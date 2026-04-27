Η Cloud Office, πάροχος cloud λύσεων και στρατηγικός Partner καινοτομίας με παρουσία σε Αθήνα, Σόφια και Λονδίνο, ανακοινώνει ότι απέσπασε το βραβείο «Google Cloud Partner of the Year 2026» για την περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (CEE), για τη συμβολή της στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων μέσω καινοτόμων cloud και AI λύσεων.

Κωνσταντίνος Καλογεράκης

Η απονομή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Google Cloud NEXT στις 21 Απριλίου στο Λας Βέγκας. Ο Ivo Zimbilev, CEO και συνιδρυτής της Cloud Office, παρέλαβε το βραβείο, το οποίο αποτελεί τη δεύτερη σημαντική διάκριση για την εταιρεία μετά τη βράβευσή της ως «Google Cloud Expansion Partner of the Year EMEA 2024».

Το προηγούμενο έτος, η Cloud Office χαρακτηρίστηκε από σημαντικά τεχνολογικά ορόσημα σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι υποδομές cloud, η ασφάλεια και η ανάλυση δεδομένων, συνδέοντας τη σύνθετη τεχνολογία με πρακτικά επιχειρησιακά αποτελέσματα για τους πελάτες της. Επιπλέον, ενίσχυσε την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα των οργανισμών, μέσω αυτοματοποιημένων λύσεων, σύγχρονων εργαλείων συνεργασίας και εκτεταμένων υιοθετήσεων του Google Workspace.

Η Cloud Office δραστηριοποιείται σε βασικούς κλάδους όπως το iGaming, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τα ψηφιακά μέσα και οι εκδόσεις, IT & software, καθώς και το εμπόριο.

Η εταιρεία καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη στην ελληνική αγορά μετά την έναρξη λειτουργίας του γραφείου της στην Αθήνα στα τέλη του 2024, αποκτώντας 24 νέους πελάτες από τις αρχές του 2025 και επιτυγχάνοντας τετραπλάσια αύξηση εσόδων.

Στο πλαίσιο της περιφερειακής της ανάπτυξης, η Cloud Office προετοιμάζει την είσοδό της στην κυπριακή αγορά, ενώ εξυπηρετεί περισσότερους από 800 πελάτες στην περιοχή EMEA, καταγράφοντας το 2025 δείκτη Net Promoter Score (NPS) 77. Παράλληλα προσφέρει λύσεις cloud, δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.