Internet of Things,

cloud computing,

cyber security,

risk management,

risk analysis.

Όπως τονίστηκε, το λογιστικό επάγγελμα περιλαμβάνει αριθμούς, μαθηματικά και στατιστική, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά. Απαιτεί μελέτη, εκπαίδευση, γνώση νομοθεσιών, επαγγελματική δεοντολογία, συνέπεια, ευθύνη, τεχνολογία, διαπροσωπικές σχέσεις, επαγγελματική δικτύωση και επαγγελματισμό.

Σύνδεση με την οικονομία και το δημόσιο συμφέρον

Ο ρόλος του λογιστικού επαγγέλματος και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παρουσιάστηκε ως ευρύτερος από την καθημερινή οικονομική διαχείριση.

Το επάγγελμα βρίσκεται κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κυβέρνηση, η Βουλή, η επιχειρηματική κοινότητα, οι θεσμοί και άλλοι οργανισμοί, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.

Παράλληλα, είναι συνδεδεμένο με τις διεθνείς τάσεις, κατευθύνσεις, οδηγίες και επερχόμενες αλλαγές, επηρεάζοντας επιχειρήσεις, αγορές, επενδυτές, αρχές, επόπτες, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, κοινωνία, κυβερνήσεις, διεθνή σώματα και το δημόσιο συμφέρον.

Οι βασικές προτεραιότητες του επαγγέλματος συνδέονται με:

την εναρμόνιση εταιρικών πρακτικών και πληροφόρησης,

την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη,

την πράσινη οικονομία,

τη διαφάνεια,

την ηθική και τη δεοντολογία,

τη διακυβέρνηση,

τον ψηφιακό μετασχηματισμό,

τη δίκαιη κοινωνία,

το δημόσιο συμφέρον.

Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε ότι κάθε νέος που επιλέγει αυτή την επαγγελματική πορεία μπορεί να καθορίσει τον ρόλο του, είτε ως διεκπεραιωτής είτε ως λύτης προβλημάτων, πάροχος υπηρεσιών, στρατηγιστής, καταλύτης αλλαγής, μέντορας, ηγέτης και λήπτης αποφάσεων.

Έντονο ενδιαφέρον από μαθητές και γονείς

Οι μαθητές και μαθήτριες επέδειξαν, σύμφωνα με τους διοργανωτές, έντονο ενδιαφέρον και ενεργό συμμετοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίασης.

Η ανταπόκριση των συμμετεχόντων χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα ενθαρρυντική, καθώς μαθητές και γονείς εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, ενώ ήδη εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για μελλοντικές διοργανώσεις.

Η Σχολή του ΤΕΠΑΚ στην Πάφο

Από τον Σεπτέμβριο του 2023, η Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΠΑΚ στεγάζεται σε σύγχρονο κτήριο στην Πάφο.

Οι μοντέρνες υποδομές, σε συνδυασμό με τη στρατηγική προσήλωση στην αριστεία, διαμορφώνουν, σύμφωνα με το ΤΕΠΑΚ, ένα περιβάλλον που μπορεί να εκπαιδεύει αποτελεσματικά τους αυριανούς επαγγελματίες της αγοράς εργασίας στους τομείς της Διοίκησης, της Φιλοξενίας και της Επιχειρηματικότητας.

Στόχος της Σχολής είναι η ανάπτυξη ισχυρών συνεργειών που αναβαθμίζουν το επίπεδο των προσφερόμενων ανώτερων διπλωμάτων, καθώς και των υφιστάμενων πτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

Σημαντική εξέλιξη στην αναπτυξιακή πορεία της Σχολής υπήρξε και η ίδρυση της Ακαδημίας Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας, ως αποτέλεσμα της απορρόφησης του ΑΞΙΚ από το ΤΕΠΑΚ. Η εξέλιξη αυτή παρουσιάστηκε ως γέφυρα μεταξύ πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στη βιομηχανία.

Κοινωνικός ρόλος και συνεργασίες

Πέραν της ακαδημαϊκής της αποστολής, η Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας αναπτύσσει, σύμφωνα με το υλικό της παρουσίασης, ουσιαστικό κοινωνικό ρόλο.

Μέσα από δράσεις και στρατηγικές συνεργασίες με την τοπική αυτοδιοίκηση, δημόσιους φορείς, επιχειρήσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις, η Σχολή προωθεί την κοινωνική συνοχή, στηρίζει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και ενισχύει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η φιλοξενία του Καλοκαιρινού Σχολείου του Συνδέσμου Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου για δεύτερη συνεχή χρονιά στις εγκαταστάσεις της Σχολής τον Ιούλιο. Η λειτουργία του προγράμματος στο πλήρως εξοπλισμένο κτήριο της Σχολής παρουσιάστηκε ως σημαντική ευκαιρία για τους μαθητές, ώστε να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια πριν από την επιλογή κλάδου κατεύθυνσης.

Οι υποστηρικτές του εργαστηρίου

Υποστηρικτές του εργαστηρίου είναι:

ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου,

το Νόημα Ινστιτούτο Ερευνών και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων,

το Junior Achievement Cyprus,

το Δημαρχείο Πάφου,

το Centre of Competence Development Cyprus.

Ευχαριστίες για τη διοργάνωση

Στο τέλος της παρουσίασης, η Μύρια Σαπαρίλλα εξέφρασε ευχαριστίες προς τη Δρ Αννίτα Αντωνιάδου, λειτουργό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και προς τις οικονομολόγους καθηγήτριες Μαρία Χαραλάμπους, Μαρία Βρυώνη και Ελένη Παναγιώτου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εξαιρετική συνεργασία, τη στήριξη και τη συμβολή τους στην προετοιμασία και επιτυχή διοργάνωση της εκδήλωσης, καθώς και στον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και το έμπρακτο ενδιαφέρον που επέδειξαν.

Όπως επισημάνθηκε, η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων αποτέλεσε βασικό παράγοντα για την ομαλή διεξαγωγή της δράσης και την ουσιαστική ενημέρωση των συμμετεχόντων για το λογιστικό επάγγελμα και τις προοπτικές που αυτό προσφέρει.

Το κεντρικό μήνυμα της παρουσίασης συμπυκνώθηκε στις έννοιες: όραμα, στρατηγική και αφοσίωση.