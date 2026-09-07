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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας στην επαρχία Αμμοχώστου, εξαιτίας τους οποίου νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση 24χρονος μοτοσικλετιστής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, χθες, γύρω στις 9.30 χθες βράδυ, ενώ 24χρονος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στο δρόμο Αγίας Θέκλας – Σωτήρας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο της με αποτέλεσμα να ανατραπεί στην άσφαλτο.

Ο 24χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τους επί καθήκοντι ιατρούς, η κατάσταση του θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη.