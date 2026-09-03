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Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία, καθώς εντοπίστηκε σορός αγνώστου προσώπου σε κρατικό δάσος.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι γύρω στις 9:30 π.μ. σήμερα εντοπίστηκε σορός αγνώστου προσώπου, στην τοποθεσία «Καλλίνικος» εντός του Κρατικού Δάσους Πάφου, από λειτουργούς του Τμήματος Δασών.

Όπως αναφέρθηκε στο philenews, η σορός είναι σε μη αναγνωρίσιμη κατάσταση. Θα ακολουθηθούν όλες διαδικασίες ταυτοποίησης, υπογραμμίζει η Αστυνομία, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να σχετίζεται με την 75χρονη που αγνοείται εδώ και 11 μέρες.

Στη σκηνή έχουν μεταβεί μέλη της Αστυνομίας, ενώ κλήθηκε ιατροδικαστής για αυτοψία.

Αναμένεται να ακολουθηθούν όλες οι νενομισμένες διαδικασίες.