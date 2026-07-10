Καταγγελίες για επανειλημμένους πυροβολισμούς κατά γάτων με αεροβόλα στη Λακατάμια, αλλά και για αδράνεια της Αστυνομίας, φέρνουν στο φως κάτοικοι της περιοχής. Μία γυναίκα δήλωσε στο en.philenews ότι δύο από τις γάτες της πέθαναν από τα τραύματά τους, ενώ τρίτη τραυματίστηκε σοβαρά.

Ανάρτηση η οποία κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτή την εβδομάδα, έκανε λόγο για σειρά επιθέσεων κατά ζώων στην περιοχή. Η Ειρήνη Σιδηροπούλου, η οποία ανέβασε την ανάρτηση, ανέφερε ότι τον περασμένο Ιούνιο δική της γάτα έγινε στόχος για τρίτη φορά. Το ζώο επέζησε, παρότι η βολίδα τού προκάλεσε σοβαρό κάταγμα στο πόδι.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο en.philenews, στην πρώτη επίθεση βρήκε ένα γατάκι της «να κλαίει και να αιμορραγεί». Αρχικά θεώρησε ότι είχε δεχθεί δάγκωμα, ωστόσο, το μετέφερε σε κτηνίατρο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε πυροβοληθεί.

Το γατάκι νοσηλεύτηκε για τρεις ημέρες, αλλά τελικά πέθανε από σηψαιμία που προκλήθηκε από το τραύμα.

Η κ. Σιδηροπούλου ανέφερε ότι επιχείρησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει με την Αστυνομία για τα Ζώα, χωρίς ανταπόκριση.

«Δεν απαντούσαν ούτε τηλεφωνούσαν πίσω», είπε, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια μετέβη η ίδια στον αστυνομικό σταθμό για να υποβάλει καταγγελία.

Όπως υποστήριξε, παρέδωσε στην Αστυνομία πληροφορίες για πρόσωπα στην περιοχή, που απ’ όσο γνώριζε, κατείχαν όπλο. Ανέφερε επίσης ονόματα ατόμων τα οποία θεωρούσε ύποπτα για τη θανάτωση άλλων ζώων στη γειτονιά.

Η κ. Σιδηροπούλου τόνισε ότι τα περιστατικά σημειώθηκαν μέσα στους κήπους των σπιτιών τους. Κατά την εκτίμησή της, ο δράστης στεκόταν έξω από τις οικίες και στόχευε σκόπιμα τα κατοικίδια.

«Πόσοι θάνατοι χρειάζονται για να κάνετε τη δουλειά σας;»

Στην ανάρτησή της, η Σιδηροπούλου έθεσε ερωτήματα προς την Αστυνομία για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί προκειμένου να εντοπίσει τον δράστη.

«Τι περιμένετε; Πόσοι τραυματισμοί και θάνατοι πρέπει να σημειωθούν για να κάνετε τη δουλειά σας;» έγραψε.

Όπως ανέφερε, επικοινώνησε επανειλημμένα με την Αστυνομία για τα Ζώα και ενημερώθηκε ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει έρευνα εφόσον δεν υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες του πυροβολισμού.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Αστυνομίας, από το 2021 έχουν καταγραφεί 286 υποθέσεις κακοποίησης ζώων. Οι υποθέσεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, πρόκληση σωματικών βλαβών, δηλητηρίαση, πρόκληση βασανιστικού θανάτου, θανάτωση ζώων ως στόχων σκοποβολής και βασανισμό.

Η Σιδηροπούλου είπε ότι, ύστερα από επίμονες ερωτήσεις, αστυνομικοί παραδέχθηκαν πως είχαν καταγραφεί και άλλα περιστατικά πυροβολισμών κατά ζώων στην περιοχή της.

Όπως υποστήριξε, της ανέφεραν επίσης ότι ο δράστης «κυκλοφορεί με αυτοκίνητο και πυροβολεί κατοικίδια έξω από σπίτια».

Η ίδια δήλωσε ακόμη ότι, έπειτα από πιέσεις της για λήψη μέτρων, αστυνομικοί της είπαν πως θα διένειμαν ενημερωτικά φυλλάδια προκειμένου να υπενθυμίσουν στους κατοίκους ότι τέτοιες πράξεις είναι παράνομες.

«Ούτε αυτό έκαναν», ανέφερε.

Εθελοντές καταγράφουν τα περιστατικά

Η Βασιλική Μάνη, ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων και εθελόντρια εδώ και 15 χρόνια, δήλωσε στο en.philenews ότι ο αυξανόμενος αριθμός καταγγελιών για κακοποίηση ζώων στην Κύπρο προκαλεί ανησυχία, ιδιαίτερα όταν τα περιστατικά σημειώνονται σε κατοικημένες περιοχές.

Όπως ανέφερε, μετά από πρόσφατο περιστατικό αποφάσισε να αναλάβει η ίδια δράση και δημιούργησε ομάδα στο Facebook για την καταγραφή των καταγγελιών. Στόχος της είναι να συγκεντρωθούν αρκετά στοιχεία ώστε οι Αρχές να αναλάβουν δράση.

Το συγκεκριμένο περιστατικό είναι μόνο ένα από τα πολλά για τα οποία έχει ενημερωθεί το en.philenews. Αρκετές γυναίκες έχουν καταγγείλει κακοποίηση των ζώων τους, ενώ σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν αεροβόλα.

Το en.philenews επιχείρησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει με την Αστυνομία για τα Ζώα για σχόλιο, χωρίς να λάβει απάντηση μέχρι την ώρα δημοσίευσης.