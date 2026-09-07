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Ένα πολυετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 3 έως 5 δισ. ευρώ για τη συνολική αναβάθμιση των διυλιστηρίων σε Θεσσαλονίκη, Ελευσίνα και Ασπρόπυργο εξετάζει η HELLENiQ ENERGY, όπως αποκάλυψε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ανδρέας Σιάμισιης, στο περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Το σχέδιο βρίσκεται ακόμη στο στάδιο των μελετών και έχει ως βασικούς στόχους την αύξηση της παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και την περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών. Σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη, εξετάζεται αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας κατά περίπου 10%-15%, κυρίως στο ντίζελ, για το οποίο καταγράφεται ισχυρή ζήτηση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Πρόκειται για έργα με χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον πέντε και ενδεχομένως δέκα ετών, ενώ μόνο η ολοκλήρωση των μελετών υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί από έναν έως ενάμιση χρόνο. Ενδεικτικό της πολυπλοκότητας τέτοιων παρεμβάσεων είναι το προηγούμενο μεγάλο έργο αναβάθμισης του διυλιστηρίου της Ελευσίνας, το οποίο άρχισε το 2005 και ολοκληρώθηκε το 2013, έπειτα από περίπου τέσσερα χρόνια σχεδιασμού.

Μέρος της νέας παραγωγής θα μπορούσε να αφορά καθαρότερα και συνθετικά καύσιμα, καθώς και βιοκαύσιμα, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του ομίλου.

Η στρατηγική της HELLENiQ ENERGY βασίζεται στην εκτίμηση ότι, παρά την πράσινη μετάβαση, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα για τις επόμενες δύο ή τρεις δεκαετίες.

Όπως επισήμανε ο κ. Σιάμισιης, η περιορισμένη επενδυτική δραστηριότητα στον κλάδο της διύλισης στην Ευρώπη έχει ήδη δημιουργήσει ελλείψεις στην αγορά. Αντίθετα, η ελληνική βιομηχανία διατήρησε και εκσυγχρόνισε τις υποδομές της, με περίπου το 50% της παραγωγής του ομίλου να διοχετεύεται σήμερα στο εξωτερικό.

Τον Απρίλιο η γεώτρηση στο Block 2

Στον τομέα των υδρογονανθράκων, ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY επιβεβαίωσε ότι η ερευνητική γεώτρηση στο Block 2 του Ιονίου μετατίθεται για τον Απρίλιο, αντί να πραγματοποιηθεί νωρίτερα, όπως προέβλεπε ο αρχικός προγραμματισμός.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα οφείλεται αποκλειστικά σε πρακτικούς λόγους και δεν αντανακλά διαφοροποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού.

Παράλληλα, συνεχίζεται η προετοιμασία των σεισμικών ερευνών στις νέες παραχωρήσεις στις οποίες συμμετέχει η Chevron. Οι πάροχοι των σχετικών υπηρεσιών έχουν ήδη εντοπιστεί και οι εργασίες προγραμματίζεται να αρχίσουν στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027.

Οι νέες περιοχές εξετάζονται ως μέρος ενός ευρύτερου χαρτοφυλακίου, μαζί με τις υφιστάμενες παραχωρήσεις. Στον σχεδιασμό εντάσσεται και η νοτιοδυτική Κρήτη, ενώ εξετάζεται η πιθανότητα συμμετοχής επιπλέον διεθνών εταιρειών σε ελληνικές παραχωρήσεις.

Επένδυση €55 εκατ. για μπαταρία στη Θεσσαλονίκη

Έμφαση στην αποθήκευση ενέργειας δίνει η HELLENiQ ENERGY, θέτοντας σε λειτουργία στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης ένα από τα μεγαλύτερα σχετικά έργα στην Ελλάδα.

Η επένδυση αφορά μπαταρία χωρητικότητας 200 MWh, κόστους περίπου 55 εκατ. ευρώ, με τον όμιλο να σχεδιάζει ήδη την περαιτέρω επέκτασή της.

Σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη, σημαντικό μέρος των ενεργειακών επενδύσεων της επόμενης περιόδου πρέπει να κατευθυνθεί στην αποθήκευση. Οι μπαταρίες επιτρέπουν την αξιοποίηση της πλεονάζουσας παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές κατά τις ώρες χαμηλής ζήτησης, αυξάνουν την απόδοση των πράσινων επενδύσεων και περιορίζουν τόσο την εξάρτηση από συμβατικές πηγές όσο και το ενεργειακό κόστος.

Στον τομέα των ΑΠΕ, ο όμιλος διαθέτει χαρτοφυλάκιο ώριμων έργων 4,5-5 GW, εκ των οποίων περίπου 500 MW προωθούνται στην Ελλάδα.

Ο κ. Σιάμισιης εκτιμά ότι, πέρα από το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο, δεν υπάρχουν επί του παρόντος μεγάλα περιθώρια για νέες κινήσεις στις ελληνικές ΑΠΕ. Αντίθετα, οι μπαταρίες αποτελούν σαφή επενδυτική προτεραιότητα.

Η HELLENiQ ENERGY επεκτείνει επίσης την παρουσία της στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, ενώ εξετάζει μικρότερες κινήσεις στη Βόρεια Μακεδονία και την Κύπρο. Στη Ρουμανία βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή χαρτοφυλάκιο έργων συνολικής ισχύος περίπου 500 MW.

Enerwave: Στόχος ο διπλασιασμός στην ηλεκτρική ενέργεια

Θετικά εξελίσσεται, σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, η πορεία της Enerwave στην αγορά ηλεκτρισμού. Το μερίδιό της στη λιανική έχει αυξηθεί περισσότερο από 10% σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ στόχος είναι ο διπλασιασμός της θέσης του ομίλου στην παραγωγή και την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.

«Το στοίχημα της Enerwave φαίνεται ότι το κερδίζουμε», ανέφερε ο κ. Σιάμισιης. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η επιδίωξη δεν είναι να αποκτήσει η εταιρεία στην ηλεκτρική ενέργεια τη δεσπόζουσα θέση που κατέχει ο όμιλος στους υδρογονάνθρακες.

Στόχος είναι η σταδιακή ανάδειξή της σε ισχυρό και αξιόπιστο παίκτη, με δραστηριότητα στη συμβατική παραγωγή, στις ΑΠΕ, στην αποθήκευση και στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.

Αναφερόμενος στη λιανική αγορά, ο κ. Σιάμισιης τάχθηκε υπέρ απλούστερων, σταθερότερων και περισσότερο προβλέψιμων τιμολογίων. Όπως ανέφερε, η πληθώρα σύνθετων προϊόντων δεν μπορεί να αποτελέσει μακροπρόθεσμα βιώσιμο μοντέλο, προσθέτοντας ότι η ανάπτυξη της Enerwave πρέπει να γίνεται «με τίμιο τρόπο προς τον πελάτη» και όχι μέσω προσφορών που δεν μπορούν να διατηρηθούν.

Κριτική για το κόστος των εκπομπών CO₂

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο επικεφαλής της HELLENiQ ENERGY απέναντι στην ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική και ειδικότερα στο κόστος των δικαιωμάτων εκπομπών CO₂.

Όπως υποστήριξε, τα ελληνικά διυλιστήρια καταβάλλουν από δεκάδες έως και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για δικαιώματα εκπομπών, την ώρα που ανταγωνιστικές μονάδες σε χώρες όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Λιβύη λειτουργούν χωρίς αντίστοιχη επιβάρυνση και με σημαντικά υψηλότερες εκπομπές.

Κατά τον ίδιο, ορισμένα διυλιστήρια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να παράγουν έως και τριπλάσιες εκπομπές, εξαιτίας των χαμηλότερων επενδύσεων σε τεχνολογικό εκσυγχρονισμό.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ευρωπαϊκή βιομηχανία να επιβαρύνεται με πρόσθετο κόστος, ενώ καλείται να ανταγωνιστεί προϊόντα τρίτων χωρών που εισέρχονται στην ενιαία αγορά χωρίς ανάλογες περιβαλλοντικές χρεώσεις.

Ο κ. Σιάμισιης ζήτησε αλλαγή της ευρωπαϊκής πολιτικής, ώστε να προστατεύεται η παραγωγική βάση και να παρέχονται κίνητρα για επανεπένδυση.

Στα €45-50 εκατ. η παρέμβαση στις τιμές καυσίμων

Στα 45-50 εκατ. ευρώ ανέρχεται από τον Ιούλιο το κόστος των παρεμβάσεων της HELLENiQ ENERGY για τη συγκράτηση των τιμών της βενζίνης και του ντίζελ, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου.

Το ποσό αυτό είναι επιπρόσθετο των 25 εκατ. ευρώ που διατέθηκαν για τη στήριξη των πυρόπληκτων, καθώς και άλλων προωθητικών ενεργειών της ΕΚΟ και παρεμβάσεων σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχές.

Ο κ. Σιάμισιης επισήμανε ότι οι δυνατότητες μιας εταιρείας να επηρεάσει την τελική τιμή των καυσίμων είναι περιορισμένες. Σε κάθε λίτρο, το μερίδιο ολόκληρης της αλυσίδας από το διυλιστήριο έως το πρατήριο ανέρχεται περίπου σε 12-18 σεντ, ποσό από το οποίο πρέπει να καλυφθούν η διύλιση, οι μεταφορές, η διατήρηση αποθεμάτων και η λειτουργία του πρατηρίου.

Αγωγός Βάρδαξ: Καλύπτει το 80% των αναγκών σε ντίζελ

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον αγωγό Βάρδαξ, ο οποίος επαναλειτούργησε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, έπειτα από περίπου 13 χρόνια αδράνειας.

Ο αγωγός κατασκευάστηκε πριν από περίπου 25 χρόνια για τη μεταφορά αργού πετρελαίου από τη Θεσσαλονίκη προς την ΟΚΤΑ. Η λειτουργία του είχε διακοπεί μετά τον τερματισμό της διυλιστικής δραστηριότητας στη Βόρεια Μακεδονία.

Σήμερα, μέσω του αγωγού καλύπτεται περίπου το 80% των αναγκών της Βόρειας Μακεδονίας σε ντίζελ, ενώ σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη υπάρχει ζήτηση για ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες.

Παράλληλα, προωθείται η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της ΟΚΤΑ, ώστε ελληνικά προϊόντα να μπορούν να διοχετεύονται σιδηροδρομικώς σε άλλες αγορές των Βαλκανίων, όπως το Κόσοβο και η Σερβία.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει, σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Μέσα στους επόμενους έξι έως 12 μήνες εξετάζεται επίσης η έναρξη μελέτης για νέα αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της Θεσσαλονίκης, είτε ως προς τη διακίνηση προϊόντων είτε ως προς την παραγωγική δυναμικότητα. Η εταιρεία εκτιμά ότι η κατανάλωση στις αγορές βορείως της Ελλάδας μπορεί να αυξηθεί κατά 30%-40% την επόμενη δεκαετία.

Χωρίς τελική απόφαση για το FSRU Θεσσαλονίκης

Η HELLENiQ ENERGY εξακολουθεί να εξετάζει την επένδυση για πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έχει λάβει ακόμη τελική επενδυτική απόφαση.

Το έργο συγκαταλέγεται στα πλέον ώριμα από αδειοδοτικής άποψης, καθώς έχει εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες. Σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη, εάν ληφθεί η τελική απόφαση, οι εργασίες θα μπορούσαν να αρχίσουν σε περίπου έξι μήνες.

Πλεονέκτημα του σχεδίου αποτελεί η ωριμότητα της σύνδεσής του με το σύστημα του ΔΕΣΦΑ, καθώς άλλα υπό ανάπτυξη FSRU ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετες επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για τις απαιτούμενες υποδομές.

Ο όμιλος αξιολογεί, πάντως, τα νέα δεδομένα στην αγορά LNG και φυσικού αερίου, καθώς και τον αριθμό των ανταγωνιστικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως επισήμανε ο κ. Σιάμισιης, πρόκειται για επένδυση με ορίζοντα 15-20 ετών και η απόφαση θα πρέπει να στηριχθεί στις μελλοντικές συνθήκες της αγοράς.

Η HELLENiQ ENERGY διαθέτει ήδη σημαντικό πλεονέκτημα ως προς την εμπορική ωρίμανση του έργου, καθώς συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους καταναλωτές φυσικού αερίου μέσω των τριών διυλιστηρίων και των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής του ομίλου.

Capital.gr