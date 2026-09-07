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Στη σύλληψη μέλους της Αστυνομίας στη Λεμεσό προχώρησαν συνάδελφοί του, μετά από καταγγελία για κλοπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός φέρεται να εντοπίστηκε να βάζει στο προσωπικό του όχημα ένα σκούτερ, το οποίο είχε κατασχεθεί νωρίτερα ως τεκμήριο.

Το σκούτερ είχε κατασχεθεί μετά την ανακοπή προσώπου, το οποίο στη συνέχεια κατάφερε να διαφύγει.

Ο αστυνομικός φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του και συνελήφθη.

Η υπόθεση διερευνάται και αναμένεται να καταχωρηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ ο αστυνομικός αναμένεται να τεθεί σε διαθεσιμότητα.