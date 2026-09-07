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Νέα δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε ο πρώην πρόεδρος της Κούβας Ραούλ Κάστρο, σε ηλικία 95 ετών, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας.

Η εμφάνιση έρχεται λιγότερο από έναν μήνα μετά την προηγούμενη παρουσία του στην Αβάνα, σε εκδήλωση για τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση του εκλιπόντος αδελφού του, Φιδέλ Κάστρο.

Νέα δημόσια εμφάνιση

Ο άλλοτε ηγέτης της επανάστασης εμφανίστηκε σε εκτενές ρεπορτάζ, που μεταδόθηκε επανειλημμένα από τη δημόσια τηλεόραση το σαββατοκύριακο. Συμμετείχε σε τελετή για την 65η επέτειο από την ίδρυση μονάδας του υπουργείου Εσωτερικών αρμόδιας για την προσωπική ασφάλεια των κουβανών ηγετών, συμπεριλαμβανομένου του Φιδέλ Κάστρο (1959-2006).

Στο πλευρό του ο εγγονός του

Συνοδευόμενος από τον εγγονό του και επικεφαλής της προσωπικής του ασφάλειας, τον Ραούλ Γκιγιέρμο Ροδρίγκες Κάστρο, ο Ραούλ Κάστρο (2006-2018) χαιρέτισε αρκετούς βετεράνους της μονάδας αυτής, σύμφωνα με τα πλάνα που μεταδόθηκαν από τη δημόσια τηλεόραση. Με τη συνηθισμένη του πράσινη στρατιωτική στολή, έμοιαζε ακμαίος.

Παραμένει με επιρροή

Αν και ο Ραούλ Κάστρο δεν καταλαμβάνει πλέον καμιά επίσημη θέση στην κυβέρνηση ούτε στο κυβερνών κομμουνιστικό κόμμα, διατηρεί σημαντικό ρόλο στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων και την πίστη του στρατού.

Τον Ιούνιο, η προεδρία της Κούβας ανακοίνωσε πως έδωσε το πράσινο φως για να εφαρμοστούν οικονομικές μεταρρυθμίσεις για τον μετασχηματισμό προς την οικονομία της αγοράς, ώστε να αντιμετωπιστεί η κρίση άνευ προηγουμένου η οποία πλήττει τη νήσο των 9,4 εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία αντιμετωπίζει μεγάλη πίεση από τις ΗΠΑ.

Η μεγαλύτερη αλλαγή στο οικονομικό μοντέλο

Τα μέτρα αυτά χαρακτηρίζονται η μεγαλύτερη αλλαγή οικονομικού μοντέλου αφότου η Κούβα υιοθέτησε τον κομμουνισμό, πριν από σχεδόν 70 χρόνια.

Η δίωξη από τη δικαιοσύνη των ΗΠΑ

Σε βάρος του Ραούλ Κάστρο ασκήθηκε τον Μάιο δίωξη από τη δικαιοσύνη των ΗΠΑ για τους θανάτους τεσσάρων αμερικανών υπηκόων κατά την κατάρριψη δυο μικρών αεροσκαφών στα οποία επέβαιναν μέλη αντικαστρικής οργάνωσης, υπόθεση που ανάγεται στο 1996. Ήταν υπουργός Άμυνας την εποχή.

Πηγή: iefimerida.gr