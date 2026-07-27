Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, αλλά και μικρή αύξηση των επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια αναμένουν οι καταναλωτές της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Προσδοκιών Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον Ιούνιο του 2026. Την ίδια ώρα, τα νοικοκυριά εμφανίζονται λιγότερο απαισιόδοξα για την πορεία της οικονομίας και της αγοράς εργασίας, ενώ προβλέπουν ότι οι τιμές των κατοικιών θα συνεχίσουν να αυξάνονται, αλλά με ελαφρώς χαμηλότερο ρυθμό. Ο διάμεσος πληθωρισμός που θεωρούν οι καταναλωτές ότι καταγράφηκε τους προηγούμενους 12 μήνες υποχώρησε τον Ιούνιο στο 3,6%, από 4% τον Μάιο. Παράλληλα, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό κατά τους επόμενους 12 μήνες μειώθηκαν αισθητά στο 3%, από 3,5%. Μικρή αποκλιμάκωση σημειώθηκε και στον πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό σε βάθος τριετίας διαμορφώθηκαν στο 2,8%, από 2,9%, ενώ για την επόμενη πενταετία παρέμειναν αμετάβλητες στο 2,4%. Η αβεβαιότητα γύρω από την πορεία του πληθωρισμού το επόμενο 12μηνο μειώθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, εξακολουθεί όμως να βρίσκεται υψηλότερα από τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι διαφορές μεταξύ των κοινωνικών και ηλικιακών ομάδων παραμένουν αισθητές, με τους καταναλωτές με χαμηλότερα εισοδήματα να εξακολουθούν να αντιλαμβάνονται υψηλότερο πληθωρισμό και να περιμένουν μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών από τα νοικοκυριά με υψηλότερα εισοδήματα. Αντίστοιχα, οι νέοι ηλικίας 18 έως 34 ετών αναφέρουν χαμηλότερες εκτιμήσεις και προσδοκίες για τον πληθωρισμό σε σχέση με τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.

Οι καταναλωτές αναμένουν ότι το ονομαστικό τους εισόδημα θα αυξηθεί κατά 1,1% τους επόμενους 12 μήνες, έναντι πρόβλεψης για αύξηση 1% τον Μάιο. Την ίδια στιγμή, η εκτιμώμενη αύξηση των ονομαστικών δαπανών κατά το προηγούμενο 12μηνο περιορίστηκε στο 5,1%, από 5,4%. Για τους επόμενους 12 μήνες, οι καταναλωτές προβλέπουν αύξηση των δαπανών τους κατά 3,6%, έναντι 3,8% τον προηγούμενο μήνα. Τα νοικοκυριά που ανήκουν στις τρεις χαμηλότερες εισοδηματικές κατηγορίες αναμένουν ελαφρώς μεγαλύτερη αύξηση των δαπανών τους σε σχέση με εκείνα των δύο υψηλότερων κατηγοριών.

Πηγή: imerisia