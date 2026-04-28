Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το 2025 ανακοίνωσε ο Όμιλος Jumbo, με καθαρά κέρδη 320,1 εκατ. ευρώ, πωλήσεις-ρεκόρ 1,23 δισ. ευρώ και αυξημένες χρηματικές διανομές προς τους μετόχους.

Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 7,22% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 1.232,90 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 3,56% σε συγκρίσιμη βάση.

Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 54,72%, από 55,61% το 2024, λόγω της αυξημένης συμμετοχής πωλήσεων από συνεργασίες franchise, οι οποίες έχουν χαμηλότερα περιθώρια.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 436,40 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,47%.

Ο Όμιλος συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς τραπεζικό δανεισμό και διατηρεί υψηλή ρευστότητα. Στο τέλος του 2025, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα υπερέβαιναν τις συνολικές δανειακές και μισθωτικές υποχρεώσεις κατά 473,21 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση μέρισμα 0,70 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ύψους 94,06 εκατ. ευρώ. Μαζί με την έκτακτη διανομή 0,50 ευρώ ανά μετοχή που καταβλήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι συνολικές χρηματικές διανομές αναμένεται να φθάσουν τα 157,56 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά περίπου 20% σε σχέση με το 2025.

Για το 2026, η διοίκηση εκτιμά αύξηση πωλήσεων κατά 5%, με τα καθαρά κέρδη να κινούνται μεταξύ 310 και 320 εκατ. ευρώ, σε περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών και μακροοικονομικών προκλήσεων.

Ο Όμιλος συνεχίζει την επενδυτική του στρατηγική, με κεφάλαια για ενίσχυση του επιχειρηματικού μοντέλου και εξαγορά μισθωμένων καταστημάτων όπου κρίνεται σκόπιμο. Το 2025 απέκτησε τρία καταστήματα στην Ελλάδα.

Το δίκτυο της Jumbo αριθμεί σήμερα 89 καταστήματα, εκ των οποίων 53 στην Ελλάδα, 6 στην Κύπρο, 10 στη Βουλγαρία και 20 στη Ρουμανία. Στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και η προσθήκη περίπου δύο νέων υπερκαταστημάτων ετησίως.

Στις επενδύσεις περιλαμβάνεται η ανάπτυξη νέων κέντρων logistics σε Θεσσαλονίκη και Οινόφυτα, καθώς και η απόκτηση μεγάλου κέντρου διανομής στη Ρουμανία. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων σε υποδομές εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 95 εκατ. ευρώ την επόμενη τριετία.

Παράλληλα, ενισχύεται η ψηφιακή παρουσία του Ομίλου, με ηλεκτρονικά καταστήματα σε τέσσερις χώρες και σχεδιασμό επέκτασης στην Τουρκία έως το τέλος του 2026.

Μέσω συνεργασιών franchise, η Jumbo έχει παρουσία με 45 καταστήματα σε επτά χώρες, ενώ προγραμματίζεται περαιτέρω διεθνής ανάπτυξη, περιλαμβανομένης της εισόδου στον Καναδά το 2027.