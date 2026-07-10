Η Petrolina (Holdings) Public Limited (PHL) και η eWise Cyprus Ltd ανακοινώνουν την έναρξη επίσημης, ανταγωνιστικής Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για την προτεινόμενη πώληση χαρτοφυλακίου δεκατεσσάρων (14) πρατηρίων πετρελαιοειδών που βρίσκονται στην Κυπριακή Δημοκρατία, τα οποία προσφέρονται προς πώληση σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ημερομηνίας 16.12.2025 για την έγκριση της απόκτησης της ExxonMobil Cyprus Limited από την PHL.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον διορισμένο Εμπιστευματοδόχο (στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω) για να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία, τα χρονοδιαγράμματα και τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Οι αρχικές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026. Μετά την επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας, οι φορείς που θα έχουν επιλεγεί θα δύνανται να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας υποβολής προσφορών.

Εμπιστευματοδόχος: Κος Άγγελος Γρηγοριάδης

Τηλέφωνο: +357-99-687000 | +357-99-566558

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: amgregoriades@gmail.com | gioannides@gemm-group.com

Αριθμός Αναφοράς Διαγωνισμού: ITT-PETRO-CY-2026-001