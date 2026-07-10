Οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικύρωσαν την Παρασκευή τον διορισμό της Στεφανή Λόλη Σιάηλου, ως Γενικής Εισαγγελέως στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) για την Κύπρο καθώς και τον επαναδιορισμό του Κουν Λέναερτς για λογαριασμό του Βελγίου ως δικαστή του ΔΕΕ.

Η κ. Λόλη -Σιαήλου διορίζεται στη θέση της μίας εκ των 11 Γενικών Εισαγγελέων του ΔΕΕ μετά την παραίτηση του Νίκολα Αιμιλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του, η οποία ολοκληρώνεται στις 6 Οκτωβρίου 2027. Είναι Καθηγήτρια Ευρωπαϊκού Δικαίου και Μεταρρύθμισης, καθώς και Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Κεντρικού Λάνκασαηρ (University of Central Lancashire) στην Κύπρο.

Παράλληλα με την κ. Λόλη -Σιαήλου ο κ. Λέναερτς επαναδιορίστηκε ως δικαστής για νέα εξαετή θητεία, από τις 7 Οκτωβρίου 2027 έως τις 6 Οκτωβρίου 2033. Ο επαναδιορισμός εντάσσεται στη μερική ανανέωση της σύνθεσης του Δικαστηρίου, καθώς στις 6 Οκτωβρίου 2027 λήγουν οι θητείες 14 δικαστών και έξι γενικών εισαγγελέων. Η απόφαση διορισμού θα τεθεί σε ισχύ με τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται από δύο δικαιοδοτικά όργανα, το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο, και ότι οι Δικαστές και οι Γενικοί Εισαγγελείς διορίζονται με κοινή συμφωνία των κυβερνήσεων των κρατών μελών, κατόπιν γνωμοδότησης ειδικής επιτροπής σχετικά με την καταλληλότητα των υποψηφίων.

ΚΥΠΕ