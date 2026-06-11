Το μήνυμα ότι ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου παραμένει προσηλωμένος στην ενίσχυση, τον εκσυγχρονισμό και την πρόοδο της κατασκευαστικής βιομηχανίας έστειλε ο πρόεδρος του ΣΕΟΚ, Στέλιος Γαβριήλ, από το βήμα της 82ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου.

Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026, με μαζική συμμετοχή μελών του ΣΕΟΚ και επαγγελματιών του κατασκευαστικού τομέα. Ο Σύνδεσμος αποτελεί μέλος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, ΟΣΕΟΚ.

Στην ομιλία του, ο κ. Γαβριήλ προχώρησε σε απολογισμό του έργου και των δράσεων του Συνδέσμου, τονίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια για την ανάδειξη του ρόλου της κατασκευαστικής βιομηχανίας στην ανάπτυξη της χώρας.

«Καταστήσαμε σαφές ότι οι επαγγελματίες της κατασκευαστικής βιομηχανίας αποτελούν βασικό πυλώνα της οικονομίας και ουσιαστικούς συνεργάτες στην υλοποίηση των μικρών και μεγάλων έργων που διαμορφώνουν τη σύγχρονη Κύπρο και το μέλλον της», ανέφερε.

Αξιόπιστος συνομιλητής της πολιτείας

Ο πρόεδρος του ΣΕΟΚ σημείωσε ότι ο Σύνδεσμος έχει εδραιώσει τη θέση του ως αξιόπιστος συνομιλητής της πολιτείας και των αρμόδιων φορέων, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση πολιτικών και αποφάσεων που επηρεάζουν τον κατασκευαστικό τομέα.

Όπως ανέφερε, ο ΣΕΟΚ βρέθηκε τα τελευταία χρόνια στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, καταθέτοντας τεκμηριωμένες θέσεις και εισηγήσεις για σημαντικά ζητήματα του κλάδου.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Συλλογική Σύμβαση της οικοδομικής βιομηχανίας, η απεργία στον τομέα του έτοιμου σκυροδέματος, το Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών του ΕΤΕΚ, η φορολογική μεταρρύθμιση, οι δημόσιες συμβάσεις και τα Συμβόλαια ΜΕΔΣΚ.

Οι προτεραιότητες του Συνδέσμου

Αναφερόμενος στις προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η κατασκευαστική βιομηχανία, ο κ. Γαβριήλ τόνισε ότι στις βασικές προτεραιότητες του Συνδέσμου περιλαμβάνονται η αναθεώρηση του πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, η αντιμετώπιση της έλλειψης εργατικού δυναμικού και η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του ΣΕΟΚ στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Κλείνοντας, επανέλαβε τη δέσμευση του Συνδέσμου να συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα για την προώθηση των συμφερόντων του κλάδου.

Ο ΣΕΟΚ, ανέφερε, θα συνεχίσει να ενισχύει τη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και να συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία των προϋποθέσεων για μια ισχυρή, σύγχρονη και βιώσιμη κατασκευαστική βιομηχανία.