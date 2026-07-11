Τη σαφή προειδοποίηση ότι όσα αθλητικά στάδια δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν έχουν άδεια καταλληλότητας, δεν θα αστυνομεύονται, έστειλε σε προχθεσινή σύσκεψη ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Η τοποθέτηση του Κώστα Φυτιρή έγινε, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», κατά τη σύσκεψη που συγκάλεσε στο γραφείο του με επίκεντρο την κάρτα φιλάθλου, τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης και τον συντονισμό όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών.

Επειδή κάθε χρόνο πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων όλων των αθλημάτων, υπάρχει η ίδια συζήτηση για την καταλληλότητα των γηπέδων, ο κ. Φυτιρής άκουσε όλες τις πλευρές, εξετάστηκαν τα προβλήματα που παρουσιάζει το κάθε γήπεδο ξεχωριστά και προειδοποίησε πως αν δεν εγκριθούν τα γήπεδα από την Αρχή Αδειοδότησης των Σταδίων, τότε δεν θα υπάρχει και αστυνόμευση. Κάτι που σημαίνει σε απλή γλώσσα, ότι χωρίς ασφάλεια δεν θα διεξάγεται κανένα παιχνίδι.

Σύμφωνα με την πρακτική, παρά τις προειδοποιήσεις εκ μέρους της Αστυνομίας για την ακαταλληλότητα κάποιων σταδίων και τη μη πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας σε σχέση με την κάρτα φιλάθλου, εντούτοις όλες οι Aρχές παρουσιάζουν στο τέλος έγκριση από κάποιον μηχανικό και η Αρχή Αδειοδότησης τους παρέχει τελικά το πιστοποιητικό καταλληλότητας.

Πλείστα από τα μεγάλα γήπεδα ποδοσφαίρου δεν έχουν κατάλληλο σύστημα παρακολούθησης πλην δύο, ενώ προβλήματα υπάρχουν και με την ηλεκτρονική είσοδο και ταυτοποίηση των φιλάθλων, με αποτέλεσμα όποιος θέλει να εισέρχεται στο γήπεδο. Δεν μπορεί για παράδειγμα, να διαπιστωθεί αν ο κάτοχος ενός εισιτηρίου είναι αυτός που κατέχει την ίδια κάρτα φιλάθλου και αν θα καθίσει στη θέση που προβλέπεται.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, βρέθηκε στο επίκεντρο η ανάγκη πλήρους αξιοποίησης των διαθέσιμων τεχνολογικών μέσων, καθώς και η συνεχής βελτίωση των συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης, με στόχο την πρόληψη και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση περιστατικών βίας στους αθλητικούς χώρους.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ότι η ασφάλεια των φιλάθλων, των αθλητών και όλων, όσοι βρίσκονται στα γήπεδα αποτελεί προτεραιότητα για την Πολιτεία. Υπογράμμισε επίσης ότι η συνεργασία των αρμόδιων Αρχών με τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές των γηπέδων είναι απαραίτητη, ώστε οι αγώνες να διεξάγονται ομαλά και με τις αναγκαίες συνθήκες ασφάλειας.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν στη συνέχιση της στενής συνεργασίας τους, ενόψει της έναρξης του νέου πρωταθλήματος, με στόχο την ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας και την αποτελεσματική εφαρμογή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων, της Αστυνομίας Κύπρου, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές ποδοσφαιρικών γηπέδων.