Η υπογραφή της συμφωνίας για τη διαχείριση και λειτουργία του Πολιτιστικού Χωριού Λέμπας από το Υφυπουργείο Πολιτισμού και τον Οργανισμό Τεχνουργείο Λτδ. προκάλεσε νέα δημόσια παρέμβαση από την οικογένεια του Στας Παράσκου, η οποία επαναφέρει τις διαφωνίες της για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η καλλιτεχνική παρακαταθήκη του δημιουργού.

Με εκτενή δημόσια τοποθέτησή του, ο εγγονός του Στας Παράσκου και διευθυντής του Cyprus College of Art, Αιμίλιος Κουτσοφτίδης, υποστηρίζει ότι «διαγράφεται η παρακαταθήκη του Στας Παράσκου», ενώ εκφράζει έντονες επιφυλάξεις για τη διαχείριση του ιστορικού χώρου και ειδικότερα του λεγόμενου Μεγάλου Τείχους της Λέμπας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το έργο δημιουργήθηκε σταδιακά επί περισσότερες από πέντε δεκαετίες από τον Στας Παράσκο και δεκάδες καλλιτέχνες που πέρασαν από το Cyprus College of Art, αποτελώντας «ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα ζωντανής δημόσιας τέχνης στην Κύπρο». Υποστηρίζει ακόμη ότι δεν χρηματοδοτήθηκε από το κράτος, αλλά δημιουργήθηκε και συντηρήθηκε αποκλειστικά με την οικονομική και προσωπική συμβολή της οικογένειας Παράσκου.

Ο Αιμ. Κουτσοφτίδης τονίζει ότι η οικογένεια ουδέποτε μεταβίβασε στην Κυπριακή Δημοκρατία τα δικαιώματα επί του έργου, υποστηρίζοντας ότι το Μεγάλο Τείχος αποτελεί αυτοτελές έργο τέχνης κι όχι αρχιτεκτονικό στοιχείο του διατηρητέου συγκροτήματος. Επικαλείται, μάλιστα, τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την οποία τα περιουσιακά και ηθικά δικαιώματα των δημιουργών εξακολουθούν να προστατεύονται και μετά τον θάνατό τους.

Παράλληλα, επικρίνει τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά τον σχεδιασμό και την αξιοποίηση του Πολιτιστικού Χωριού, υποστηρίζοντας ότι η οικογένεια, παρά τη μακρόχρονη σχέση της με τον χώρο, δεν συμμετείχε ουσιαστικά στις αποφάσεις για το μέλλον του.

«Τα κτήρια μπορούν να μεταβιβαστούν. Τα κλειδιά μπορούν να αλλάξουν χέρια. Η πολιτιστική νομιμοποίηση, όμως, δεν μεταβιβάζεται με διοικητικά διατάγματα» αναφέρει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη διαχείριση ενός χώρου, αλλά τη διατήρηση της ιστορίας και της ταυτότητας του Cyprus College of Art.

«Το Μεγάλο Τείχος της Λέμπας δεν ανήκει σε όσους τυχαίνει να ελέγχουν σήμερα τον χώρο. Η παρακαταθήκη του ανήκει στους καλλιτέχνες που το δημιούργησαν, στους φοιτητές που διδάχθηκαν δίπλα του και στις γενιές που κατάλαβαν ότι ο πολιτισμός είναι κάτι που καλλιεργείται και προστατεύεται — όχι κάτι που οικειοποιείται» τονίζει.

Η παρέμβαση έρχεται λίγες ώρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας παραχώρησης της λειτουργίας του Πολιτιστικού Χωριού Λέμπας στον Οργανισμό Τεχνουργείο Λτδ., με στόχο την ανάπτυξη προγραμμάτων φιλοξενίας καλλιτεχνών, εκπαιδευτικών δράσεων, εργαστηρίων και διεθνών συνεργασιών.