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Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ανακοίνωσε ότι τον Σεπτέμβριο θα συνεχιστεί η μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών.

Σύμφωνα με την ΑΗΚ για τον συγκεκριμένο μήνα θα εγκατασταθούν έξυπνοι μετρητές στις ακόλουθες περιοχές:

Λευκωσία:

–Αγλαντζιά

Περιοχή μεταξύ των Λεωφόρου Λεμεσού, Λεωφόρου Αγλαντζιάς, Λεωφόρου Λάρνακος, Λεωφόρου Πανεπιστημίου και Οδού Δάσους Αθαλάσσας

Λεμεσός

-Κάψαλος

Περιοχή μεταξύ αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας Λεμεσού, Λεωφόρου Αγίας Φυλάξεως, Οδού Αγίου Νεκταρίου και Οδού Κωστή Παλαμά

Περιοχή μεταξύ Λεωφόρου Αγίας Φυλάξεως, Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, Οδών Πέτρου Τσίρου και Αποστόλου Πέτρου και Παύλου

Κοινότητες

Λεμύθου, Παλιόμυλος, Άγιος Δημήτριος και Άγιος Θεόδωρος Αγρού

Υπενθυμίζουμε πως για την ασφαλή αντικατάσταση του μετρητή απαιτείται διακοπή της

παροχής για χρονικό διάστημα που δεν αναμένεται να υπερβεί τα 20 λεπτά. Η Αρχή απολογείται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία.