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Μόλις 11,5 μαθητές αντιστοιχούν σε κάθε εκπαιδευτικό στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Κύπρου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2024.

Μια αναλογία αισθητά καλύτερη από τον μέσο όρο της ΕΕ, η οποία βρίσκεται στους 13,3 μαθητές ανά εκπαιδευτικό. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μέσα σε μία δεκαετία η εικόνα έχει βελτιωθεί, αφού το 2014 αντιστοιχούσαν 13,6 μαθητές σε κάθε εκπαιδευτικό.

Με άλλα λόγια, οι αριθμοί δείχνουν ότι ο εκπαιδευτικός στην Κύπρο έχει σήμερα αναλογικά λιγότερους μαθητές να διαχειριστεί. Μένει, βέβαια, το σημαντικότερο ερώτημα, αν αυτή η καλύτερη αναλογία μεταφράζεται και σε καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης; Γιατί οι 11,5 μαθητές ανά εκπαιδευτικό είναι ένας καλός αριθμός, αλλά η ουσία παραμένει στο τι γίνεται μέσα στην τάξη.

ΜΑΡΧ