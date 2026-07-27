Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν έλλειψη πυρομαχικών, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει τη ρητορική κλιμάκωση απέναντι στο Ιράν με εικόνες τεχνητής νοημοσύνης που απεικονίζουν πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Αυτό συμβαίνει μετά από δύο διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικές επιδρομές, με το Ιράν να δηλώνει ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις του όσο διαρκεί η αμερικανική παύση.

Η ένταση στη δημόσια αντιπαράθεση έρχεται ενώ οι ΗΠΑ απέφυγαν για δεύτερη διαδοχική νύχτα να πραγματοποιήσουν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν και η Τεχεράνη διαμήνυσε ότι θα σταματήσει τις δικές της επιθέσεις όσο διαρκεί η αμερικανική παύση. Παρά το προσωρινό «πάγωμα» των επιχειρήσεων, τόσο η Ουάσινγκτον όσο και το Ισραήλ προειδοποιούν ότι παραμένουν έτοιμοι να επαναλάβουν τα πλήγματα.

Μιλώντας στη «Wall Street Journal», ο Τραμπ απέρριψε τις πληροφορίες περί περιορισμένων στρατιωτικών αποθεμάτων.

«Έχουμε πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο και πολύ περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε», δήλωσε.

Η τοποθέτησή του ακολούθησε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν εκφράσει ανησυχίες ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης θα μπορούσε να επιβαρύνει σημαντικά τα αποθέματα αμερικανικών αντιαεροπορικών πυραύλων και αναχαιτιστικών συστημάτων.

Οι αναρτήσεις με στόχο το νησί Χαργκ

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε στην πλατφόρμα Truth Social σειρά εικόνων με απειλητικό περιεχόμενο για τις ενεργειακές και ναυτικές υποδομές του Ιράν.

Σε μία από αυτές εμφανίζονται πολεμικά αεροσκάφη, δημιουργημένα με τεχνητή νοημοσύνη, να βομβαρδίζουν πετρελαϊκή εγκατάσταση. Η εικόνα συνοδεύεται από τη φράση «Επίθεση στο Χαργκ», αναφορά στο νησί Χαργκ, το σημαντικότερο κέντρο εξαγωγής ιρανικού πετρελαίου.

Ο Τραμπ συνέχισε με διαδοχικές αναρτήσεις υπό τη λεζάντα «Τώρα είναι δικό μας το πετρελαιοφόρο». Στις εικόνες εμφανίζεται να κρατά την αμερικανική σημαία πάνω σε πλοίο που παραπέμπει σε ιρανικό τάνκερ.

Σε διαφορετικές εκδοχές προστέθηκαν Αμερικανοί στρατιώτες, καθώς και μορφές που φαίνεται να απεικονίζουν Ιρανούς θρησκευτικούς ηγέτες.

Ακολούθησε μία ακόμη εικόνα με τη φράση «Τέρμα οι μηχανές», στην οποία παρουσιάζεται ένα ιρανικό πλοίο να ανατινάζεται.

Το μήνυμα της Τεχεράνης: «Επίθεση για επίθεση»

Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να συνεχίσει την παύση των επιχειρήσεών της, υπό την προϋπόθεση ότι και η Ουάσινγκτον θα αποφύγει νέα πλήγματα.

«Η θέση του Ιράν παραμένει “επίθεση για επίθεση”. Εάν σταματήσουν οι επιθέσεις, το Ιράν θα σταματήσει επίσης τις επιχειρήσεις του. Αυτό το μήνυμα έχει ήδη μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε.

Η ίδια πηγή υπογράμμισε, πάντως, ότι στην Τεχεράνη επικρατεί περισσότερος σκεπτικισμός παρά αισιοδοξία για τις αμερικανικές προθέσεις.

«Η κυρίαρχη άποψη είναι ότι η παύση είναι τακτική και όχι πραγματική», πρόσθεσε.

Η προσωρινή αποκλιμάκωση ακολούθησε 13 διαδοχικές νύχτες αμερικανικών πληγμάτων γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, στη μεγαλύτερη αναζωπύρωση της σύγκρουσης μετά την εκεχειρία του Απριλίου.

Η εισήγηση του επικεφαλής της CENTCOM

Σύμφωνα με το Axios, καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Τραμπ να μην προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση είχε ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, της CENTCOM.

Ο Κούπερ φέρεται να ενημέρωσε το Πεντάγωνο, το Γενικό Επιτελείο και τον Λευκό Οίκο ότι οι περισσότεροι από τους στόχους που είχαν επιλεγεί στην περιοχή του Ορμούζ είχαν ήδη πληγεί και ότι η συνέχιση της ίδιας εκστρατείας θα είχε περιορισμένη αποτελεσματικότητα.

Κατά την εκτίμησή του, οι αμερικανικές επιχειρήσεις είχαν υποβαθμίσει σημαντικά την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε πλοία στα Στενά.

Ο επικεφαλής της CENTCOM φέρεται να παρουσίασε ως εναλλακτική επιλογή την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του περίπου 20% των προκαθορισμένων στόχων που δεν είχαν ακόμη πληγεί. Διαφορετικά, σύμφωνα με την εισήγησή του, δεν υπήρχε στρατιωτικός λόγος να συνεχιστούν οι ίδιοι βομβαρδισμοί.

Ο Τραμπ αποφάσισε τελικά, στη σύσκεψη της Παρασκευής, να μην επεκτείνει τον πόλεμο.

Οι ανησυχίες για τα αμερικανικά αποθέματα

Ξεχωριστές αναφορές των «New York Times» και του CNN υποστήριξαν ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και ο πρόεδρος του Μεικτού Επιτελείου, στρατηγός Νταν Κέιν, εξέφρασαν επιφυλάξεις για μια ενδεχόμενη διεύρυνση των επιχειρήσεων.

Οι ανησυχίες αφορούσαν το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης των αμερικανικών στρατιωτικών αποθεμάτων, επιδείνωσης των σχέσεων με τους συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο και πρόκλησης νέων αναταράξεων στην παγκόσμια οικονομία.

Παράλληλα, οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, φέρεται να βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις με την ιρανική πλευρά, τόσο απευθείας όσο και μέσω μεσολαβητών.

Οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε μια άτυπη κατανόηση «ηρεμία έναντι ηρεμίας», βάσει της οποίας καμία δεν θα εξαπολύει επιθέσεις όσο διατηρείται η υφιστάμενη παύση.

Παρά τις διπλωματικές επαφές, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, δήλωσε στο Fox News ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν «οπλισμένες και έτοιμες» για νέες επιχειρήσεις.

Ο Γουόλτς ανέφερε ότι έχουν μεταφερθεί επιπλέον στρατιωτικά μέσα στην περιοχή, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο Τραμπ θέλει να δώσει κάποιο περιθώριο στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Τους δίνει λίγο χώρο», είπε χαρακτηριστικά.

Νετανιάχου: Τέλος στο πυρηνικό πρόγραμμα «με ή χωρίς συμφωνία»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επέμεινε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν πρέπει να τερματιστεί «με συμφωνία ή χωρίς συμφωνία».

Μιλώντας επίσης στο Fox News, υποστήριξε ότι η σύγκρουση θα τελειώσει είτε όταν ανατραπεί το ιρανικό καθεστώς είτε όταν αποδυναμωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να αναγκαστεί να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Εάν το Ιράν ή οι οργανώσεις που υποστηρίζει επιτεθούν στο Ισραήλ, θα κάνουν ένα τρομερό λάθος, επειδή η απάντηση του Ισραήλ θα είναι πολύ, πολύ ισχυρή», προειδοποίησε.

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι κατά την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Τραμπ δεν σκοπεύει να παρουσιάσει πολλά νέα στοιχεία, καθώς οι υπηρεσίες πληροφοριών των δύο χωρών συνεργάζονται στενά.

«Είναι καλό να έχουμε την ευκαιρία να καθίσουμε με τον καλό μας φίλο, τον πρόεδρο Τραμπ, και να ακούσουμε τι έχει στο μυαλό του, διότι πιστεύω ότι, από πολλές απόψεις, είναι δική του απόφαση», είπε αναφερόμενος στο μέλλον της σύγκρουσης.

Από τις επιδρομές του Φεβρουαρίου στην εκεχειρία του Απριλίου

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν από κοινού εκστρατεία βομβαρδισμών κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, με διακηρυγμένο στόχο την αποδυνάμωση του καθεστώτος και την καταστροφή των πυρηνικών και βαλλιστικών του δυνατοτήτων.

Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ολόκληρη την περιοχή, καθώς και με αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, από όπου διερχόταν προηγουμένως περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εμπορικών μεταφορών πετρελαίου.

Οι εχθροπραξίες τέθηκαν σε εκεχειρία στις 8 Απριλίου, ενώ τον προηγούμενο μήνα οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε μνημόνιο κατανόησης για την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών.

Το Ισραήλ δεν συμμετείχε ούτε στη συμφωνία ούτε στις διαπραγματεύσεις.

Η Ουάσινγκτον επανέλαβε αργότερα τις επιθέσεις της κατά του Ιράν, απαντώντας στις συνεχιζόμενες ιρανικές ενέργειες εναντίον της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

protothema.gr