Την πρώτη στάθηκε… άτυχος, αλλά η δεύτερη ήταν η ιστορική προσπάθεια για τον Μίλτο Τεντόγλου! Ο Έλληνας πρωταθλητής του μήκους, κατάφερε να ισοφαρίσει το ρεκόρ του Λούη Τσάτουμα, αφού με άλμα – ξανά – στα 8,66 συγκατοικεί με τον κάτοχο του ιστορικού ρεκόρ στην κορυφή του αθλήματος!

Ο Τεντόγλου, που έχει ακόμη τρεις προσπάθειες για να ξεπεράσει τον εαυτό του, αλλά και το 8,66, είχε επαναλάβει την ίδια επίδοση στη δεύτερη προσπάθειά του, ωστόσο δεν επικυρώθηκε ως ρεκόρ, μιας και ο άνεμος ήταν ευνοϊκός προκειμένου να φτάσει σε αυτό.

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