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Η σορός ενός ακόμη αγνοούμενου ανακτήθηκε κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας στο ναυάγιο της Κερύνειας.

Όπως ανακοίνωσε ο «πρωθυπουργός» των κατεχομένων, Ουνάλ Ουστέλ, ο νεκρός έχει αναγνωριστεί ως άνδρας, ηλικίας περίπου 55-60 ετών, και έχουν ξεκινήσει οι προσπάθειες για την ταυτοποίησή του.

Έτσι, ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα έχει αυξηθεί σε 14. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 6 σοροί, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για 14 αγνοούμενους.

Στο μεταξύ, ο Ουνάλ Ουστέλ δήλωσε ότι εξειδικευμένες εταιρείες από την Τουρκία διεξάγουν τεχνικές μελέτες για να διαπιστώσουν εάν τα συντρίμμια του Filo Jet μπορούν να ανασυρθούν στην επιφάνεια και ότι μια λεπτομερής έκθεση θα καταρτιστεί μέχρι αύριο το βράδυ.