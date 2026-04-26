Με σκληρή ρητορική απέναντι στο Ιράν, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την ακύρωση της αποστολής Αμερικανών απεσταλμένων στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «οι ΗΠΑ έχουν όλα τα χαρτιά» και πρόσθεσε πως, αν το Ιράν επιθυμεί συνομιλίες, θα πρέπει να τηλεφωνήσει στην Ουάσινγκτον.

Η εξέλιξη καταγράφεται ενώ η Τεχεράνη αμφισβητεί τη σοβαρότητα της αμερικανικής διπλωματίας, ανεβάζοντας παράλληλα τους τόνους για τα Στενά του Ορμούζ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα, καθ’ οδόν προς τον Λευκό Οίκο, ανέφερε: «Δεν πρόκειται να ταξιδεύουμε 15 ή 16 ώρες για να συναντήσουμε ανθρώπους που κανείς δεν γνωρίζει», εξηγώντας ότι οι απεσταλμένοι του δεν θα συναντούσαν την ηγεσία του Ιράν.

Trump:



We’re not going to be traveling 15–16 hours to have a meeting with people nobody has ever heard of. pic.twitter.com/tMRoyHITzO April 25, 2026

Αναφερόμενος στον Τζέι Ντι Βανς, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρετ Κούσνερ, τους χαρακτήρισε «πολύ ικανούς», αλλά υπογράμμισε ότι «δεν θα συναντούσαν τον ηγέτη της χώρας, αλλά άλλους ανθρώπους, και αποφάσισα ότι δεν θα το κάνουμε».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «οι Ιρανοί τσακώνονται μεταξύ τους για την ηγεσία», εκτιμώντας ότι «δεν θέλουν να ηγηθούν, γιατί έχουμε εξουδετερώσει δύο επίπεδα ηγεσίας».

.@POTUS: "You probably heard that we canceled the trip. We have all the cards. We’re not going to spend 15hrs in airplanes all the time, going back and forth, to be given a document that was not good enough. So, we’ll deal by telephone, and they can call us any time they want." pic.twitter.com/wZ3Twz4XpY — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 25, 2026

«Έχουμε όλα τα χαρτιά» – Το μήνυμα προς την Τεχεράνη

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν υπάρχει λόγος καθυστέρησης στις εξελίξεις: «Θα διαπραγματευτώ με όποιον χρειαστεί, αλλά δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε δύο ημέρες. Όταν θέλουν, μπορούν να με καλέσουν. Εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social επανέλαβε τη θέση του, γράφοντας: «Ακύρωσα το ταξίδι των εκπροσώπων μου στο Ισλαμαμπάντ. Χάνεται πολύς χρόνος στα ταξίδια και υπάρχει τεράστια σύγχυση στην ηγεσία τους. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι υπεύθυνος, ούτε οι ίδιοι. Εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά, αυτοί κανένα. Αν θέλουν να μιλήσουν, ας τηλεφωνήσουν».

Νέα πρόταση από το Ιράν μετά την ακύρωση

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι, λίγο μετά την ανακοίνωση της ακύρωσης, η Ουάσινγκτον έλαβε νέα πρόταση από την ιρανική πλευρά.

«Μας έδωσαν ένα έγγραφο που έπρεπε να είναι καλύτερο. Ενδιαφέρον είναι ότι μέσα σε 10 λεπτά από την ακύρωση, λάβαμε ένα νέο, πολύ καλύτερο», δήλωσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Trump:



Iran offered a lot, but not enough. pic.twitter.com/9UT77yQxJL — Clash Report (@clashreport) April 25, 2026

Όταν ρωτήθηκε για το περιεχόμενο της πρότασης, απάντησε ότι το Ιράν προσέφερε «πολλά, αλλά όχι αρκετά».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο τερματισμού της εκεχειρίας με το Ιράν, απάντησε: «Δεν το έχω καν σκεφτεί».

Reporter: Will you continue the ceasefire?



Trump: Uh, I haven’t even thought about it. pic.twitter.com/rRosJsJ9Tg — Clash Report (@clashreport) April 25, 2026

Διπλωματικές κινήσεις Ιράν και μετακινήσεις στην περιοχή

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, βρέθηκε στο Πακιστάν για συνομιλίες με αξιωματούχους της χώρας, πριν αναχωρήσει για τη Μουσκάτ του Ομάν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ανέφερε ότι παρουσίασε «ένα βιώσιμο πλαίσιο για τον μόνιμο τερματισμό του πολέμου», προσθέτοντας ωστόσο ότι «δεν είναι σαφές αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πράγματι σοβαρές στη διπλωματία».

Very fruitful visit to Pakistan, whose good offices and brotherly efforts to bring back peace to our region we very much value.



Shared Iran's position concerning workable framework to permanently end the war on Iran. Have yet to see if the U.S. is truly serious about diplomacy. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 25, 2026

Ιρανικά μέσα μετέδωσαν ότι ο Αραγτσί ενδέχεται να επιστρέψει στο Πακιστάν μετά την ολοκλήρωση των επαφών στο Ομάν, χωρίς να είναι σαφές αν αυτό θα οδηγήσει σε επανέναρξη συνομιλιών με την αμερικανική πλευρά.

Πακιστάν: Ρόλος διαμεσολαβητή στην κρίση

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, διαβεβαιώνοντας ότι το Ισλαμαμπάντ θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, τόνισε ότι το Πακιστάν παραμένει «έντιμος και ειλικρινής διαμεσολαβητής», ενώ εξέφρασε την εκτίμησή του για την αποστολή ιρανικής αντιπροσωπείας υψηλού επιπέδου για συνομιλίες.

Had a warm and constructive telephone exchange this evening with my brother, President Masoud Pezeshkian, on the evolving regional situation.



I appreciated Iran’s continued engagement, including the high-level delegation to Islamabad led by Foreign Minister Abbas Araghchi, whom… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 25, 2026



Στενά του Ορμούζ: Στρατηγική προτεραιότητα για το Ιράν

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υπογράμμισαν ότι ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ αποτελεί «καθοριστική στρατηγική» της Τεχεράνης στη σύγκρουσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο επίσημο κανάλι τους στο Telegram, ανέφεραν ότι ο έλεγχος της κρίσιμης θαλάσσιας οδού για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό λειτουργεί αποτρεπτικά έναντι της Ουάσινγκτον και των συμμάχων της στην περιοχή.

