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Περαιτέρω αυξήσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα στις τιμές των καυσίμων, δήλωσε ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών, Κωνσταντίνος Καραγιώργης.

Όπως σημείωσε, η τάση στην τιμή των καυσίμων δεν διαφαίνεται θετική, καθώς οι τιμές στα διυλιστήρια έχουν «αυξητικές τάσεις».

«Υπάρχει το ενδεχόμενο, αν δεν διαφοροποιηθεί κάτι, τα επόμενα αποθέματα που θα παραληφθούν να έχουν πρόσθετες αυξήσεις. Οι τάσεις δεν είναι θετικές» για τον καταναλωτή, σημείωσε.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Λιανικών Τιμών Καυσίμων, το πρωί της Δευτέρας η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 παγκύπρια κυμαίνεται στα €1,625, με τη φτηνότερη να βρίσκεται στα €1,545 και να φτάνει μέχρι και τα €1,718.

Αντίστοιχα, η μέση τιμή παγκύπρια για το πετρέλαιο κίνησης βρισκόταν, το πρωί της Δευτέρας, στα €1,884, με τη φτηνότερη στα €1,795 και την ακριβότερη στα €1,989.

Η μέση τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης ήταν €1,50, με τη φτηνότερη στα €1,389 και την ακριβότερη στα €1,655.

Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, από τις 13 Ιουλίου μέχρι σήμερα οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν. Συγκεκριμένα, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης αυξήθηκε κατά 16 σεντ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε το ίδιο διάστημα κατά 31,8 σεντ το λίτρο. Αύξηση 13,7 σεντ το λίτρο καταγράφηκε και στο πετρέλαιο θέρμανσης τον τελευταίο ενάμιση μήνα.

Πάντως, με βάση στοιχεία ημερομηνίας 31 Αυγούστου, η τιμή της αμόλυβδης 95 στην Κύπρο ήταν η τρίτη χαμηλότερη στην ΕΕ, πίσω από τη Μάλτα και τη Βουλγαρία, ενώ, όσον αφορά την τιμή του πετρελαίου κίνησης, η Κύπρος βρισκόταν στην 8η φτηνότερη θέση στην ΕΕ.

ΚΥΠΕ