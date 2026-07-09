Η Πρωτοβουλία «Αγώνας για την Ανασυγκρότηση της ΕΔΕΚ» δηλώνει ότι δεν επιδιώκει τη συνέχιση της δημόσιας αντιπαράθεσης, αλλά την τεκμηριωμένη αποκατάσταση της αλήθειας και της νομιμότητας, απαντώντας στους ισχυρισμούς περί αντικαταστατικότητας των αποφάσεων του Έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου.

Σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις του Συνεδρίου είναι δεσμευτικές για όλα τα όργανα και τα μέλη του κόμματος, όπως προβλέπει το Καταστατικό, παραθέτοντας τις σχετικές διατάξεις και τις αποφάσεις που λήφθηκαν για την αποκατάσταση του μητρώου μελών, την επανεξέταση περιπτώσεων απώλειας της ιδιότητας μέλους και τη δρομολόγηση του Καταστατικού και Εκλογικού Συνεδρίου. Παράλληλα, καλεί όσους διαφωνούν να εκφράζουν τις θέσεις τους επώνυμα και με ανάληψη της ευθύνης των τοποθετήσεών τους.

Η ανακοίνωση

Ως Πρωτοβουλία Αγώνας για την Ανασυγκρότηση της ΕΔΕΚ σκοπός μας δεν είναι η διαιώνιση της αντιπαράθεσης ούτε ο μη παραγωγικός διάλογος μέσω δημόσιων τοποθετήσεων. Σκοπός μας είναι η τεκμηρίωση, η νομιμότητα και αποκατάσταση της αλήθειας. Δρούμε πάντοτε στο προσκήνιο και δεσμευση μας ειναι η προώθηση των επιδιώξεών μεσω της διαφάνειας, επώνυμα και με σεβασμό.

Νιώθουμε, όμως, την υποχρέωση να υπερασπιστούμε, αφενός, την αξιοπρέπεια των συνέδρων που συμμετείχαν και έλαβαν, με δημοκρατικό τρόπο, τις αποφάσεις του Έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου και, αφετέρου, να αποκαταστήσουμε την πραγματικότητα απέναντι στα μέλη και τους φίλους της ΕΔΕΚ που παρακολουθούν τις εξελίξεις.

Επειδή τις τελευταίες ημέρες διακινούνται, μέσω ανώνυμων «πηγών» και «στελεχών», ισχυρισμοί περί αντικαταστατικότητας των αποφάσεων του Έκτακτου Συνεδρίου, παραθέτουμε τα πραγματικά δεδομένα.

Σύμφωνα με το σημείο 5 του Άρθρου 31, «οι αποφάσεις του Έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου είναι δεσμευτικές για όλα τα Όργανα και τα μέλη του Κόμματος». Το Έκτακτο Συνέδριο αποφάσισε:

την πλήρη άρση των «διαγραφών» μελών που αφαιρέθηκαν από το μητρώο χωρίς την προβλεπόμενη διαδικασία την επανεξέταση, από πενταμελή επιτροπή που ορίστηκε ονομαστικά από το συνέδριο, των περιπτώσεων απώλειας ιδιότητας μέλους βάσει του Άρθρου 17, επειδή ήταν υποψήφιοι ή υποστήριξαν δημόσια άλλα κόμματα ή συνδυασμούς στις Βουλευτικές Εκλογές 2026. το μητρώο που θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για την επικαιροποίηση του επίσημου μητρώου του κόμματος είναι το μητρώο μελών του 2015 συμπεριλαμβανομένων των εγγραφών που έγιναν μέχρι σήμερα. Το Σημείο 8 του Άρθρου 17 προβλέπει ότι όποιος έχει απολέσει την ιδιότητα μέλους μπορεί μετά την παρέλευση ενός έτους, να ζητήσει επανεγγραφή σύμφωνα με τα Άρθρα 13 και 14. Το Άρθρο 13 καθορίζει γενικές προϋποθέσεις εγγραφής μέλους Το Άρθρο 14 καθορίζει αποκλειστικά τη διαδικασία μέσω της οποίας το Πολιτικό Γραφείο εγκρίνει ή απορρίπτει αιτήσεις εγγραφής, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης. Το Έκτακτο Συνέδριο αποφάσισε την ταυτόχρονη προκήρυξη Καταστατικού και Εκλογικού Συνεδρίου και το διορισμό Τριμελούς Επιτροπής Διαπιστευτηρίων. Για αυτή την περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση προκήρυξης δύο συνεδρίων καμία αναφορά δε γίνεται στο Καταστατικό. Από τη στιγμή που το Έκτακτο Συνέδριο αποφάσισε Καταστατικό Συνέδριο σύμφωνα με το Άρθρο 32, έχει προχωρήσει, ως το πλέον αρμόδιο (και ανώτατο) όργανο και του οποίου οι αποφάσεις του δεσμεύουν όλα τα όργανα και μέλη του κόμματος και στο διορισμό της Επιτροπής Διαπιστευτηρίων Συνεδρίου, ως δικαιούται.

Η ερμηνεία των πιο πάνω διατάξεων είναι σαφής.

Το άρθρο 31 καθιστά δεσμευτικές τις αποφάσεις του Έκτακτου Συνεδρίου για όλα ανεξαιρέτως τα όργανα του κόμματος. Επομένως:

α) η απόφαση του Συνεδρίου για σύσταση πενταμελούς επιτροπής για εξυγίανση του μητρώου μελών και συντονισμού συνεδρίων δεσμεύει όλα τα όργανα.

β) η Πενταμελής Επιτροπή ορίστηκε από το Έκτακτο Συνέδριο ως αρμόδια να προχωρήσει στις αναγκαίες ακυρώσεις απώλειας ιδιότητας μέλους όσων κρίνει ότι απώλεσαν αδίκως την ιδιότητα μέλους, δυνάμει του Άρθρου 17 και να επικαιροποίησει το μητρώο μελών ενόψει του Καταστατικού Συνεδρίου και του Τακτικού Εκλογικού Συνεδρίου.

Οι αποφάσεις του Έκτακτου Συνεδρίου δεν αποτελούν αντικείμενο διαρροών ή προσωπικών ερμηνειών. Αποτελούν την ανώτατη έκφραση της βούλησης των συνέδρων και σύμφωνα με το ίδιο το Καταστατικό της ΕΔΕΚ, δεσμεύουν όλα τα όργανα και όλα τα μέλη του κόμματος.

Η διαφωνία είναι απολύτως σεβαστή όταν εκφράζεται επώνυμα και συνοδεύεται από την ανάληψη της ευθύνης των θέσεων που διατυπώνονται.