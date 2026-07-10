Από τις 22 Ιουλίου έως τις 17 Νοεμβρίου 2026 θα διαρκέσει η δημόσια προσφορά μετοχών της Παγκύπριας Συνεργατικής Εταιρείας Συμμετοχών και Προώθησης Συνεργατισμού ΛΤΔ, η οποία έχει ως βασικό στόχο την ίδρυση νέας Συνεργατικής Τράπεζας.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο για τη διάθεση έως 42 εκατ. νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η καθεμία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αγοράσουν μετοχές μέσω της πλατφόρμας της Athlos Capital, με ελάχιστη συμμετοχή τις 100 μετοχές.

Το χρονοδιάγραμμα ανακοινώθηκε την Παρασκευή από τον πρόεδρο της Επιτροπής της εταιρείας, Πανίκο Χάμπα, κατά την πρώτη επίσημη συγκέντρωση του οργανισμού στη Λευκωσία.

Στην εκδήλωση παρέστησαν βουλευτές, εκπρόσωποι κομμάτων και της κυβέρνησης, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συντεχνιών, συνεργατικών οργανισμών και επιχειρήσεων.

Στόχος η ίδρυση Παγκύπριας Συνεργατικής Τράπεζας

Ο κ. Χάμπας χαρακτήρισε το εγχείρημα δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο, σημειώνοντας ότι οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες για την επαναφορά του συνεργατικού τραπεζικού μοντέλου έχουν ωριμάσει.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η συνεργατική αρχή «ο καθένας για όλους και όλοι για τον καθένα» να προσαρμοστεί στο νέο νομικό και εποπτικό πλαίσιο του τραπεζικού τομέα, με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Υπογράμμισε ότι η διαφάνεια, οι δημοκρατικές διαδικασίες, η συναίνεση και η ενότητα θα αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της νέας προσπάθειας.

Ο οργανισμός, πρόσθεσε, θα επιδιώξει να ακολουθεί συνετή πιστωτική πολιτική, ώστε τα δάνεια που θα παραχωρούνται να είναι βιώσιμα και να μην εξελίσσονται σε μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.

Πώς θα διαμορφωθεί η μετοχική δομή

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η Παγκύπρια Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών και Προώθησης Συνεργατισμού θα κατέχει το 60% της υπό σύσταση τράπεζας.

Στην εταιρεία θα εφαρμόζεται η βασική συνεργατική αρχή «κάθε μέλος και μία ψήφος», ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει.

Το υπόλοιπο 40% προβλέπεται να ανήκει σε νομικά πρόσωπα και εταιρείες του συνεργατικού κινήματος.

Για τον σκοπό αυτό αναμένεται να εγγραφεί νέα εταιρεία με την ονομασία «Παγκύπρια Συνεργατική Εταιρεία», η οποία, εφόσον εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εποπτικές άδειες, θα μετονομαστεί σε Παγκύπρια Συνεργατική Τράπεζα.

Αιτήσεις σε Κεντρική Τράπεζα και ΕΚΤ

Ο κ. Χάμπας διευκρίνισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για την ετοιμασία της αίτησης προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Η αίτηση αναμένεται να υποβληθεί παράλληλα και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία συμμετέχει στη διαδικασία αδειοδότησης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Όπως σημείωσε, το χρονοδιάγραμμα εξέτασης και έγκρισης των αιτήσεων δεν εξαρτάται από την εταιρεία. Ωστόσο, έχουν ήδη αρχίσει οι απαραίτητες προετοιμασίες, ώστε ο νέος οργανισμός να είναι έτοιμος να λειτουργήσει όταν εξασφαλιστούν οι άδειες.

Η έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αφορά τη δημόσια προσφορά των μετοχών και δεν συνιστά άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος.

Έμφαση στην τεχνολογία

Ερωτηθείς κατά πόσον η νέα τράπεζα θα λειτουργεί με φυσικά καταστήματα, ο κ. Χάμπας ανέφερε ότι η ακίνητη περιουσία του προηγούμενου Συνεργατισμού έχει περιέλθει στο κράτος.

Χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένο αριθμό ή μοντέλο καταστημάτων, σημείωσε ότι ο νέος οργανισμός θα βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί αποτελεσματικά το κοινό.

«Από τους πολίτες για τους πολίτες»

Ο πρόεδρος της Επιτροπής της εταιρείας ανέφερε ότι ο νέος οργανισμός φιλοδοξεί να διαφοροποιηθεί από τις υφιστάμενες τραπεζικές πρακτικές και να λειτουργεί «από τους πολίτες για τους πολίτες».

Άσκησε παράλληλα κριτική στον κυπριακό τραπεζικό τομέα, υποστηρίζοντας ότι οι μειώσεις των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μεταφέρονται πάντοτε με τον ίδιο τρόπο στην κυπριακή αγορά.

Αναφέρθηκε επίσης στην απουσία κυπριακής Συνεργατικής Τράπεζας από το 2018 και εξέφρασε την πρόθεση η Κύπρος να αποκτήσει ξανά παρουσία στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Συνεργατικών Τραπεζών.

Στήριξη από την Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο Έφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών και Κοινωνικών Επιχειρήσεων, Κύπρος Πρωτοπαπάς.

Όπως ανέφερε, η Υπηρεσία υποστήριξε από την αρχή την προσπάθεια για τη δημιουργία νέας Συνεργατικής Τράπεζας «σε μια πιο σύγχρονη και υγιή βάση» και συνδράμει στο εγχείρημα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Διευκρίνισε ότι η προσπάθεια διέπεται από τη νομοθεσία για τις συνεργατικές εταιρείες, τις δημόσιες προσφορές και τα ενημερωτικά δελτία, καθώς και από το κυπριακό και ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη λειτουργία πιστωτικών ιδρυμάτων.

Στη συνέχεια, εκπρόσωπος της Athlos Capital παρουσίασε την ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται η αγορά των μετοχών.

Τιμήθηκαν οι πρωτεργάτες του Συνεργατισμού

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τίμησε τους απογόνους των ιδρυτών του συνεργατικού κινήματος στην Κύπρο.

Ο κ. Χάμπας αναφέρθηκε στους Ιωάννη Οικονομίδη, Μάρκο Χαραλάμπους και Μιχάλη Παπαπέτρου από το Λευκόνοικο, οι οποίοι το 1909 συνέβαλαν στην ανάπτυξη της συνεργατικής ιδέας στην Κύπρο.

Αναφορά έγινε και στον Νέαρχο Κληρίδη για τη συμβολή του στη διάδοση του Συνεργατισμού μέσω της εκπαίδευσης και των σχολικών ταμιευτηρίων.