Ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα με το λογότυπο του Γενικού Λογιστηρίου ζητούν επαλήθευση προσωπικών στοιχείων του αποδέκτη και στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού με πρόφαση την καταβολή ΑΤΑ, προειδοποιεί το Γενικό Λογιστήριο.

Η Υπηρεσία εφιστά την προσοχή των πολιτών σε τέτοιου είδους μηνύματα, τα οποία έχουν σκοπό να υποκλέψουν στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού ανυποψίαστων πολιτών και προτρέπει όσους έχουν λάβει τέτοια μηνύματα να τα αγνοήσουν.

Τονίζεται επίσης ότι η οποιαδήποτε επικοινωνία του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας με τους πολίτες μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων πραγματοποιείται μόνο μέσω ηλεκτρονικών διευθύνσεων, οι οποίες λήγουν σε @treasury.gov.cy.

ΚΥΠΕ