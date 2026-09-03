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Η προώθηση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου Λάρνακας, αλλά και η προστασία και ανάδειξη του σημαντικού ρωμαϊκού ψηφιδωτού της οδού Αγίου Νεοφύτου, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης της Υφυπουργού Πολιτισμού Κλέας Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα με τον Δήμαρχο Λάρνακας Ανδρέα Βύρα και εκπροσώπους των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με βασικό αντικείμενο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Υφυπουργείου Πολιτισμού και Δήμου Λάρνακας, με ιδιαίτερη έμφαση στον συντονισμό και την εποπτεία της υλοποίησης του προγράμματος της πόλης ως Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2030.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στις διαδικασίες για την ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου Λάρνακας (Art Centre/ Common Ground Cultural Centre), το οποίο σχεδιάζεται ως μία από τις σημαντικότερες νέες πολιτιστικές υποδομές της πόλης. Σύμφωνα με το Υφυπουργείο, πρόκειται για έργο που αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό και παράλληλα σημαντικό αναπτυξιακό πυλώνα για τη Λάρνακα και την Κύπρο.

Στη συζήτηση τέθηκε επίσης ένα διαφορετικής κλίμακας, αλλά ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα: η τύχη του ρωμαϊκού ψηφιδωτού στην οδό Αγίου Νεοφύτου, το οποίο είχε εντοπιστεί το 2016 κατά τις εργασίες για το αποχετευτικό σύστημα.

Η Υφυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία και την ανάδειξη του μνημείου, ενώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, συζητήθηκαν συγκεκριμένες ενέργειες συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών προς αυτή την κατεύθυνση.

Το ρωμαϊκό ψηφιδωτό με εικονιστικές παραστάσεις των Άθλων του Ηρακλή, ανήκει σε μεγαλύτερο συγκρότημα ρωμαϊκών καταλοίπων του αρχαίου Κιτίου και οι αρχαιολόγοι το έχουν συνδέσει με μεγάλο λουτρικό συγκρότημα, καθώς κάτω από το δάπεδο εντοπίστηκε υπόκαυστο.

Η χρονική συγκυρία της συνάντησης έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τον περασμένο Ιούλιο συμπληρώθηκαν δέκα χρόνια από την ανακάλυψη του ψηφιδωτού, χωρίς ακόμη να έχει καταστεί δυνατή η πλήρης ανάδειξή του. Το εύρημα αποκαλύφθηκε το 2016 κατά τις εργασίες για το αποχετευτικό σύστημα στην οδό Αγίου Νεοφύτου, στην περιοχή της Χρυσοπολίτισσας και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ρωμαϊκά αρχαιολογικά ευρήματα της Λάρνακας.

Η πλήρης ανάδειξη του μνημείου εξακολουθεί να εκκρεμεί. Η Λάρνακα έχει επανειλημμένα ζητήσει την ανάδειξη του ψηφιδωτού στον ίδιο τον χώρο όπου βρέθηκε, αντί της μεταφοράς του σε μουσείο, και τη σύνδεσή του με ένα ευρύτερο Αρχαιολογικό Πάρκο, που θα μπορούσε να συνδέει το Αρχαιολογικό Μουσείο, το αρχαίο λιμάνι του Κιτίου και το ψηφιδωτό.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν ακόμη οι επικείμενες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου, με την Υφυπουργό να επαναβεβαιώνει τη βούληση του Υφυπουργείου και της κυβέρνησης να στηρίξουν πρωτοβουλίες που ενισχύουν την πολιτιστική ζωή της Λάρνακας.

Η συνάντηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει του 2030, καθώς η προετοιμασία της Λάρνακας για τον θεσμό δεν αφορά μόνο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, αλλά συνδέεται και με τη δημιουργία νέων πολιτιστικών υποδομών και την αξιοποίηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης.