Το ερώτημα για την ύπαρξη του Μεγαλοπόδαρου επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από αρχεία του FBI, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν μέσω του Νόμου περί Ελευθερίας της Πληροφόρησης.

Το ψηφιακό αρχείο Vault του FBI συγκεντρώνει χιλιάδες έγγραφα που στο παρελθόν ήταν απόρρητα ή ξεχασμένα στα αρχεία της υπηρεσίας. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται φάκελοι που αφορούν γνωστά πρόσωπα, εγκληματίες, πολιτικούς, αλλά και πιο ασυνήθιστα θέματα που έχουν απασχολήσει κατά καιρούς τις αρχές.

Ανάμεσα σε αυτούς τους φακέλους, το Popular Mechanics ξεχώρισε εκείνον για τον Μεγαλοπόδαρο (Bigfoot), κάτι που, σύμφωνα με τα παραπάνω επιβεβαιώνει ότι α) ο Μεγαλοπόδαρος είναι νεκρός και β) ο Μεγαλοπόδαρος ήταν υπαρκτός. Ή μήπως δεν είναι ακριβώς έτσι;

Οι άνθρωποι ορκίζονται ότι βλέπουν το πλάσμα που είναι επίσης γνωστό ως Σάσκουατς (Sasquatch) εδώ και αιώνες, συνήθως σε δάση της Βόρειας Αμερικής και συχνά στη βορειοδυτική περιοχή των ακτών του Ειρηνικού. Ένα υβρίδιο πιθήκου, ανθρώπου και αρκούδας, ο Μεγαλοπόδαρος έχει γίνει εμμονή σε αρκετό κόσμο, ώστε να εμπλακούν και κρατικές υπηρεσίες στην προσπάθεια αναζήτησης αποδείξεων για την ύπαρξή του.

Η πιο γνωστή εμφάνισή του είναι σε ένα ερασιτεχνικό φιλμ του 1967, διάρκειας λίγων δευτερολέπτων, γνωστό ως «φιλμ Πάτερσον-Γκίμλιν», με πλάνα από δάσος της Βόρειας Καλιφόρνια, το οποίο μπορείτε να δείτε στη συνέχεια:

Ο επίσημος φάκελος του FBI για τον Μεγαλοπόδαρο αφορά κυρίως την αλληλογραφία ανάμεσα στο Bigfoot Information Center and Exhibition στο Όρεγκον, και στη Διεύθυνση Επιστημονικών και Τεχνικών Υπηρεσιών του FBI, κατά τα έτη 1976 και 1977.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν, το 1976, ο διευθυντής του κέντρου Peter Byrne ζήτησε από το FBI να εξετάσει ένα παράξενο δείγμα τρίχας. Σύμφωνα με την επιστολή του, επρόκειτο για περίπου 15 τρίχες προσκολλημένες σε ένα μικρό κομμάτι δέρματος, τις οποίες θεωρούσε ενδεχομένως σημαντικές. Όπως ανέφερε, ήταν το πρώτο τέτοιο δείγμα που είχε περιέλθει στην κατοχή τους έπειτα από έξι χρόνια και άξιζε, κατά την εκτίμησή του, επιστημονική εξέταση.

Οι τρίχες που εστάλησαν για ανάλυση στο FBI το 1976 / FBI Vault

Αρχικά, το FBI απάντησε ότι το εργαστήριό του ασχολείται πρωτίστως με εξετάσεις για λογαριασμό διωκτικών αρχών και στο πλαίσιο ποινικών ερευνών. Ωστόσο, τελικά δέχθηκε να αναλύσει το δείγμα, καθώς η υπόθεση είχε ήδη αποκτήσει δημοσιότητα μέσω εφημερίδων, μεταξύ των οποίων οι New York Times και Washington Star-News, που είχαν αναφερθεί στην πιθανότητα ύπαρξης του μυστηριώδους πλάσματος.

Επιστολή με την οποία ο Peter Byrne ζητά από το FBI τα αποτελέσματα των αναλύσεών του / FBI Vault

Ύστερα από μήνες αλληλογραφίας, που περιλαμβάνεται στον φάκελο, το FBI παρέδωσε τα αποτελέσματα τόσο στον Byrne όσο και στην Ακαδημία Εφαρμοσμένων Επιστημών, τον οργανισμό που υποστήριζε την έρευνά του. Το συμπέρασμα, πάντως, δεν δικαίωσε όσους ήλπιζαν σε μια ιστορική επιβεβαίωση του μύθου.

Σύμφωνα με το FBI, οι εξετάσεις έδειξαν ότι οι τρίχες προέρχονται από την οικογένεια των ελαφιών και όχι από κάποιο άγνωστο ανθρωπόμορφο πλάσμα.

Η επιστολή που επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για τρίχες ελαφιού / FBI Vault

Παρά τη διάψευση, η υπόθεση του Μεγαλοπόδαρου δεν έχει πάψει να τροφοδοτεί τη φαντασία των οπαδών του, που θεωρούν ότι η δημοσιοποίηση αυτού του φακέλου δεν κλείνει οριστικά την υπόθεση. Αντίθετα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλα έγγραφα του FBI που δεν έχουν ακόμη δει το φως της δημοσιότητας…

