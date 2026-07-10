Η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, ανακοίνωσε σήμερα την ένταξη του κ. Πόλυ Κουρουσίδη στο Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου και την ανάληψη του χαρτοφυλακίου των Εσωτερικών.

Καλωσορίζοντας τον κ. Κουρουσίδη η Πρόεδρος της Παράταξης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σημαντικότητα του χαρτοφυλακίου και τη διασύνδεσή του με την εκπόνηση μιας στοχευμένης στεγαστικής πολιτικής η οποία όπως είπε είναι μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την κοινωνία μας.

Από την πλευρά ο κ. Κουρουσίδης, αφού ευχαρίστησε την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, σημείωσε πως η προσπάθεια για μια καλύτερη Κύπρο, είναι μια καθημερινή ευθύνη, σημειώνοντας πως η στεγαστική πολιτική αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να χτίσουν στους συμπολίτες μας, ιδιαίτερα στους νέους, τη δυνατότητα να χτίσουν το δικό τους μέλλον.

Σε δήλωσή της η κ. Δημητρίου σημείωσε τα εξής:

«Για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, η ουσιαστική λειτουργία των θεσμικών μας οργάνων και η διαμόρφωση προτάσεων που δίνουν λύσεις, αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα.

Γι’ αυτό αισθανόμαστε ιδιαίτερα περήφανοι όταν σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχουν άνθρωποι που έχουν αποδείξει ότι εργάζονται με συνέπεια και ευθύνη για την πρόοδο του τόπου.

Αγαπητέ φίλε Πόλυ, θέλω καταρχάς να σε ευχαριστήσω για τον αγώνα που έδωσες μαζί με την Παράταξή μας στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Έναν αγώνα με ουσιαστικά επιχειρήματα που βεβαίως συνέβαλε στο θετικό αποτέλεσμα της Παράταξής μας.

Θέλω να σε καλωσορίσω στο Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου. Σήμερα αναλαμβάνεις ένα πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο, αυτό του Εσωτερικών. Θέλω επίσης ιδιαίτερα να αναλάβεις ειδικός σύμβουλος για τα θέματα της στεγαστικής πολιτικής, έναν τομέα στον οποίο βγήκες μπροστά και αποτελεί ένα επίμαχο ζήτημα που απασχολεί ζήτημα που απασχολεί τους συμπολίτες μας. Ένα κρίσιμο θέμα που αφορά ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους.

Είμαι βέβαιη ότι με τη δική σου συμβολή θα ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την προσπάθειά μας για σύγχρονες και εφαρμόσιμες πολιτικές. Καλωσόρισες στην ομάδα».

Από την πλευρά του ο κ. Κουρουσίδης τόνισε τα εξής:

«Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη.

Πράγματι, δώσαμε έναν όμορφο και ουσιαστικό αγώνα στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Όμως η προσπάθεια για μια καλύτερη Κύπρο είναι μια καθημερινή ευθύνη.

Η στεγαστική πολιτική αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να δώσουμε στους νέους, τη δυνατότητα να κτίσουν το δικό τους μέλλον.

Η κατοικία πρέπει να γίνει ξανά προσιτή. Με σχέδιο, σοβαρότητα και συγκεκριμένες προτάσεις.

Να είστε σίγουρη ότι θα είμαι δίπλα σας με όλες μου τις δυνάμεις.

Και πάλι σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη».