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Στη σύλληψη τριών προσώπων για κλοπές και ναρκωτικά, προχώρησε χθες βράδυ η Αστυνομία, ενώ προέκυψαν και 421 καταγγελίες προς οδηγούς, από τις οποίες οι 150 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη τριών προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως, παράνομη κατοχή ναρκωτικών και παράνομη κατοχή περιουσίας .

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 568 οχήματα και ελέγχθηκαν 715 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 46 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψαν 3 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 421 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 11 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 150 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 10 οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 92 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 2 καταγγελίες, καθώς και 7 προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτέστ με 4 θετικά αποτελέσματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.