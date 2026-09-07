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Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ) διοργανώνει την 9η Εβδομάδα Ασφαλούς παιχνιδιού και αξιοποιεί τέσσερις εμβληματικές μορφές της ελληνικής μυθολογίας για να αναδείξει τη σημασία του αυτοελέγχου, της αναγνώρισης των προσωπικών ορίων και της έγκαιρης πρόληψης

Με κεντρικό μήνυμα «Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια», η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων διοργανώνει την 9η Εβδομάδα Ασφαλούς Παιχνιδιού, από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης, του αυτοελέγχου και της ασφαλούς συμμετοχής στα τυχερά παιχνίδια. Με τους μύθους του χθες να συναντούν τις συμπεριφορές του σήμερα, η φετινή εκστρατεία αξιοποιεί τέσσερις εμβληματικές μορφές της ελληνικής μυθολογίας – τον Οδυσσέα, τον Αχιλλέα, τον Μίδα και τον Ίκαρο – για να συνδέσει διαφορετικές πτυχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς με τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε το παιχνίδι.

Η επιλογή των συγκεκριμένων μορφών δεν είναι τυχαία. Οι ιστορίες τους, αν και γεννήθηκαν αιώνες πριν, εξακολουθούν να αποτυπώνουν ανθρώπινες συμπεριφορές που παραμένουν επίκαιρες: την ανάγκη για αυτοέλεγχο και πρόβλεψη, την αίσθηση ότι «σε εμένα δεν θα συμβεί», την απληστία και την επιθυμία για περισσότερα, αλλά και την υπερβολική αυτοπεποίθηση που μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες αποφάσεις.

Μέσα από τη φετινή εκστρατεία, η ΕΑΣ επιδιώκει να μεταφέρει τη συζήτηση από τον γενικό κίνδυνο στην έγκαιρη αναγνώριση των ορίων. Πόσο χρόνο αφιερώνουμε; Πόσα χρήματα είμαστε διατεθειμένοι να διαθέσουμε; Μπορούμε να σταματήσουμε όταν το έχουμε αποφασίσει; Αναγνωρίζουμε πότε η διασκέδαση αρχίζει να μετατρέπεται σε κάτι περισσότερο;

Η Εβδομάδα Ασφαλούς Παιχνιδιού έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός, μέσα από τον οποίο η ΕΑΣ κινητοποιεί και συνεργάζεται με τους εμπλεκόμενους φορείς του τομέα των τυχερών παιχνιδιών, αλλά και με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.. Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για την ασφαλή ενασχόληση με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια, , τα διαθέσιμα εργαλεία αυτοπροστασίας που μπορούν να αξιοποιήσουν οι παίκτες, τις επιβλαβείς συνέπειες της προβληματικής ενασχόλησης, καθώς και τις διαθέσιμες δομές στήριξης και θεραπείας όπου μπορεί να αναζητήσει βοήθεια οποιοσδήποτε αισθάνεται ότι η ενασχόλησή του με τα τυχερά παιχνίδια έχει υπερβεί τα όρια.

Μέσα από ενημερωτικές και βιωματικές δράσεις, η ΕΑΣ επιδιώκει να ενισχύσει την ενημέρωση του κοινού και να καλλιεργήσει μια νοοτροπία ασφαλούς συμμετοχής, όπου το παιχνίδι παραμένει αυτό που πρέπει να είναι: μια μορφή ψυχαγωγίας.

Όπως κάθε χρόνο, η αυλαία της 9ης Εβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού, θα ανοίξει με το Συνέδριο Ασφαλούς Παιχνιδιού, στο οποίο θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες του κλάδου και εκπρόσωποι φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας, θα πραγματοποιηθεί σειρά δράσεων και ενεργειών ενημέρωσης, με στόχο το μήνυμα του Ασφαλούς Παιχνιδιού να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες.

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της ΕΑΣ, κ. Παναγιώτης Τρισόκκας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι και η φετινή Εβδομάδα Ασφαλούς Παιχνιδιού θα αποτελέσει πεδίο ανάπτυξης διαλόγου για τη σημασία της πρόληψης και του καθορισμού ορίων, ώστε να κρατάμε την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια ως μορφή διασκέδασης: «Η Εβδομάδα Ασφαλούς Παιχνιδιού αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς ενημέρωσης και πρόληψης της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. Φέτος, μέσα από μια διαφορετική δημιουργική προσέγγιση, θέλουμε να αναδείξουμε ότι το Ασφαλές Παιχνίδι ξεκινά από τις αποφάσεις που λαμβάνει ο καθένας μας. Η επίγνωση των προσωπικών μας ορίων, ο αυτοέλεγχος και η έγκαιρη αναγνώριση συμπεριφορών που μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια ελέγχου αποτελούν βασικούς προστατευτικούς παράγοντες. Με τη φετινή Εβδομάδα Ασφαλούς Παιχνιδιού θέλουμε να κάνουμε το μήνυμα αυτό ακόμη πιο ξεκάθαρο: τα όρια δεν περιορίζουν το παιχνίδι, προστατεύουν την απόλαυση του παιχνιδιού. Γιατί όταν παίζουμε, έχει σημασία να ξέρουμε πότε, πόσο και μέχρι πού. Να παίζουμε με όρια. Να παίζουμε με ασφάλεια».

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις δράσεις της 9ης Εβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα: www.sgw.cy