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Επιπλέον €23 εκατ. πλήρωσαν οι καταναλωτές σε έξι μήνες λόγω των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων, σύμφωνα με έρευνα του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, ο οποίος ζητά βαθύτερη διερεύνηση του τρόπου διαμόρφωσης των λιανικών τιμών και των διαφορών μεταξύ των επαρχιών.

Σε ανακοίνωσή του στις 9 Σεπτεμβρίου, ο Σύνδεσμος παρουσιάζει ευρήματα για τη βενζίνη 95 οκτανίων, το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης. Η έρευνα εξετάζει τις τιμές κατά την περίοδο 2023–2026, καθώς και τις αυξήσεις που καταγράφηκαν από την 1η Μαρτίου έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η Πάφος καταγράφει την υψηλότερη μέση τιμή και στα τρία είδη καυσίμων και στα τέσσερα χρόνια που εξετάστηκαν. Αντίθετα, η Λευκωσία εμφανίζει τη χαμηλότερη μέση τιμή σε όλα τα χρόνια, με εξαίρεση το 2024.

Αυξήσεις έως 56,2 σεντ το λίτρο

Για την περίοδο από την 1η Μαρτίου έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2026, ο Σύνδεσμος καταγράφει τις ακόλουθες αυξήσεις στις λιανικές τιμές:

Βενζίνη 95 οκτανίων: 31,6 σεντ το λίτρο .

. Πετρέλαιο κίνησης: 47,7 σεντ το λίτρο .

. Πετρέλαιο θέρμανσης: 56,2 σεντ το λίτρο.

Ο Σύνδεσμος τοποθετεί την έναρξη της συγκεκριμένης περιόδου στην ημερομηνία έναρξης του τελευταίου πολέμου στη Μέση Ανατολή και υπολογίζει τη συνολική πρόσθετη επιβάρυνση των καταναλωτών στα €23 εκατ.

Οι διαφορές ανάμεσα στις επαρχίες

Πέρα από το ύψος των μέσων τιμών, η έρευνα εντοπίζει διαφορές και στο εύρος μεταξύ της ακριβότερης και της φθηνότερης τιμής εντός κάθε επαρχίας.

Η Αμμόχωστος παρουσιάζει τη μικρότερη απόκλιση μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης τιμής, ενώ η μεγαλύτερη καταγράφεται στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επαρχίες Αμμοχώστου, Λεμεσού και Πάφου εμφανίζουν μέσες τιμές πάνω από την παγκύπρια μέση τιμή, με την εξαίρεση του 2024. Η Λευκωσία καταγράφει μέση τιμή χαμηλότερη από την παγκύπρια.

Ο Σύνδεσμος θεωρεί ότι η Λευκωσία χρειάζεται ιδιαίτερη διερεύνηση, ώστε να διαπιστωθεί τι συμβαίνει στη διαμόρφωση των τιμών στην επαρχία.

Ζητείται βαθύτερη έρευνα για την τιμολογιακή πολιτική

Το γενικό συμπέρασμα του Συνδέσμου είναι ότι υπάρχει αισθητή διαφοροποίηση στην τιμολογιακή πολιτική ανά επαρχία, η οποία πρέπει να διερευνηθεί.

Όπως αναφέρει, τα ευρήματα παρέχουν ενδείξεις που καθιστούν αναγκαία μια νέα, βαθύτερη έρευνα για τη διαμόρφωση των λιανικών τιμών των καυσίμων.

Αναλυτικότερα στοιχεία και πίνακες είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών. Την ανακοίνωση υπογράφει ο πρόεδρός του, Μάριος Δρουσιώτης.