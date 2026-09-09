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Αύξηση 45% στα καθαρά κέρδη, στα $160 εκατ., κατέγραψε η Energean το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές ενισχύθηκαν κατά 35%, στα $250 εκατ. Ο όμιλος ανακοίνωσε επίσης μείωση του καθαρού χρέους, νέα συμφωνία πώλησης φυσικού αερίου στο Ισραήλ και πρόοδο στα αναπτυξιακά του έργα, με τη γεώτρηση στο Block 2 στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την ExxonMobil, να αναμένεται τον Απρίλιο του 2027.

O κ. Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Energean

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η παραγωγή ξεπέρασε τα 180.000 βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως τον Αύγουστο, μετά την επανεκκίνηση της παραγωγής στο Ισραήλ. Η εταιρεία διατήρησε την πρόβλεψή της για μέση ημερήσια παραγωγή 130.000–140.000 βαρελιών ισοδυνάμου πετρελαίου στο σύνολο του έτους.

Σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρουμένων των ημερών διακοπής λειτουργίας, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση, στα 149.000 βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως.

Μείωση χρέους και ενίσχυση ρευστότητας

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, το καθαρό χρέος μειώθηκε κατά $97 εκατ., ενώ η ρευστότητα αυξήθηκε κατά $114 εκατ., φτάνοντας τα $404 εκατ. Η βελτίωση καταγράφηκε σε μια χρονιά κατά την οποία κορυφώνονται οι επενδύσεις για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Katlan.

Στην Αίγυπτο, οι καθαρές απαιτήσεις περιορίστηκαν κατά 64%, στα $75 εκατ., μετά από εισπράξεις $226 εκατ., υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020.

Η Energean ανακοίνωσε επίσης μέρισμα 10 σεντ ΗΠΑ ανά μετοχή για το δεύτερο τρίμηνο, ίσο με εκείνο του πρώτου τριμήνου. Η καταβολή του αναμένεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Συμφωνία $1,4 δισ. για φυσικό αέριο στο Ισραήλ

Στο Ισραήλ, η εταιρεία υπέγραψε με τη Sorek σύμβαση πώλησης φυσικού αερίου αξίας περίπου $1,4 δισ., διάρκειας περίπου 15 ετών. Η συμφωνία αφορά την προμήθεια έως 7,7 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου.

Η σύμβαση ολοκληρώνει τις συμφωνίες προμήθειας για τα τρία μεγάλα νέα έργα ηλεκτροπαραγωγής Sorek, Kesem και Dalia II. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι συμφωνίες αυτές αντιστοιχούν συνολικά σε μελλοντικά συμβασιοποιημένα έσοδα άνω των $5 δισ.

Παράλληλα, τέθηκε σε λειτουργία η δεύτερη γραμμή πετρελαίου στην πλωτή μονάδα παραγωγής, αποθήκευσης και εκφόρτωσης FPSO Energean Power. Η προσθήκη αύξησε κατά 72% τη δυναμικότητα επεξεργασίας υγρών υδρογονανθράκων, από 18.000 σε 31.000 βαρέλια ημερησίως, ενισχύοντας τη δυνατότητα εσόδων που συνδέονται με την τιμή του Brent.

Πρώτο αέριο από το Katlan το 2027

Στο κοίτασμα Katlan ολοκληρώθηκαν η διάτρηση και η ολοκλήρωση δύο γεωτρήσεων ανάπτυξης σε βαθιά νερά, καθώς και η πρώτη φάση εργασιών βαριάς ανύψωσης.

Η έναρξη παραγωγής από το Katlan στο Ισραήλ και το Irena στην Κροατία προγραμματίζεται για το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Ο εξαγωγικός αγωγός Nitzana, που θα συνδέει το Ισραήλ με την Αίγυπτο, παραμένει, σύμφωνα με την Energean, εντός χρονοδιαγράμματος για ολοκλήρωση στα τέλη του 2028.

Επενδυτικό σχέδιο $150 εκατ. στην Αίγυπτο

Η Energean συμφώνησε με την EGPC τους βασικούς όρους για την ενοποίηση των παραχωρήσεων Abu Qir, North El Amriya και North Idku σε μία ενιαία παραχώρηση, με βελτιωμένους δημοσιονομικούς όρους και τιμολόγηση φυσικού αερίου.

Η συμφωνία τελεί υπό την προϋπόθεση οριστικοποίησης και κοινοβουλευτικής κύρωσης. Με βάση τους νέους όρους, η εταιρεία σχεδιάζει αρχικές επενδύσεις $150 εκατ. την επόμενη τετραετία, με στόχο τον διπλασιασμό της παραγωγής και των αποθεμάτων της στην Αίγυπτο.

Παράλληλα, προβλέπεται πρόσβαση σε νέα έκταση προς έρευνα, με εκτιμώμενο ερευνητικό δυναμικό άνω των 4 τρισ. κυβικών ποδών φυσικού αερίου.

Τα αποτελέσματα της ερευνητικής γεώτρησης EBEN στην Αίγυπτο, η οποία στοχεύει σε 5–10 εκατ. βαρέλια πετρελαίου, αναμένονται προς το τέλος Σεπτεμβρίου 2026.

Τον Απρίλιο του 2027 η γεώτρηση στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η ερευνητική γεώτρηση στο Block 2 με την ExxonMobil αναμένεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2027. Στόχος είναι ακαθάριστο ερευνητικό δυναμικό φυσικού αερίου περίπου 9,5 τρισ. κυβικών ποδών.

Ο όμιλος συνεχίζει επίσης να αξιολογεί ευκαιρίες εξαγορών και συγχωνεύσεων στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, περιλαμβανομένων των χωρών όπου ήδη δραστηριοποιείται. Όπως αναφέρει, προτεραιότητες αποτελούν η διαφοροποίηση της παραγωγής, η αύξηση των ταμειακών ροών και η μείωση της μόχλευσης.

«Η Energean εισήλθε στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 από θέση ουσιαστικής ισχύος», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Μαθιός Ρήγας, επισημαίνοντας την ενίσχυση της κερδοφορίας, τη μείωση του χρέους και την πρόοδο των επενδύσεων.