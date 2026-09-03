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Αύξηση 9% τον Αύγουστο του 2026 κατέγραψαν οι πωλήσεις της Jumbo στην Κύπρο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου η άνοδος διαμορφώθηκε περίπου στο 6%.

Σε επίπεδο Ομίλου, η θετική πορεία του Ιουλίου συνεχίστηκε και τον Αύγουστο, με τις πωλήσεις να σημειώνουν αύξηση περίπου 9% σε ετήσια βάση.

Στο οκτάμηνο του 2026, οι πωλήσεις του Ομίλου παρουσίασαν άνοδο 5,8%, ξεπερνώντας τον ετήσιο στόχο αύξησης κατά 5% που έχει θέσει η διοίκηση για το σύνολο της χρήσης.

Παρά την καλύτερη επίδοση, η διοίκηση διατηρεί αμετάβλητη την πρόβλεψή της για αύξηση πωλήσεων 5% και καθαρά κέρδη €310-€320 εκατ. το 2026. Επικαλείται τη βαρύτητα του τελευταίου τετραμήνου στον ετήσιο κύκλο εργασιών, αλλά και την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει το διεθνές περιβάλλον.

Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή διατηρούν αυξημένη τη μεταβλητότητα στις τιμές της ενέργειας και στο μεταφορικό κόστος. Η Jumbo αναφέρει ότι συνεχίζει τη στρατηγική διατήρησης ανταγωνιστικών τιμών, με στόχο την προστασία της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών.

Πρόταση για έκτακτη χρηματική διανομή

Η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και η υψηλή ρευστότητα του Ομίλου επιτρέπουν στη διοίκηση να συνεχίσει την πολιτική επιβράβευσης των μετόχων, παράλληλα με την εφαρμογή του επενδυτικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού.

Σε προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα προταθεί έκτακτη χρηματική διανομή €1 ανά μετοχή.

Εφόσον η πρόταση εγκριθεί, ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος έχει οριστεί η 16η Νοεμβρίου 2026, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων η 17η Νοεμβρίου και ως ημερομηνία έναρξης της καταβολής η 20ή Νοεμβρίου.

Μέχρι στιγμής, εντός του 2026, η Jumbo έχει ήδη διανείμει στους μετόχους €161,2 εκατ. ή €1,20 ανά μετοχή.

Παράλληλα, το νέο υπερκατάστημα του Ομίλου στην Μπάια Μάρε της Ρουμανίας προγραμματίζεται να λειτουργήσει στα τέλη Οκτωβρίου.

Τα αναλυτικά οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2026 θα ανακοινωθούν στις 24 Σεπτεμβρίου, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Η πορεία των πωλήσεων ανά χώρα

Στην Ελλάδα, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας, χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές, αυξήθηκαν περίπου κατά 11% τον Αύγουστο και κατά 8% στο οκτάμηνο.

Στην Κύπρο, οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 9% τον Αύγουστο και κατά 6% την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου.

Στη Βουλγαρία, οι πωλήσεις των καταστημάτων και του ηλεκτρονικού καταστήματος αυξήθηκαν κατά 17% τον Αύγουστο και κατά 14% στο οκτάμηνο.

Στη Ρουμανία, οι πωλήσεις παρέμειναν στα περσινά επίπεδα τον Αύγουστο, ενώ στο οκτάμηνο παρουσίασαν μείωση περίπου 5%.

Από την 1η Αυγούστου 2025, ο βασικός συντελεστής ΦΠΑ στη Ρουμανία αυξήθηκε από 19% σε 21%. Σύμφωνα με τον Όμιλο, η επιβάρυνση απορροφήθηκε χωρίς να μετακυλιστεί στις τιμές πώλησης. Ως αποτέλεσμα, από τον φετινό Αύγουστο οι πωλήσεις συγκρίνονται με ευνοϊκότερη βάση, παράμετρος που είχε ληφθεί υπόψη στον προϋπολογισμό του 2026.

Capital.gr