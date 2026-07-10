Το Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΕΚ που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου, σηματοδότησε την έναρξη της πορείας του κόμματος προς την κορυφαία δημοκρατική πράξη, το Εκλογικό Συνέδριο.

Όντως υπήρξαν εντάσεις, πλείστες εκ των οποίων αχρείαστες και κάποιες δυστυχώς προκλήθηκαν επί σκοπού.

Αλλά στο τέλος, οι καταλυτικοί χειρισμοί του Προέδρου του κόμματος, Νίκου Αναστασίου, όχι μόνο επέφεραν ηρεμία, αλλά και την τελική απόφαση: Η ΕΔΕΚ οδεύει προς Εκλογικό Συνέδριο, αφού προηγηθεί Καταστατικό Συνέδριο.

Σημαντικές και υποστηριζόμενες από το σύνολο του συνεδρίου και την ηγεσία, είναι και οι αποφάσεις όπως αυτές ανακοινώθηκαν στις 5 Ιουλίου, ως εξής:

Το Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΕΚ, αποφάσισε όπως προηγηθεί η σύγκληση Καταστατικού Συνεδρίου με χρονικό ορίζοντα τον Οκτώβριο και θα ακολουθήσει το Ιδεολογικό – Πολιτικό και Εκλογικό Συνέδριο.

Επίσης αποφασίστηκε με ποιο Μητρώο Μελών θα οδηγηθεί το κόμμα στο Εκλογικό Συνέδριο.

Τέλος, αποφασίστηκε όπως διεξαχθεί οικονομικός έλεγχος από το 2010 μέχρι το 2026 από ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο.

Από δω και πέρα, έγνοια όλων μας πρέπει να είναι η αποφυγή αναπαραγωγής νέας μορφής εσωστρέφειας.

Για να μην υπάρχει καμία σκιά και καμία αφορμή για κανένα, επιβάλλεται η απόλυτη συμμόρφωση με το υπάρχον Καταστατικό και τις διαδικασίες που απορρέουν από αυτό.

Ειδικότερα σε θέματα, τα οποία πλήγωσαν την ΕΔΕΚ στο πρόσφατο παρελθόν, όπως το θέμα του Μητρώου Μελών, θα πρέπει να εφαρμόζονται νόμιμες αποφάσεις συλλογικών οργάνων, όπως η ομόφωνη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 2025 και η απόφαση του Πολιτικού Γραφείου της 24ης Ιουνίου 2026.

Και η εικόνα είναι πεντακάθαρη. Έχει ενοποιηθεί το Μητρώο Μελών από το 2015 μέχρι το 2025. Σύμφωνα με αποφάσεις, με πιο πρόσφατη αυτή του Πολιτικού Γραφείου της 24ης Ιουνίου 2026, εκτός Μητρώου μένουν όσοι στις βουλευτικές εκλογές του περασμένου Μάη έθεσαν υποψηφιότητα με άλλα κόμματα, όσοι αποδεδειγμένα αναμείχθηκαν με άλλα κόμματα και όσοι εργάστηκαν υπέρ υποψηφίων άλλων κομμάτων.

Εξάλλου, σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΔΕΚ, Άρθρο 20 Όργανα του Κινήματος, είναι το Παγκύπριο Συνέδριο, το Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο, το Καταστατικό Συνέδριο, η Κεντρική Επιτροπή και το Πολιτικό Γραφείο και οι αποφάσεις των πιο πάνω οργάνων βάσει του Άρθρου 19 Αρχές Εσωτερικής Λειτουργίας πρέπει να είναι σύμφωνες με:

Το Καταστατικό και τις Αρχές του Κόμματος.

Τις κατευθυντήριες γραμμές των Συνεδρίων.

Τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής

Τονίζω και απευθύνω έκκληση: Καμία παρέκκλιση από τη νομιμοφροσύνη προς το Καταστατικό, καμία δήθεν «ελαστικότητα».

Εάν κάνουμε αβαρίες στη νομιμότητα, κινδυνεύουμε να μπούμε σε νέο κύκλο εσωτερικής αμφισβήτησης των πάντων και από όλους και αυτό θα αποτελέσει τη χαριστική βολή στην ΕΔΕΚ.

Το κόμμα μας, διαχρονικός υπερασπιστής της νομιμότητας έναντι σε πραξικοπηματίες, έναντι σε στασιαστές ή έναντι σε αυτούς που μεθοδεύουν να νομιμοποιήσουν την παρανομία της τουρκικής εισβολής, δεν μπορεί να αποδέχεται παραβίαση της νομιμότητας στα εσωτερικά ζητήματα του.

Μετά λοιπόν το Έκτακτο Συνέδριο, θα πρέπει να αναλάβουν τα δύο συλλογικά όργανα, το Πολιτικό Γραφείο και η Κεντρική Επιτροπή, να υλοποιήσουν τα απαιτούμενα, έτσι ώστε, δημοκρατικά, με διαφάνεια και συλλογικότητα, να πορευθούμε προς το Εκλογικό Συνέδριο. Και εκεί τα μέλη της ΕΔΕΚ θα αποφασίσουν ποιοι θα οδηγήσουν το κόμμα στο μέλλον.

*Μέλος Πολιτικού Γραφείου ΕΔΕΚ ΣΚ