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Η αναμονή τελείωσε, καθώς μόλις ανακοινώθηκε πως το πρώτο display residence των The Landmark Residences, στο The Landmark Nicosia, είναι έτοιμο προς επίσκεψη από ενδιαφερόμενους αγοραστές.

Το The Landmark Nicosia, το πιο φιλόδοξο έργο στη σύγχρονη ιστορία της πρωτεύουσας, ιδιοκτησίας της MHV Mediterranean Hospitality Venture, ανακοινώνει την ολοκλήρωση του πρώτου display residence των The Landmark Residences, που πλέον είναι έτοιμο να παρουσιαστεί στο τοπικό και διεθνές κοινό, που αναζητά έναν νέο τρόπο ζωής στο κέντρο της πόλης.

Καθώς οι The Landmark Towers προχωρούν δυναμικά προς την ολοκλήρωσή τους, οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές μπορούν πλέον να επισκεφθούν το πρώτο εντυπωσιακό display residence και να οραματιστούν μία καθημερινότητα αυθεντικής κομψότητας και ανεπιτήδευτης πολυτέλειας. Φυσικά υλικά, όπως αληθινό ξύλο και πολύτιμο μάρμαρο, γήινοι χρωματικοί τόνοι και υφάσματα, σύγχρονες εγκαταστάσεις και λεπτομέρειες, προσεκτικά σχεδιασμένοι εργονομικοί χώροι και υψηλή αισθητική συνθέτουν ένα πανέμορφο περιβάλλον διαβίωσης στα ολοκαίνουριες κατοικίες των The Landmark Residences, λουσμένων στο φυσικό φως και με φόντο την πιο επιβλητική θέα στην πόλη και το καταπράσινο πάρκο που απλώνεται μπροστά τους. Το πρώτο display residence είναι διακοσμημένο με έργα τέχνης από την Artion Gallery.

Τα The Landmark Residences, μαζί με τα The Landmark Offices, και φυσικά το εμβληματικό The Landmark Nicosia, Autograph Collection, έρχονται να ολοκληρώσουν το τόσο ταιριαστό μότο “Live.Work.Enjoy.” στην καρδιά της Λευκωσίας. Τα The Landmark Residences προάγουν έναν αυθεντικά πολυτελή και ανεπιτήδευτα κομψό τρόπο ζωής, που συνδυάζει την άνεση μίας ιδιωτικής κατοικίας με όλα τα προνόμια του να ζει κανείς μία ανάσα μακριά από τις εγκαταστάσεις ενός ξενοδοχείου 5 αστέρων.

Στους 17 ορόφους του, ο οικιστικός πύργος περιλαμβάνει 54 υπέροχες κατοικίες, ενός, δύο ή τριών υπνοδωματίων, ενώ διαθέτει και 3 exclusive Sky Villas με ιδιωτικούς αστικούς κήπους και πισίνες. Οι The Landmark Residences είναι οι μοναδικές κατοικίες στη Λευκωσία που βρίσκονται μέσα στην έκταση ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, με όλα τα πλεονεκτήματα που αυτό συνεπάγεται για τους ιδιοκτήτες τους, όπως την άμεση πρόσβαση σε μοναδικά εστιατόρια, υπερσύγχρονα wellness & fitness facilities, προσεγμένα business hubs και πολλά ακόμη.

Επιπλέον, όλα τα διαμερίσματα του The Landmark Residences χαρακτηρίζονται από μία ζεστή και φιλόξενη αίσθηση, που ενώνει την πολυτέλεια με την άνεση και την ευκολία, ενώ οι μικρές αλλά σημαντικές λεπτομέρειες, όπως το 24ώρο security και οι υπηρεσίες concierge, το επαγγελματικό facility management, το ασφαλές υπόγειο parking, οι επιλογές smart living, ο βιώσιμος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, θέτουν τις προϋποθέσεις για μία ειδυλλιακή καθημερινότητα στην καρδιά της πρωτεύουσας.

Η πιο περιζήτητη διεύθυνση στην πόλη καταφθάνει, και καθώς το 60% των διαμερισμάτων έχουν ήδη βρει τους ιδιοκτήτες τους από μέλη του τοπικού και του διεθνούς κοινού, το πρώτο display residence είναι μία υπέροχη ευκαιρία να βιώσει κανείς, και να ονειρευτεί, μία ζωή που ξεκινά κάθε πρωί από την απόλυτη κορυφή της Λευκωσίας.

Σχετικά με το The Landmark Nicosia, Autograph Collection Hotel

Ιδιοκτησία της MHV Mediterranean Hospitality Venture, πρόκειται για το πρώτο και μοναδικό ξενοδοχείο στην Κύπρο που εντάσσεται στη διεθνώς αναγνωρισμένη συλλογή Autograph Collection by Marriott. Το ολοκαίνουριο, 5άστερο city hotel ισορροπεί εξαιρετικά ανάμεσα στην business και τη leisure πλευρά της φιλοξενίας, ενώ τιμά την κληρονομιά και την ιστορία του εμβληματικού του κτηρίου. Διαθέτει 265 δωμάτια και 18 σουίτες, εστιατόρια – συμπεριλαμβανομένου του πρώτου Sumosan στην Κύπρο, αλλά και ενός νέου wine, dine & deli concept, του Vetrina -, εσωτερική και εξωτερικές πισίνες, spa, κομμωτήριο, γυμναστήριο, γήπεδα τένις και padel, αίθουσα ballroom, συνεδριακούς χώρους, γκαλερί και πολυτελείς boutiques. Ακριβώς δίπλα στο ξενοδοχείο βρίσκονται οι εντυπωσιακοί The Landmark Nicosia Towers, καθώς και ένα καταπράσινο πάρκο 10.000 τ.μ.

The Landmark Nicosia

Website: thelandmarknicosiatowers.com

Email: info@thelandmarknicosiatowers.com

About MHV Mediterranean Hospitality Venture:

MHV Mediterranean Hospitality Venture specialises in upscale hospitality and the development of premium residential and commercial projects. Aiming to create extraordinary destinations that blend luxury, innovation, and a deep respect for local cultural heritage, MHV is redefining luxury living and business environments by delivering world-class experiences.

MHV Mediterranean Hospitality Venture PLC

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