Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης οι αρχαιολόγοι καταφέρνουν για πρώτη φορά να ανακατασκευάσουν το πρόσωπο ενός θύματος της έκρηξης του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. που έκανε στάχτη την Πομπηία.

Οι αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν έρευνες στην αρχαία πόλη, δημιούργησαν το ψηφιακό πορτρέτο ενός ηλικιωμένου άνδρα. Ο άνδρας αυτός ήταν ανάμεσα στα δύο θύματα που ανακαλύφθηκαν καθώς προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν την πόλη προς τις ακτές της σημερινής Ιταλίας κατά τη διάρκεια της ηφαιστειακής έκρηξης. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο άνδρας πέθανε στην καταστροφή, κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης τέφρας, σύμφωνα με το CBSNews.

Η ψηφιακή ανακατασκευή του προσώπου του αναπτύχθηκε από το Αρχαιολογικό Πάρκο της Πομπηίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα και βασίζεται σε αρχαιολογικά δεδομένα από ανασκαφές κοντά στη νεκρόπολη Πόρτα Στάμπια, ακριβώς έξω από τα τείχη της αρχαίας πόλης.

Archeologists in Italy's Pompeii have for the first time used artificial intelligence to reconstruct the appearance of one of the victims of the volcanic eruption that destroyed the ancient Roman city nearly 2,000 years ago https://t.co/4PpdjRKd6V pic.twitter.com/ynRCozKQxi — Reuters (@Reuters) April 27, 2026

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν το θύμα να κρατάει ένα πήλινο γουδί, το οποίο ερμηνεύουν ως μια αυτοσχέδια προσπάθεια να προστατεύσει το κεφάλι του από την πτώση των «lapilli», των μικρών ηφαιστειακών πετρών που έπεσαν κατά τη διάρκεια της έκρηξης.

Αρχαίες αφηγήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Ρωμαίου συγγραφέα Πλίνιου του Νεότερου, περιγράφουν κατοίκους να χρησιμοποιούν αντικείμενα για να προστατευτούν καθώς η πόλη κάλυπτε με τέφρα και συντρίμμια τον τόπο.

«Φως» στις τελευταίες του στιγμές τα αντικείμενα που κρατούσε

Ο άνδρας κουβαλούσε επίσης μια λάμπα λαδιού, ένα μικρό σιδερένιο δαχτυλίδι και 10 χάλκινα νομίσματα, προσωπικά αντικείμενα που προσφέρουν μια εικόνα για τις τελευταίες του στιγμές καθώς και για την καθημερινή του ζωή στην Πομπηία πριν από την καταστροφή.

Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, το θύμα, μαζί με πολλούς ακόμη, ανακαλύφθηκε κοντά στις πύλες της πόλης. «Πολλοί μπορεί να έχασαν τη ζωή τους έξω από την πόλη, προσπαθώντας να φτάσουν στην ακτή» αναφέρουν.

Το ψηφιακό πορτρέτο δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και τεχνικές επεξεργασίας φωτογραφιών που έχουν σχεδιαστεί για να «μεταφράζουν» σκελετικά και αρχαιολογικά δεδομένα σε μια ρεαλιστική ανθρώπινη ομοιότητα.

«Η απεραντοσύνη των αρχαιολογικών δεδομένων είναι πλέον τέτοια που μόνο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορέσουμε να τα προστατεύσουμε και να τα βελτιώσουμε. Εάν χρησιμοποιηθεί σωστά, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει στην ανανέωση των κλασικών σπουδών» δήλωσε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του ο διευθυντής του πάρκου της Πομπηίας, Γκάμπριελ Τσούχτριγκελ.

Το έργο στοχεύει να καταστήσει την αρχαιολογική έρευνα πιο προσιτή και ελκυστική για το κοινό, διατηρώντας παράλληλα μια επιστημονική βάση, ανέφεραν οι ερευνητές.

«Η Πομπηία είναι ίσως το πιο διάσημο μέρος στον κόσμο για αρχαιολογική έρευνα, όπου κάθε νέα ανακάλυψη φωτίζει με ενθουσιασμό την πλοκή της αρχαίας ζωής», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού, Αλεσάντρο Τζούλι. «Οι έρευνες που διεξάγονται με αυτές τις ανασκαφές δείχνουν ότι η καινοτομία, όταν χρησιμοποιείται με προσοχή, μπορεί να μας δώσει νέες ιστορικές προοπτικές».

