Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Αποφασίστηκε να αλλαχτεί η προεδρική λιμουζίνα για λόγους που εν πολλοίς είναι κατανοητοί, αλλά για κάποιους ίσως να μην είναι προφανείς. Σήμερα, οι καταστάσεις δεν είναι οι ίδιες όπως πριν πέντε ή 10 ή και 15 χρόνια.

Οι απειλές δεν είναι οι ίδιες. Διώκονται σφετεριστές, υπάρχουν συμφέροντα στην περιοχή που μεταβάλλονται και ουδείς γνωρίζει αν στο μυαλό κάποιου είναι να στραφεί κατά του Προέδρου (του εκάστοτε Προέδρου) σήμερα, αύριο ή μετά από 50 χρόνια.

Αυτό που έπρεπε εξ αρχής να τονιστεί είναι πως το όχημα είναι για να εξυπηρετεί τον Πρόεδρο και όχι τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος ούτως ή άλλως το προλαβαίνει και δεν το προλαβαίνει. Αν υπήρχε ζήτημα υπερκόστους ή λάθος χειρισμών, η πλειοψηφία της Βουλής δεν θα ενέκρινε το κονδύλι. Που όντως είναι μεγάλο αλλά πρέπει να γνωρίζει κάποιος όλες τις προδιαγραφές για να το πει με σιγουριά. Το λάθος ήταν το «δεν εγνώριζα».

Όλα τ’ άλλα είναι στον καθένα να κρίνει και να επικρίνει.

ΜΙΧ.