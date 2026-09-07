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Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε μια νέα του ιδέα για αλλαγή γεωγραφικής ονομασίας, στοχοποιόντας αυτή τη φορά το Νέο Μεξικό. Πρόκειται για μόλις μία ανάρτηση του Προέδρου των ΗΠΑ από τις 34 που έκανε μέσα σε λιγότερο από μία ώρα την Κυριακή.

Συγκεκριμένα ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social χάρτη της νοτιοδυτικής πολιτείας, στον οποίο η λέξη «Mexico» ήταν διαγραμμένη και είχε αντικατασταθεί από τη λέξη «America», μετατρέποντας έτσι το «New Mexico» σε «New America».

Η εικόνα αναδημοσιεύθηκε στη συνέχεια και από τον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο X, χωρίς ωστόσο να δοθεί κάποια εξήγηση ή να ανακοινωθεί επίσημη πρωτοβουλία για αλλαγή της ονομασίας της πολιτείας.

Σε αντίθεση με γεωγραφικά χαρακτηριστικά που μπορούν να μετονομαστούν για χρήση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ο πρόεδρος δεν μπορεί μονομερώς να αλλάξει το όνομα μιας αμερικανικής πολιτείας.

Μετά τον «Κόλπο της Αμερικής» και τη «Λίμνη Αμερική»

Η κίνηση του Τραμπ έρχεται μετά τις προηγούμενες παρεμβάσεις του στις επίσημες γεωγραφικές ονομασίες.

Με την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τη μετονομασία, για ομοσπονδιακή χρήση, της περιοχής του Κόλπου του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής», στο πλαίσιο της πολιτικής του για ονομασίες που, όπως υποστήριζε, «τιμούν το αμερικανικό μεγαλείο».

Στις 27 Αυγούστου 2026 ακολούθησε νέο εκτελεστικό διάταγμα, με το οποίο η λίμνη Οντάριο μετονομάστηκε για χρήση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε «Lake America» («Λίμνη Αμερική»), εν μέσω της εμπορικής αντιπαράθεσης των ΗΠΑ με τον Καναδά.

34 αναρτήσεις μέσα σε λιγότερο από μία ώρα

Ο χάρτης του «New America» ήταν μέρος μιας καταιγιστικής σειράς 34 αναρτήσεων του Αμερικανού προέδρου στο Truth Social μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο της μίας ώρας.

Ανάμεσά τους ήταν και μια επεξεργασμένη εικόνα στην οποία το πρόσωπο του Τραμπ είχε τοποθετηθεί πάνω στο σώμα του θρυλικού παλαιστή Χαλκ Χόγκαν, με μια μπαντάνα «MAGA» στο κεφάλι.

Σε άλλη ανάρτηση, τα σύνορα του Ιράν εμφανίζονταν διαμορφωμένα έτσι ώστε να σχηματίζουν το περίγραμμα του προσώπου του Αμερικανού προέδρου, την ώρα που η πολεμική σύγκρουση με την Τεχεράνη έχει ξεπεράσει τους έξι μήνες.

Στο ίδιο κύμα αναρτήσεων περιλαμβάνονταν ακόμη γραφήματα, τα οποία, σύμφωνα με τον Τραμπ, αποτύπωναν οικονομικές επιτυχίες της κυβέρνησής του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε στο Truth Social στιγμιότυπο με την πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, χωρίς να συνοδεύσει την ανάρτησή του με κάποιο σχόλιο.

Δείτε μερικές από τις αναρτήσεις του Τραμπ

protothema.gr