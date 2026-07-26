Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, συνέστησε τη διακοπή των βομβαρδισμών στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, με το σκεπτικό ότι έχουν φτάσει στα όρια της αποτελεσματικότητάς τους.

Η επιχείρηση κράτησε περίπου δύο εβδομάδες κατά τις οποίες, τις απογευματινές και βραδινές ώρες, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποιούσαν επιδρομές εναντίον ιρανικών στόχων γύρω από τη νότια ακτή του Ιράν και στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Το Axios, που μεταφέρει την πληροφορία, επισημαίνει ότι αυτό συνιστά αναγνώριση, τόσο από τους στρατιωτικούς όσο και από τους πολιτικούς συμβούλους του προέδρου Τραμπ, ότι υπάρχουν όρια σε ό,τι μπορεί να επιτευχθεί μέσω στρατιωτικής δράσης και ειδικότερα από αέρος.

Ο ναύαρχος Κούπερ είχε υποβάλει τις συστάσεις του για την περαιτέρω πορεία στο Πεντάγωνο, στους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων και στον Λευκό Οίκο, στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας. Εξήγησε ότι είχε καμφθεί σημαντικά η δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται σε πλοία, αλλά και ότι οι στόχοι είχαν πλέον εξαντληθεί.

Ο διοικητής της CENTCOM ανέφερε ότι ένα πιθανό επόμενο βήμα θα ήταν η επανέναρξη μεγάλης κλίμακας πολεμικών επιχειρήσεων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εξουδετέρωση του 20% των στόχων που είχε ορίσει ο αμερικανικός στρατός, αλλά δεν χτύπησε κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης «Epic Fury». Αλλά εάν δεν λαμβανόταν απόφαση για επιστροφή σε εκτεταμένες πολεμικές επιχειρήσεις, τόνισε ότι δεν έχει νόημα να συνεχιστούν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί.

Η σύσταση του Κούπερ, διοικητή της CENTCOM, σε συνδυασμό με τις συστάσεις άλλων συμβούλων, επηρέασε την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, προχθές Παρασκευή, να αναστείλει τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν, ανέφεραν δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Τις ημέρες πριν από τη συνάντηση, ο Τραμπ έδειχνε να κλίνει προς την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά η στάση του άρχισε να αλλάζει το βράδυ της Πέμπτης, ανέφεραν οι πηγές. Η απόφαση οριστικοποιήθηκε την επόμενη ημέρα.

protothema.gr