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Με πρωτοβουλία του πλοιάρχου αποφασίστηκε ο απόπλους του μοιραίου «Filo Jet» από την Κερύνεια, ενώ το λιμάνι του Τάσουτζου στην Τουρκία παρέμενε κλειστό την Κυριακή λόγω θαλασσοταραχής, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά τη σημερινή διαδικασία ενώπιον του «επαρχιακού δικαστηρίου» Κερύνειας. Κατά τη διαδικασία κατατέθηκαν επίσης στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το σκάφος παρουσίαζε ήδη προβλήματα στη μηχανή και το πηδάλιο, ενώ είχε καταγραφεί και προηγούμενο περιστατικό εισροής υδάτων. Το «δικαστήριο» αποφάσισε την παράταση της «κράτησης των εννέα υπόπτων» για ακόμη οκτώ ημέρες, στο πλαίσιο των ερευνών για το ναυτικό δυστύχημα με την ανατροπή του επιβατηγού σκάφους.

Πρόκειται για τον διευθυντή της πλοιοκτήτριας εταιρείας, τον πλοίαρχο, τον υποπλοίαρχο, τον πρώτο και τον δεύτερο μηχανικό και τέσσερα μέλη του πληρώματος, που αντιμετωπίζουν κατηγορία για πρόκληση θανάτου από αμέλεια. Οι συνήγοροί τους δεν έφεραν ένσταση στο αίτημα της «αστυνομίας», η οποία υποστήριξε ότι τυχόν αποφυλάκιση θα επηρέαζε τις έρευνες.

Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν, ο υποπλοίαρχος ανέφερε ότι το λιμάνι του Τάσουτζου παρέμενε κλειστό μέχρι τις 15:00 και ότι είχε συστήσει στον πλοίαρχο να μην αποπλεύσουν. Πλοίαρχος και υποπλοίαρχος παραδέχθηκαν στις καταθέσεις τους ότι γνώριζαν εκ των προτέρων τις βλάβες. Η «αστυνομία» ανέφερε ενώπιον του «δικαστηρίου» ότι το πλοίο απέπλευσε με υφιστάμενη ζημιά — εκτίμηση που στηρίζεται σε βίντεο και σε καταθέσεις επιβατών — και ότι η νέα εισροή υδάτων δεν λήφθηκε σοβαρά υπόψη ακριβώς επειδή είχε ξανασυμβεί. Ειδικοί έκριναν ότι, αν διακοπτόταν το ταξίδι και το σκάφος επέστρεφε με πολύ χαμηλή ταχύτητα, το δυστύχημα θα είχε αποφευχθεί· ο πλοίαρχος δεν μείωσε ταχύτητα.

Βαρύνουσας σημασίας είναι και τα στοιχεία για τα πιστοποιητικά. Το τουρκικό δίπλωμα του πλοιάρχου είχε πάψει να ισχύει λόγω δεκαετούς διακοπής της άσκησης του επαγγέλματος. Το πιστοποιητικό που χρησιμοποιούσε αποκτήθηκε από την Ονδούρα έναντι περίπου 3.500 δολαρίων, καταχωρήθηκε στη συνέχεια στην Ελλάδα και πέρασε από διαδικασία αναγνώρισης στα κατεχόμενα. Από το ίδιο το πλοίο απουσίαζαν δύο διεθνή πιστοποιητικά, ασφάλειας ραδιοεπικοινωνιών και ευστάθειας. Ο τουρκικός νηογνώμονας Türk Loydu αναμένεται σήμερα στα κατεχόμενα για να ελεγχθεί, μεταξύ άλλων, η γνησιότητα των εγγράφων επιθεώρησης.

Οι νεκροψίες έδειξαν ότι τα θύματα πέθαναν από πνιγμό. Έχουν ληφθεί εκατοντάδες καταθέσεις, ενώ εκκρεμούν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων των υπόπτων.

Πέμπτη ημέρα ερευνών σήμερα, με τον απολογισμό στους εννέα νεκρούς και 19 αγνοούμενους, μετά τον εντοπισμό χθες μίας ακόμη σορού. Το ναυάγιο εντοπίστηκε σε βάθος περίπου 550 μέτρων και οι εργασίες γίνονται επί εικοσιτετραώρου βάσεως με υποβρύχια ρομπότ, με τα τουρκικά σκάφη TCG Işın και TCG Alemdar στην περιοχή. Τεχνικό κλιμάκιο της τουρκικής υπηρεσίας διερεύνησης ναυτικών ατυχημάτων ετοιμάζει προκαταρκτικό πόρισμα.

Παράλληλα συνεχίζουν να έρχονται στο προσκήνιο νέες μαρτυρίες. Επιζών περιέγραψε ότι άνοιξε σφηνωμένη πόρτα σκαρφαλώνοντας σε σίδερα και καθίσματα, επιτρέποντας σε περίπου 50 άτομα να βγουν, αλλά δεν πρόλαβε να πιάσει ένα μικρό κορίτσι πριν το σκάφος ανασηκωθεί κάθετα. Δύο συγγενείς του παραμένουν αγνοούμενοι.

Υπενθυμίζεται ότι το ναυάγιο έχει ήδη τινάξει στον αέρα τον «κυβερνητικό» συνασπισμό. Ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ απομάκρυνε τον «υπουργό» δημοσίων έργων και μεταφορών Ερχάν Αρίκλι, με την απόφαση να υπογράφεται από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν. Ακολούθως το Κόμμα Αναγέννησης (ΚΑ), του οποίου ηγείται ο κ. Αρίκλι, αποφάσισε αποχώρηση από τον τριμερή συνασπισμό με το Κόμμα Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) και το Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΚ). Η απόφαση επιδίδεται σήμερα γραπτώς.

Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ αναμένεται σήμερα στα κατεχόμενα για συλλυπητήρια επίσκεψη.

ΚΥΠΕ