Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ο στρατός του Ισραήλ διέταξε να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι τομέα της κοινότητας Ντέιρ Εζ Ζαχράνι στον νότιο Λίβανο, καθώς ετοιμάζεται να εξαπολύσει βομβαρδισμό εναντίον της μετά τον χαρακτηρισμό της ως εγκατάσταση του κινήματος Χεζμπολάχ που πρόσκειται στο Ιράν.

Αφού η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε «drone με εκρηκτικά» προς την κατεύθυνση ισραηλινών στρατευμάτων, ο ισραηλινός στρατός διεμήνυσε μέσω Telegram στα αραβικά πως θα «στοχοποιήσει» εγκατάσταση του κινήματος.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μανάρ, που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, έκανε λίγη ώρα αργότερα λόγο για αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ εναντίον της Ντέιρ Εζ Ζαχράνι.

Ο σημερινός βομβαρδισμός ακολουθεί φονικά πλήγματα του Ισραήλ τα τελευταία 24ωρα στον Λίβανο, παρά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός.

Έπειτα από επιδρομές που σκότωσαν τέσσερις ανθρώπους στο νότιο και στο ανατολικό τμήμα της χώρας το βράδυ της Παρασκευής, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν κοινότητες στη Ναμπάτια χθες Κυριακή, σκοτώνοντας επτά ανθρώπους, κατά τις αρχές.

Ανέφεραν ότι ανταπέδωσαν ενέργειες της Χεζμπολάχ, η οποία εξαπέλυσε δυο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα με προσαρμοσμένα εκρηκτικά εναντίον μελών τους, καταγγέλλοντας «κατάφωρη παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός.

Είχαν προχωρήσει στην έκδοση προειδοποίησης πριν από τις επιδρομές αυτές, της πρώτης έπειτα από εβδομάδες, διατάσσοντας τους κατοίκους του χωριού Άραμπ Σαλίμ να φύγουν.

Το σιιτικό κίνημα κατηγορείται πως έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, εκτοξεύοντας ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ τη 2η Μαρτίου για να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ την 28η Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο ισραηλινός στρατός αντέδρασε εξαπολύοντας μαζικούς βομβαρδισμούς και χερσαία εισβολή· στις επιχειρήσεις του σκοτώθηκαν πάνω από 4.300 άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό.

Αν και η βία αποκλιμακώθηκε, μετά την καταρχήν συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και κατόπιν την υπογραφή της συμφωνίας-πλαισίου των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου υπό αμερικανική αιγίδα τον Ιούνιο –την οποία απορρίπτει η Χεζμπολάχ–, οι ισραηλινοί σποραδικοί βομβαρδισμοί δεν έχουν σταματήσει. Εντάθηκαν ξανά τις τελευταίες ημέρες στον νότιο Λίβανο, όπου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξακολουθούν να κατέχουν ζώνη βάθους ως και δέκα χιλιομέτρων.

Την Πέμπτη, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως πήρε τον έλεγχο του υψώματος Αλί Τάχερ, στρατηγική θέση της Χεζμπολάχ στη Ναμπάτια. Το σιιτικό κίνημα δεν το έχει επιβεβαιώσει.

Μετά τους χθεσινούς βομβαρδισμούς ο πρόεδρος του Λιβάνου, ο Ζοζέφ Αούν, κάλεσε την Ουάσιγκτον και τη διεθνή κοινότητα να «σταματήσουν» τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση».

Προβλέπεται να διεξαχθεί νέος κύκλος διαπραγματεύσεων αυτόν τον μήνα ανάμεσα σε αξιωματούχους των κυβερνήσεων των δυο χωρών, πλην όμως δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία.

protothema.gr