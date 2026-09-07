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Μέχρι σήμερα, το όνομα του Μιχάλη Χατζηγιάννη ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με το τραγούδι, τη μουσική, τον ρυθμό και τα πάρτι.

Αυτή τη φορά, όμως, ο δημοφιλής καλλιτέχνης έδειξε μια διαφορετική πλευρά του, μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στο Instagram το βράδυ της Κυριακής, έχοντας πρωταγωνιστή μια… μπάλα ποδοσφαίρου.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ανέδειξε τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες, πραγματοποιώντας με επιτυχία αρκετά κόλπα με την μπάλα και αποδεικνύοντας ότι διαθέτει ταλέντο και εκτός μουσικής σκηνής.

Μάλιστα, στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε με χιούμορ: «Μερικές φορές αναρωτιέμαι μήπως τελικά επέλεξα λάθος δρόμο».

protothema.gr