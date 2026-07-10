Η βρετανική αστυνομία άρχισε έρευνα για υπόθεση δολοφονίας μετά τον θάνατο της πρώην υπουργού των Συντηρητικών, Αν Γουίντεκομπ, η οποία εντοπίστηκε στο σπίτι της στο Ντέβον μέσα στα αίματα, φέροντας τραύμα στο κεφάλι.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν την 78χρονη πρώην υπουργό Φυλακών με «σοβαρά τραύματα», αφού πλήρωμα ασθενοφόρου ειδοποίησε τις Αρχές και τις κάλεσε στην κατοικία της στο Χέιτορ, στην περιοχή του Ντάρτμουρ, λίγο πριν από το μεσημέρι της Πέμπτης.

Αρχικά ο θάνατός της ανακοινώθηκε το πρωί της Παρασκευής από τον ατζέντη της, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις ότι είχε προκληθεί από οτιδήποτε άλλο πέρα από φυσικά αίτια. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα η αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης ανακοίνωσε ότι η υπόθεση αντιμετωπίζεται πλέον ως δολοφονία και ότι οι Αρχές αναζητούν έναν «λευκό άνδρα», τον οποίο θεωρούν υπεύθυνο.

Murder inquiry launched following ‘suspicious’ death of Ann Widdecombe. pic.twitter.com/wlnAsm4PJL — LBC (@LBC) July 10, 2026

«Η έρευνα κινείται με γρήγορους ρυθμούς»

Η επικεφαλής της έρευνας δήλωσε ότι οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο, αλλά εξελίσσονται με ταχύτητα.

«Η έρευνα για τη δολοφονία βρίσκεται στα πρώτα της στάδια, αλλά κινείται με σημαντικούς ρυθμούς. Έχουμε διαθέσει όλους τους απαραίτητους πόρους για να εξακριβώσουμε ακριβώς τι συνέβη και να εντοπίσουμε το άτομο που ευθύνεται, το οποίο πιστεύουμε ότι είναι ένας λευκός άνδρας», ανέφερε.

Η ίδια απηύθυνε έκκληση σε οποιονδήποτε έχει πληροφορίες, ακόμη και αν θεωρεί ότι είναι ασήμαντες, να επικοινωνήσει με την αστυνομία.

Οι Αρχές αναζητούν ιδιαίτερα μαρτυρίες από ανθρώπους που είδαν κάτι ύποπτο στην περιοχή του Χέιτορ Βέιλ, καθώς και υλικό από κάμερες ασφαλείας, θυροτηλεοράσεις ή κάμερες αυτοκινήτων.

Την ίδια ώρα, ειδικοί της σήμανσης εξετάζουν το σπίτι της Γουίντεκομπ, το οποίο έχει αποκλειστεί από την αστυνομία.

BREAKING: The former minister, MP, and MEP Ann Widdecombe has died aged 78.https://t.co/9IWp09jExG



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233, and YouTube pic.twitter.com/hm3UEd9glz — Sky News (@SkyNews) July 10, 2026

Έκκληση να σταματήσουν οι εικασίες

Η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Σαμπάνα Μαχμούντ, χαρακτήρισε τις συνθήκες του θανάτου της «εξαιρετικά οδυνηρές» και κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν τις εικασίες μέχρι να ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο της Αν Γουίντεκομπ. Οι συνθήκες του θανάτου της είναι εξαιρετικά οδυνηρές και η σκέψη μου είναι με την οικογένεια και τους αγαπημένους της», έγραψε σε ανάρτησή της στο X.

Όπως πρόσθεσε, είχε επικοινωνία με τον αρχηγό της αστυνομίας του Ντέβον και της Κορνουάλης, ενώ τόνισε ότι το υπουργείο Εσωτερικών είναι έτοιμο να παράσχει οποιαδήποτε υποστήριξη χρειαστούν οι Αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι της μίλησαν με τη γυναίκα που τη φρόντιζε και η οποία πιστεύεται ότι ήταν εκείνη που εντόπισε τη σορό της.

Από τη σκληρή πολιτική γραμμή στην τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα

Η Αν Γουίντεκομπ αποτέλεσε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της βρετανικής πολιτικής σκηνής. Με μακρά πορεία στους Συντηρητικούς, έγινε γνωστή για τον αυστηρό τρόπο έκφρασής της και τις σκληρές θέσεις της στη δεξιά πτέρυγα του κόμματος.

Αργότερα έγινε γνωστή και σε ένα ευρύτερο κοινό μέσα από τη συμμετοχή της σε τηλεοπτικά προγράμματα όπως το Strictly Come Dancing και το Celebrity Big Brother.

Προσηλυτισμένη στον καθολικισμό, είχε προκαλέσει συχνά αντιδράσεις με τις απόψεις της για κοινωνικά ζητήματα όπως οι αμβλώσεις, ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου και τα ναρκωτικά, απέναντι στα οποία υποστήριζε πολιτική μηδενικής ανοχής.

Υπήρξε ένθερμη υποστηρίκτρια του Brexit, ενώ είχε ταχθεί κατά των πολιτικών μηδενικών εκπομπών άνθρακα, αμφισβητώντας πτυχές της επιστήμης γύρω από την κλιματική αλλαγή.

Το 2023 εντάχθηκε στο Reform UK και έγινε ένθερμη υποστηρίκτρια του Νάιτζελ Φάρατζ, εμφανιζόμενη μάλιστα σε τηλεοπτική εκπομπή υπέρ του κόμματος μόλις δύο ημέρες πριν ανακοινωθεί ο θάνατός της.

«Ήταν μια δύναμη της φύσης»

Ο Νάιτζελ Φάρατζ ήταν μεταξύ εκείνων που απέτισαν φόρο τιμής στην Γουίντεκομπ, χαρακτηρίζοντάς την «απόλυτη δύναμη της φύσης».

Όπως είπε, κανείς δεν είχε ποτέ αμφιβολία για το ποιες ήταν οι απόψεις της, ενώ τη χαρακτήρισε «τρομερά πιστή σύμμαχο».

«Δεν άφηνε ποτέ κανέναν να αμφιβάλλει για το πού στεκόταν στα μεγάλα ζητήματα της εποχής. Ήταν πραγματικά υπολογίσιμη», ανέφερε.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής των Συντηρητικών, Κέμι Μπέιντενοκ, τη χαρακτήρισε «σπουδαία πολιτικό που δεν φοβήθηκε ποτέ να πει αυτό που πίστευε».

«Έμεινε πάντα πιστή στον εαυτό της. Η πολιτική της καθοδηγούνταν έντονα από την πίστη και τις αξίες της. Αναπαύσου εν ειρήνη, Αν», ανέφερε.

protothema.gr