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Στην επόμενη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου αναμένεται να διοριστούν τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων του Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης και του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου.

Την ανακοίνωση έκανε ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, μετά τη συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με τη νέα Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι η λειτουργία των δύο θεσμών συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης. Κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν, επίσης, ζητήματα που αφορούν τις πανεπιστημιακές κλινικές και την έλλειψη νοσηλευτών.

«Ανταλλάξαμε απόψεις και θα προχωρήσουμε σε αυτά τα θέματα σε συνεργασία και με την ΟΣΑΚ», δήλωσε ο κ. Χαραλαμπίδης.

Οι στρεβλώσεις στο ΓεΣΥ και η ποιότητα των υπηρεσιών

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΟΣΑΚ, Μίλτος Μιλτιάδους, ανέφερε ότι η Ομοσπονδία έθεσε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας στρεβλώσεις που έχει εντοπίσει τόσο στη λειτουργία του ΓεΣΥ όσο και σε ζητήματα που επηρεάζουν τους χρόνιους ασθενείς και τα άτομα με αναπηρίες.

«Συζητήσαμε θέματα γενικού ενδιαφέροντος και, ως Ομοσπονδία Ασθενών, μιλήσαμε και για ζητήματα ποιότητας των υπηρεσιών, η οποία θεωρούμε ότι θα βελτιωθεί με τη λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης», σημείωσε.

Χριστοδουλίδης: Επένδυση για τη χώρα η Υγεία

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήρε τη συμβολή της ΟΣΑΚ στην προώθηση των δικαιωμάτων των ασθενών, χαρακτηρίζοντάς την «ίσως την πιο πετυχημένη μη κυβερνητική οργάνωση στη χώρα μας σε σχέση με την προώθηση των δίκαιων αιτημάτων των ασθενών».

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η Κυβέρνηση προσεγγίζει την ΟΣΑΚ ως συνεργάτη και συνοδοιπόρο, επισημαίνοντας πως σημαντικό μέρος του προεκλογικού του προγράμματος βασίστηκε σε εισηγήσεις της Ομοσπονδίας, οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιούνται.

«Επενδύουμε συνέχεια στην Υγεία, όπως και στην Παιδεία. Δεν προσεγγίζουμε αυτούς τους τομείς μέσα από λογιστικές ή οικονομικές πράξεις. Είναι επένδυση για τη χώρα μας, για τους ανθρώπους της και για το μέλλον της χώρας», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, η πραγματική ανάπτυξη πρέπει να μεταφράζεται σε βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, κυρίως μέσα από την Υγεία, την Παιδεία και το κράτος πρόνοιας.

Εκκρεμή νομοσχέδια και Συνήγορος του Ασθενούς

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία με τη νέα Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΣΑΚ θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί, υπογραμμίζοντας ότι οι στόχοι και οι επιδιώξεις των δύο πλευρών είναι κοινοί.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη προώθησης των νομοσχεδίων που εκκρεμούν ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, αρκετά από τα οποία προέκυψαν μέσα από πρωτοβουλίες και εισηγήσεις της ΟΣΑΚ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Συνήγορο του Ασθενούς, η θεσμοθέτηση του οποίου αποτελούσε πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας και προωθήθηκε προς υλοποίηση από την Κυβέρνηση.

«Προσβλέπω στο να δούμε θέματα ουσίας και το πώς προχωρούμε», κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.